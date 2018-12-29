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Новогоднее увольнение: почему Геркус ушел из «Локомотива»

Новогодний уход: почему Геркус уволился из «Локомотива»

Эпоха генерального директора Ильи Геркуса в «Локомотиве» подошла к концу. «Газета.Ru» рассуждает о новогоднем уходе функционера из штата «железнодорожников» и подводит итоги его работы.

Последние два с половиной года стали одними из самых эмоциональных в истории «Локомотива». За время руководства Ильи Геркуса в «Локо» было все: феерические победы, необъяснимые поражения, удачные и проходные трансферы, скрытые и открытые конфликты, историческое достижение в Лиге Европы (выход в 1/8 турнира) и провал в Лиге чемпионов, а также огромное количество других информационных поводов.

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Предшествующее приходу Геркуса десятилетие вместило в себя четырех президентов «Локомотива», которыми в разное время назначались Юрий Семин (да-да, он самый), Сергей Липатов, Николай Наумов и Ольга Смородская.

На четверых предшественники за десять лет завоевали два Кубка России и ни разу не вывели клуб в Лигу чемпионов.

За 2,5 года руководства в исполнении Ильи Геркуса в летописи «Локомотива» появились три следующие записи: Кубок России (2017), чемпион страны (2018), возвращение в Лигу чемпионов спустя 14 лет отсутствия в лучшей футбольной лиге континента.

Чтобы дать объективную оценку деятельности Ильи Геркуса в качестве президента и генерального директора клуба, нужно вспомнить положение дел, при котором менеджер принимал «Локомотив». Последний матч перед официальным назначением Геркуса «Локо» провел в Премьер-лиге против «Томи». В тот день в составе «железнодорожников» на поле выходили Роман Шишкин, Алан Касаев, Делвин Ндинга, Петар Шкулетич, Эзекиль Хенти.

В текущем же сезоне на позициях вышеперечисленных футболистов играют Соломон Кверквелия, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов и Джефферсон Фарфан. Это просто факт.

Наряду со спортивной составляющей Геркус уделял пристальное внимание маркетинговому направлению развития клуба. Был проведен косметический ремонт стадиона, введен уникальный в своем роде формат предматчевых шоу с приглашением популярных музыкальных коллективов, построен новый фирменный магазин, засверкали новыми красками клубные соцсети. Такой подход к позиционированию клуба дал свои плоды — посещаемость «РЖД-Арены» за два года увеличилась более чем в полтора раза.

Одной из главных задач для Ильи Геркуса стала проблема финансового фэйр-плей. Из-за особого экономического положения, за которым тщательно следили представители УЕФА, первые три трансферные кампании (две зимних и одну летнюю) Геркус был вынужден проводить практически без бюджета.

Но именно в эти временные отрезки и был сформирован чемпионский состав. Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Ари, Эдер приходили в клуб либо в статусе свободных агентов, либо в аренду.

Если учитывать, что в чемпионском сезоне Денисов был капитаном, Фарфан стал главным бомбардиром, а Эдер забил «золотой» гол, то такую селекцию можно признать успешной.

Иронично, что Геркус также сам привел в клуб Юрия Семина, что потом напрямую повлияло на итоговое прощание гендиректора с «Локомотивом». С одной стороны, Геркус взял тренера, с которым команда завоевала два трофея. С другой стороны, Геркус взял тренера, в чьих профессиональных качествах затем разуверился, попутно позволив затянуть себя в конфликт, выхода из которого никто найти не смог. Или этот выход никто не искал.

Так или иначе, но во многом именно конфронтация с Семиным стала катализатором к уходу генерального директора из клуба.

Тем не менее вряд ли стоит сомневаться в том, что от союза, который существовал последние два с половиной года, выиграли все. Кубок России-2017 и чемпионство-2018 навсегда останутся и с Геркусом, и с «Локомотивом».

«У нас свой путь» — такой слоган придумал гендир перед стартом очередного сезона «Локомотива». Теперь у каждого путь свой.

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