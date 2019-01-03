Матч Россия – США: будет интересно, но мешает политика

Четвертьфинальный день на молодежном чемпионате мира по хоккею начался с двух сенсаций: сначала Швейцария засушила выигравших все матчи на групповом этапе шведов (2:0), а затем Канада не удержала на последней минуте минимальный перевес против Финляндии и уступила в овертайме (1:2).

Так МЧМ лишился разом обоих прошлогодних финалистов, один из которых к тому же является хозяином нынешнего турнира.

Однако сборная России не поддержала печальный для фаворитов тренд и выдала шикарный и результативный хоккей в своем матче против Словакии (8:3), решив все четырьмя безответными шайбами уже в первом периоде.

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«Очень много эмоций и физических сил было затрачено в матче с Канадой. Мы всячески настраивали ребят, четвертьфинал — один из самых важных матчей на турнире. Тут либо ты идешь дальше, либо едешь домой, — рассказал по окончании встречи главный тренер российской молодежки Валерий Брагин.

— Тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты и груз ответственности спал. Мы ожидали, что будет непросто. Но если в общем брать, они вошли неплохо».

Также дал наставник информацию и о состоянии одного из лидеров команды Виталия Кравцова, покинувшего лед из-за повреждения еще по ходу второго периода, а за третьим наблюдавшего уже с трибуны «Роджерс Арены».

«Кравцов? Нормально все с ним. Почему ушел? Счет позволял. Надеемся, он будет играть»,

— рассказал Брагин.

Ведущий защитник сборной России Александр Романов, выступающий в КХЛ за московский ЦСКА, приоткрыл завесу над тренерской установкой, а также поделился ожиданиями от полуфинала против американцев.

«Старались бросать как можно больше. Все сложилось, только под конец наверно немного расслабились. Не очень приятно, конечно, что три гола пропустили. Сбавить игру? Нет, наоборот хотели больше атаковать ворота, где можно больше забить, чтобы появилось больше уверенности в команде, — цитирует Романова Sport24.

— Я бы не сказал, что это была идеальная игра. Идеальных игр в принципе не бывает. Были какие-то погрешности в обороне, так что не могу сказать, что все было идеально.

Очень удивились, что шведы и канадцы вылетели из турнира. Швейцарцев мы не смотрели, а канадцев немножко успели. Давления никакого, что мы фавориты. Всем командам нечего терять. Швейцария доказала, что они далеко не фавориты и обыграли тех, кто был на первом месте. В принципе, все зависит от нас.

В полуфинале с США мы ожидаем мощную игру обеих команд. Не могу сказать, будут ли они более сложным соперником, чем Канада. Посмотрим».

О вылете Швеции и Канады в микст-зоне спрашивали и другого защитника российской молодежки Дмитрия Саморукова.

«Шведы и канадцы вылетели? Это плей-офф, тут одна ошибка может привести к поражению, поэтому ничего нового. Мечта дойти до финала и выиграть его, а не встретиться там с Канадой. Мы не смотрим на других соперников, — отметил Дмитрий.

— С США будет интересная игра, обе команды знают, как играть, думаю, микромоменты решат исход. С ребятами поговорим, проведем собрание с тренерским штабом и начнем полуфинал так же уверенно, как сегодня.

С кем сложнее России играть: с США или Канадой? Сказал бы, с Казахстаном. Думаю, мы правильно все сделали, что не сбавили темп по ходу игры со словаками, хорошо провели два периода, в третьем уже начались ошибки, расслабились. Главное, чтобы никто не травмировался. Очень счастлив за всех ребят, у нас был отличный настрой, старт матча. Понимаем, что с каждой игрой становимся увереннее. Нет волнения, что Россия теперь фаворит, мы об этом не думаем».

Самый молодой игрок российской команды Василий Подколзин рассуждал перед журналистами о том, что в матче со Словакией отличились все четыре звена нашей команды.

«Соперник позволил забить всем четырем звеньям. Хорошо, что так получилось. Нам дали почувствовать сочетания, хорошо, что эти голы пришли. В этом тренерская установка выполнена. Три пропущенных гола в концовке? Ну, когда счет такой, то немного подуспокаиваешься, начинаешь придумывать что-то новое. Все-таки ситуация позволяет, — отметил Подколзин.

— Начали играть по-другому, мудрить, пошли голы от наших ошибок, мы все сами себе привезли. Это был матч, в котором можно было так делать, но и пацаны, и тренеры недовольны, что так получилось, — будем исправляться.

Не знаю, будет ли сложнее с американцами, чем с канадцами. Здесь каждая игра очень непредсказуема, но наш штаб хорошо разбирает игры соперника, все объясняет.

Принципиальность матча — это тема для заголовков больше, хоккеистам это, скорее, мешает. Я стараюсь на это внимание не обращать. Не важно, кто напротив — США или Турция — надо выходить и играть».

Прокомментировал игру по горячим следам и хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

«Сложно сказать, что именно хотели сказать словаки, заявляя о том, что им удобнее играть в четвертьфинале с российской сборной, чем с канадцами. В любом случае все их надежды вовремя помножил на ноль вратарь Кочетков, не раз выручавший нашу команду, — рассказал Дементьев «Чемпионату».

— Не сразу, но достаточно быстро Россия создала комфортный запас счета и начала позволять себе вольности, которые подчищал вратарь.

Тем не менее нельзя сказать, что даже после второго периода словаки сдались, они продолжали играть, выполняя свой план на игру. Особенно, при двойном большинстве и в самом конце матча. Видно, что их тренер Эрнест Бокрос проделал большую работу.

Интересный момент произошел за минуту до конца матча, когда Брагин взял просмотр момента на офсайд. Гол засчитали и дали россиянам две штрафные минуты, но сам по себе факт важен в плане подготовки к следующим играм, когда такая возможность может склонить чашу весов в нашу пользу. Надеюсь, Россия не потеряла получившего повреждение Кравцова».

«Очень плохое начало матча получилось в нашем исполнении. Мы допустили слишком много ошибок в своей зоне. Очень тяжело играть, когда подобное происходит в игре с настолько квалифицированной командой, как сборная России. Да, мы забросили три шайбы в третьем периоде, но так было необходимо играть с первых минут», — рассказал ведущий защитник сборной Словакии Мартин Фегервары, забросивший первую шайбу в российские ворота.

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