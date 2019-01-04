Досрочный финал: Россия схлестнется с США

Сенсационные четвертьфиналы

От молодежных чемпионатов мира по хоккею всегда ждут юношеского задора в игре, невероятных сюжетов, камбэков, нервов, драмы. Но представить то, что произошло в четвертьфиналах МЧМ-2019 заранее не смог бы ни один эксперт.

Реклама

Можно сколько угодно говорить о том, что Швеция — некубковая команда. Можно при этом даже иронизировать и чуть ли не ставить ей в вину сумасшедшую победную серию на групповых этапах молодежных чемпионатов мира, насчитывающую уже пять десятков матчей.

Но здесь велик риск запутать самих себя. В прошлом году «тре крунур» играли в финале и вполне могли одолеть Канаду, а на стадии четвертьфинала в последний раз выбывали в 2006 году!

И как объяснить фиаско в противостоянии с швейцарцами — системными, старательными, не бесталанными, но все-таки очень-очень скромными на фоне скандинавов?

Конечно, кишечный грипп, сваливший несколько дней назад целую шведскую пятерку, — серьезный фактор. Но шведы вообще не смогли забросить в швейцарские ворота и проиграли если не прямо по игре, то уж вполне в канве развития событий в матче.

Вылет Швеции — безусловная сенсация, сравнимая по громкости с падением рояля на кафельный пол. Но все же не такая громкая, как поражение Канады.

В матче с Финляндией хозяева МЧМ и действующие чемпионы мира вели в счете и контролировали игру, насколько это возможно при счете 1:0.

Но даже зная, как опасно минимальное преимущество в такой стремительной игре, как хоккей, объяснить случившееся на последней минуте основного времени и в овертайме какой-то игровой логикой не представляется возможным.

Разве что послушать знаменитого хоккейного канадского аналитика Дона Черри, известного своими резкими и нелицеприятными высказываниями.

«Посмотрите, что делали наши при 14:0. Камон! Мы выше классом. Камон, датчане не забросили ни одной шайбы на турнире! Хоккейные боги вернутся и заберут у нас все за это!»

— рассказывал он в своей передаче после первого матча канадцев на турнире.

Ладно, Финляндия сравняла счет вшестером в основное время — так бывает. Но в овертайме сначала капитан канадцев Максим Комтуа не реализовал буллит, затем у защитника Ноа Добсона сломалась клюшка в момент броска в пустой угол, и в ответной контратаке Финляндия забросила шайбу, выбившую «кленовых листьев» с домашнего МЧМ.

Россия — США

Забавно, но на составивших полуфинальную пару России и США громкие неожиданности четвертьфиналов никак не отразились. Они выиграли свои матчи вполне уверенно, а организаторы даже не передвинули их противостояние после вылета Канады на прайм-тайм.

Впрочем, уж тут российским болельщикам точно жаловаться не на что — полуфинал начнется ровно в полночь по московскому времени с 4 на 5 ноября — это точно удобнее, чем в 4 утра.

Да и на восстановление перед финалом у победителя этого противостояния времени будет больше, чем у второго участника решающей игры МЧМ.

Случиться, конечно, может всякое, но прямо сейчас матч Россия — США выглядит очевидным досрочным финалом турнира.

Сборная России является единственной командой, которая не потерпела на этом турнире ни одного поражения. Более того, все свои победы подопечные Валерия Брагина одерживали в основное время.

Еще до начала МЧМ было известно, что по совокупности таланта эта российская молодежка, пожалуй, ближе всего к золотому поколению, выигравшему МЧМ-2011, но все равно такого уверенного хода от команды Брагина не ожидали.

У этой команды, помимо фирменного характера всех Брагинских сборных, есть несколько отличительных черт: на МЧМ-2019 у России не привычное одно и даже не два созидающих звена, а целых три; игра команды заточена под создание голевых моментов в меньшинстве, и это действительно стабильно работает; достаточно большое количество ошибок хоккеисты сборной России отрабатывают удачными игровыми действиями; вся команда выглядит взаимозаменяемой, а вынужденные и не очень перестановки в звеньях не влияют на качество хоккея.

И, конечно, нельзя не отметить блестящего голкипера Петра Кочеткова.

Команда, которая только побеждает, не может не быть фаворитом, но в данном случае статус сборной России весьма условен.

США — это машина по подготовке юниоров. Национальная программа USNTDP собирает самых талантливых проспектов страны в одной команде, в которой они одновременно готовятся к взрослому хоккею и победам за страну на юниорском и молодежном уровне.

И это система оправдывает себя. Она принесла уже множество побед и медалей, а также развила немало суперзвезд, как, например, Патрик Кейн, Остон Мэттьюс и Джек Айкел.

Нынешняя команда тоже крайне перспективна. Коллектив строится вокруг братьев Хьюзов. Куинн — защитник, которого «Ванкувер» выбрал на прошлогоднем драфте под седьмым номером.

Джек — нападающий и потенциальный первый номер драфта-2019. Он пропустил три из четырех матчей на групповом этапе из-за повреждения, но вернулся к четвертьфиналу с Чехией и сделал голевую передачу.

Сборная США обладает самой высокой общекомандной скоростью, она до ужаса сбалансирована и мастеровита, хотя и не выглядит непобедимой.

Американцы одновременно непохожи и похожи на нашу сборную. Играют они в ином стиле — через отсутствующее у нас напрочь позиционное нападение. Зато обладают столь же крепким боевым духом. Чего только стоит камбэк с 0:4 против Швеции в третьем периоде.

В общем, это будет матч двух главных фаворитов среди оставшихся команд, битва не на жизнь, а на смерть. Игра ценою в золото.

Швейцария — Финляндия

А вот этих соперников в полуфинале никто не ждал. Со Швейцарией понятно — ну кто поверил бы в нее в противостоянии со шведами? Что до финнов, то эта команда обладает россыпью талантливых хоккеистов, но не досчиталась парочки уже блещущих в НХЛ ребят.

«Суоми» на групповом этапе производила странное впечатление команды, которая все умеет, но не способна это показать. Финнов без особых проблем переиграли шведы и просто смяли американцы. Должны были обыграть эту сборную и канадцы, но отдали все сами.

При этом недооценивать финскую сборную, конечно, смерти подобно. Но в том-то и дело, что швейцарцы в принципе не способны кого-то недооценить.

Здесь против «Суоми» выйдет сборная с едва ли не лучшей системой игры на всем нынешнем МЧМ.

Да, таланта альпийцам, конечно, не хватает, но они умеют терпеть в обороне, у них отличный вратарь, а в атаке есть кому решить.

Особенно, конечно, выделяется обладающий еще и русским паспортом Филипп Курашев, но сила швейцарцев в том, что все не упирается в единственного бомбардира.

Да, Россия — США — это скрытый финал, но швейцарцы с финнами уже прыгнули выше головы и постараются дойти до самого конца, то есть до золота.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».