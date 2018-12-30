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До слез: героиня Игр-2018 впервые победила на «Тур де Ски»

Непряева выиграла гонку первого этапа «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски» в Италии. Для 23-летней медалистки Олимпиады-2018 победа в лыжной многодневке стала первой в карьере.

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», которая проходит в итальянском Тоблахе. 23-летняя спортсменка показала результат 23 минуты и 19,9 секунды. Таким образом, Непряева выиграла гонку на «Тур де Скин» впервые в своей карьере.

«Меня переполняют эмоции, потому что это моя первая победа вообще в гонках. Очень рада. Постараюсь как можно дольше сохранить эту позицию.

В принципе, была уверена в себе. На первом круге сразу включилась и начала, как говорится, «на все деньги» бежать. Думала: «На сколько хватит, на столько и хватит». Слава богу, все хорошо получилось, это шаг вперед, первая победа на Кубках мира. И уверена, что не последняя», — заявила лыжница сразу после финиша.

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В борьбе за золотую медаль Непряева одолела норвежскую спортсменку Ингвильд Флугстад Эстберг, опередив ее на 0,3 секунды. Тройку призеров замкнула еще одна представительница России Анастасия Седова, финишировавшая с отставанием в 10,9 секунды от лидера.

«Тур де Ски». Тоблах, Италия
Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Непряева (Россия) — 23.19,9
2. Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0,3
3. Седова (Россия) — +10,9

Среди других лыжниц сборной России Мария Истомина показала 12-й результат, Анна Нечаевская приехала 15-й, Елена Соболева заняла 18-е место, а Лидия Дуркина завершила гонку на 20-й позиции.

Триумф Непряевой отметила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая не сумела сдержать слез от победы 23-летней спортсменки.

«Фантастическая гонка. Я так обрадовалась, аж слезы от счастья! Моя сентиментальность не дает мне покоя.

Приятно, что реально боролись, Наташка — умничка, и еще бы Настя научилась не бояться с самого начала. Тоже молодец. Приятно, что тут скажешь. И для Наташки это будет сейчас эмоциональный подъем. Надеюсь, что еще все впереди, и «Тур де Ски» и дальше будет хорошим таким», — цитирует главу ФЛГР РИА «Новости».

В общем зачете Непряева, набравшая 302 очка, занимает шестое место и уступает лидеру рейтинга норвежке Терезе Йохауг 298 балла. При этом Вяльбе отметила, что присутствие российских лыжниц в шестерке сильнейших станет положительным результатом сезона.

«Им реально и по силам в каждой гонке бороться за подиум. Хочется, чтобы они составляли конкуренцию мировым лидерам. Каждый раз, когда становишься на пьедестал, ты чувствуешь себя более уверенным человеком», — приводит слова Вялье ТАСС.

Следующая гонка состоится 1 января и пройдет в швейцарском Валь-Мюстэре. Девушки примут участие в спринте свободным стилем.

Примечательно, что Непряева вместе с Седовой, Нечаевской, а также Юлией Белоруковой являются медалистками зимних Олимпийских игр — 2018. В эстафетной гонке 4х5 км российские лыжницы заняли третье место и завоевали бронзовую награду в составе команды Олимпийских атлетов из России.

Также Непряева боролась за победу в скиатлоне, лидируя в гонке большую часть времени. Однако на финише 23-летняя россиянка не сумела выдержать темп и заняла итоговое восьмое место, проиграв победительнице соревнований шведке Шарлотт Калле 33 секунды.

Непряева выступает за сборную России по лыжным гонкам с 2014 года. Ее лучшим результатом в «Тур де Ски» до сегодняшней победы являлось четвертое место в спринтерской гонке на первом этапе прошлого сезона, по итогам которого россиянка заняла 11-е место в общем зачете.

В последний раз представительница России выигрывала гонку на «Тур де Ски» более восьми лет назад.

В январе 2010 года Наталья Коростелева заняла первое место в спринте свободным стиле на соревнованиях в Праге. Последней же медалисткой среди российских лыжниц была Евгения Медведева-Арбузова, ставшая третьей на этапе в Валь-ди-Фиемме.

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