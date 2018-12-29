Испугалась юниоров? Загитова учит четверные прыжки

Российская фигуристка-одиночница Алина Загитова приступила к изучению наиболее сложных прыжков — в четыре оборота. Уже в ближайшее время в арсенале олимпийской чемпионки можно появиться четверной флип, который до этого она ни разу не исполняла на соревнованиях.

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О новой программе тренировок 16-летней Загитовой сообщил тренер Сергей Розанов, который работает в группе Этери Тутберидзе.

Специалист в своем инстаграме опубликовал ролик, на котором Алина тренирует четверной флип, при этом ее страхуют от падений при помощи специальной «удочки».

Розанов сопроводил этот пост подмигивающим смайликом и подписью: «Алина в работе над более сложными элементами».

В текущем сезоне 16-летняя фигуристка победила на этапах Гран-при в Москве и Хельсинки. В финале серии она завоевала серебряную медаль, уступив более оснащенной технически Рике Кихире, которая владеет сложнейшим элементом — акселем в три с половиной оборота.

На чемпионате России, который прошел в Саранске, Загитова сенсационно проиграла более юным коллегам Александре Трусовой, Алене Косторной и Анне Щербаковой, заняв в итоге лишь пятое место.

Все чаще в фигурном катании поднимается вопрос четверных прыжков. Трусова, занимающаяся в группе Тутберидзе, прыгнула четверной сальхов и четверной тулуп в произвольной программе на юниорском чемпионате мире. На этапе юниорского Гран-при в Каунасе Александра исполнила четверной лутц. До нее лутц в четыре оборота в женском одиночном катании не выполнял никто.

Щербакова не отстает: она сумела прыгнуть два четверных лутца в произвольной программе на этапе Кубка России, один из которых был в каскаде с тройным тулупом.

Анна стала первой одиночницей и вторым фигуристом в мире после американца Натана Чена, кому удалось успешно исполнить два четверных лутца в одной программе.

На чемпионате России юниорки тоже не стушевались и включили в свою программу четверные прыжки. Впоследствии это и позволило молодым гениям Тутберидзе сбросить с пьедестала более опытную Загитову.

В принципе уже давно стало понятно, что мир фигурного катания вскоре захватят молодые фигуристки, способные исполнять прыжки в четыре оборота.

Во-первых, юниорки имеют серьезное преимущество в плане изучения четверных — они лучше контролируют свое тело. С каждым годом фигуристкам становится все труднее находить баланс в прыжках, и для этого они прикладывают куда больше усилий, чем, например, в 13 или 14 лет.

Неудачи Загитовой и Евгении Медведевой на последних соревнованиях связывают в том числе и с этим фактором, а учить в этой ситуации четверные — невероятно сложная задача.

Во-вторых, конечно, стоит отметить всю опасность четверных прыжков. Фигуристки, с детства исполняющие подобные элементы, подвергают свое тело серьезному испытанию. Из-за прыжков в четыре оборота могут возникнуть проблемы с позвоночником, о чем неоднократно упоминали специалисты. К тому же, как бы грустно это ни было, девушки вряд ли смогут исполнять четверные на протяжении всей карьеры. Тело с возрастом трансформируется, поэтому уже к 18-ти годам фигуристок записывают в пенсионеры.

Однако в тот промежуток, когда юниорки еще могут исполнять четверные, они будут доминировать.

Подобное развитие событий вряд ли может понравиться Загитовой, которая еще полгода назад считалась главной надеждой российского фигурного катания. Она еще не в столь преклонном для фигуристок возрасте, чтобы уходить на второй план. Поэтому изучение четверных прыжков выглядит вполне логичным для развития ее карьеры, хотя и может в теории нанести ей серьезный урон. После поражения в финале Гран-при Загитова говорила, что при всем желании не сможет прыгнуть четверной в ближайшее время.

«Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя», — говорила она.

Но с каждым соревнованием становится все более очевидно, что владение такой техникой — главный ключ к успеху.

Со временем все фигуристки, заинтересованные в развитии карьеры и достижении побед, к этому придут. Это, как уже было сказано, большой риск, но, если у Алины получится, то она в очередной раз докажет серьезность своих спортивных намерений.

Загитова вернется на лед в январе. Фигуристка попала в заявку сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 число.

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