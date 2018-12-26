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«Планы под откос»: Медведева ответила за провальный сезон

«В Канаде нет оливье»: Медведева поделилась планами на Новый год

Фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о своих результатах в текущем сезоне. 19-летняя спортсменка, не попавшая в сборную России на чемпионат Европы, заявила, что ее планы на этот год не реализовались.

Российская фигуристка Евгения Медведева, неудачно выступившая на минувшем чемпионате России в Саранске, прокомментировала свои результаты в текущем сезоне. По словам 19-летней спортсменки, ее планы на текущий год не реализовались.

«Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но все вышло не так, как я хотела. Недавно закончился чемпионат России, и теперь у меня в планах просто продолжать работать и тренироваться»,

— сказала Медведева в эфире Love Radio.

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При этом сезон для двукратной чемпионки мира на данном этапе еще не завершен. Ученица Брайана Орсера намерена в следующем году выступить на нескольких стартах. Уезжать из России в Канаду Медведева в ближайшее время также не собирается.

«Новый год я отмечу в Москве и безумно рада этому факту. В Канаде нет оливье», — пояснила спортсменка.

В текущем сезоне Медведева завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, уступив американке Брэди Теннелл, выиграла бронзу на этапе Гран-при в Канаде и заняла четвертое место на соревнованиях во Франции, не сумев квалифицироваться в финал.

На чемпионате России, по итогам которого определилась заявка сборной на первенство Европы, фигуристка заняла итоговую седьмую строчку.

Напомним, что гарантированное место в национальной команде получают спортсменки, занявшие первое и второе места. В нынешнем розыгрыше путевки в сборную получили Станислава Константинова и Алина Загитова, занявшие четвертую и пятую строчку соответственно, поскольку первые три достались юниоркам, которые в силу возраста не могут принять участие в чемпионате Европы. Третью фигуристку определял тренерский совет — и он выбрал Софью Самодурову.

Медведева же оказалась в резерве после Елизаветы Туктамышевой. Кроме того, подопечная Брайана Орсера не смогла попасть в основную заявку на участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Медведева включена только в запас вместе с Марией Сотсковой. Данное решение было резко раскритиковано заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, которая считает, что 19-летняя спортсменка должна была выступить не то что на Универсиаде, а на чемпионате Европы.

«Третий номер сборной всегда определялся по согласованию. Я не была на заседании Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), не осталась. Читала, что сказал Алексей Мишин (тренер Туктамышевой и Самодуровой. — «Газета.Ru»). Федерация ему доверила и велела готовить Елизавету Туктамышеву к чемпионату. Но мне странно, что никто не поговорил с Брайаном Орсером. Ведь он был там.

Могли бы тоже сказать, это было бы по-человечески. Женя пошла наверх, подстрелить ее сейчас собственными руками — неправильно.

Всегда надо оставлять надежду, она даже на Универсиаду не стоит первым номером в запасе. Я не люблю начальников, это всем известно, но это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю. Если они хотят так жить, пусть живут», — цитирует Тарасову RT.

Кроме того, известный тренер выразила мнение, что Медведева, несмотря на неудачные результаты, находится в отличной спортивной форме.

«Женя сорвала полностью короткую программу, но собралась на произвольную и показала тройной сальхов и тройной риттбергер — элементы, благодаря которым она могла выиграть Олимпиаду. То есть мы видим, что Женя идет вперед», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Поддержали Медведеву и ее коллеги по цеху Станислава Константинова с Анастасией Скопцовой, за что 19-летняя россиянка поблагодарила своих соотечественниц.

При этом сама фигуристка сразу же после окончания чемпионата России не стала переживать относительно своего результата, а также рассказала о тонкостях работы со своим новым тренером, к которому ушла от Этери Тутберидзе в мае этого года.

«Мои представления о работе с Орсером не оправдались совсем. Удивило время тренировок. Сессии очень короткие, по 50-60 минут, но катаешься, сколько свободных слотов. Можно в 8 утра кататься, в 10, в 11 — и до семи вечера. Мы работаем в 11 и в 14.

Когда пришла, прямо видно, что ребята меня ждали. Они пришли на каток, говорят: «Ой, Женя, привет». А я в ответ: «А кто вы?». Даже не знала этих людей, но мне не пришлось приживаться. Я сразу пришла будто бы домой. День-два — и я со всеми ребятами общалась.

Языковой барьер? Моего английского хватает, чтобы понимать абсолютно все нюансы речи тренера. У меня нет языкового барьера», — сказала Медведева журналистам после своего выступления, отметив, что она работает в команде профессионалов и «фантастических людей».

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