Открытия года: от Черчесова до юных фигуристок

Анна Щербакова / Алена Косторная / Алексадра Трусова

Прошедший год в мире фигурного катания среди женщин был ознаменован триумфом Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане и ее мировыми рекордами на этапах Гран-при, сенсационным уходом Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсер и неожиданным карьерным взлетом японки Рики Кихиры. Однако среди этого ярко сверкнули три российские юные фигуристки, о которых в 2019 году будут говорить не меньше, чем о вышеперечисленных.

Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная громко заявили о себе этой осенью. Все три фигуристки завоевали по два золота на этапах Гран-при среди юниоров. Косторная и вовсе добавила себе в копилку победу в финале.

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Успех юных россиянок остался несправедливо незамеченным среди общественности, что, в принципе, было исправлено уже в конце этого декабря. На прошедшем в Саранске чемпионате России Щербакова, Трусова и Косторная заняли весь подиум в женском одиночном катании, оставив позади себя ту же Загитову. Впрочем, из-за возрастного ограничения им не удастся выступить на чемпионате Европы, однако шаг в своей карьере фигуристки сделали большой.

Щербакова с Трусовой и вовсе в свои 14 лет уже регулярно выполняют прыжки в четыре оборота.

Свое мастерство первой продемонстрировала Александра, прыгнув четверной сальхов и четверной тулуп в произвольной программе на юниорской чемпионате мире. Затем же она вписала свое имя в историю, выполнив четверной лутц на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе. До нее лутц в четыре оборота в женском одиночном катании не выполнял никто. Правда, на турнире в Литве судьи засчитали данный прыжок с недокрутом, однако это не помешало спортсменке установить новые юниорские мировые рекорды по баллам в произвольной программе (146,70 балла) и итоговой оценке (221,44).

Щербакова же в октябре этого года замахнулась на более высокую ступень и исполнила в произвольной программе этапе Кубка России в Йошкар-Оле два четверных лутца, один из которых был в каскаде с тройным тулупом, став первой одиночницей и вторым фигуристом в мире после американца Натана Чена, кому удалось успешно исполнить два четверных лутца в одной программе. Правда, данное достижение не было признано в мире: Кубок России не проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Елизавета Туктамышева

Еще одна представительница женского одиночного катания. Еще десять лет назад Туктамышева считалась вундеркиндом в «фигурке» за прыжки акселя в три с половиной оборота, а в 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы. Однако затем карьера фигуристки пошла на спад. Казалось, что после ее провала в предолимпийском сезоне и непопадании на Игры-2018 Туктамышева будет готовиться вешать коньки на гвоздь или же выступать в различных ледовых шоу.

Но известный тренер Алексей Мишин не дал случиться вполне классическому сценарию и сумел зажечь новую звезду в Туктамышевой.

Сейчас Елизавете 22 года, но это не помешало ей стать одним из открытий минувшего года: в этом сезоне она восстановила свой коронный тройной аксель, чем удивила весь мир фигурного катания.

Единственной фигуристкой, кто выполняет данный элемент сейчас, является все та же Рика Кихира, победительница финала Гран-при.

К слову, Туктамышева в этом сезоне выиграла этап Гран-при в Канаде, а также завоевала бронзу на турнире в Японии и вышла в финал, где заняла третье место, уступив Кихире и Загитовой.

Однако главный турнир сезона 22-летняя фигуристка пропустила. За неделю до чемпионата России Туктамышева попала в больницу с воспалением легких, из-за чего ей пришлось сняться с турнира в Саранске, где определялись представители российской сборной на чемпионат Европы. Согласно регламенту, в заявку гарантированно попадают фигуристки, занявшие на национальном первенстве первое и второе места (в этом году места в сборной достались Станиславе Константиновой и Алине Загитовой, ставшими четвертой и пятой, но попавшими на ЧЕ благодаря возрасту).

Третья путевка определялась тренерским советом. На нее справедливо претендовала Туктамышева, однако совет принял решение вызвать Софью Самодурову, а 22-летнюю фигуристку оставить запасной.

К слову, Туктамышева была заявлена за российскую сборную на Универсиаду, которая которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

Никола Влашич

Хорватский полузащитник летом прошлого года перешел в английский «Эвертон» из «Хайдука», однако развития в своей карьере явно не получил. В стане «ирисок» 21-летний хавбек прочно засел в резерве и выходил на поле за основную команду крайне редко.

Летом этого года Влашичу поступило предложение от московского ЦСКА, который в новый сезон входил разобранным и с совершенно новой центральной линией. И «Эвертон», и хорват дали добро на предложение красно-синих, и полузащитник перешел в команду Виктора Гончаренко на правах аренды сроком до конца сезона, хотя изначально армейцы хотели оформить полноценный трансфер.

В ЦСКА Влашич, дебютировав в РПЛ в матче 4-го тура с тульским «Арсеналом» (3:0), сразу же застолбил за собой место в основе.

С тех пор хорват трижды был признан лучшим игроком месяца красно-синих по мнению болельщиков, провел 20 матчей в стане армейцев во всех турнирах — больше, чем за все время пребывания в Англии, — забил семь мячей, а также добился вызова в сборную Хорватии на матчи Лиги наций.

Сейчас Влашич является головной болью и для ЦСКА, и для «Эвертона»: первые думают, как выкупить игрока, а вторые — как сохранить его у себя и вписать в основной состав, чтобы и далее не «мариновать» его в резерве.

Кандидатура Станислава Черчесова в должности главного тренера сборной России по футболу казалась сомнительной среди болельщиков и экспертов еще с самого назначения специалиста на данный пост. Накануне домашнего чемпионата мира российская команда под руководством 55-летнего тренера провела не самый внушительный подготовительный период: три поражения в четырех матчах при одной ничьей.

Состояние сборной вызывало опасение за результат на мундиале, а критика в адрес коллектива Черчесова имела регулярный характер.

Однако российская команда сумела разбить скептиков в пух и прах, удивив своим выступлением абсолютно всех. Четвертьфинал чемпионата мира и упущенная в серии пенальти с хорватами путевка в полуфинал стал лучшим результатом сборной России в новейшей истории.

Одним из главных «виновников» данного успеха был признан и Станислав Черчесов, который получил звание «Заслуженного тренера России», а также включен в список номинантов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Карен Хачанов

В топ-100 мирового рейтинга в одиночном разряде российский теннисист впервые вошел еще в 2016 году, а закрепился в сотне лучших в предыдущем сезоне. Однако в этом году Карен Хачанов уже не просто обозначил, а громко заявил о себе на весь мир.

Нынешний год прошел 22-летнего россиянина продуктивно и успешно, завоевав три трофея: ВТБ Кубок Кремля, а также золото на чемпионате ATP-250 в Марселе и турнире серии «Мастерс» в Париже.

В последнем турнире Хачанов на пути к победе одолел немца Александра Зверева и австрийца Доминика Тима, а в финале в двух сетах обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4.

2018 год российский теннисист закончил на 11-м месте в рейтинге АТР, однако выступления для него еще не завершены: 27 декабря Хачанову предстоит встретиться с Тимом в четвертьфинале турнира в Абу-Даби. В случае победы россиянин вновь встретится с Джоковичем.

Джейдон Санчо

Дортмундская «Боруссия» в текущем сезоне имеет все шансы прервать шестилетнюю гегемонию «Баварии» в Германии и впервые с 2012 года вновь завоевать золото Бундеслиги. На Новый год «шмели» ушли лидерами чемпионата с отрывом в шесть очков, потерпев лишь одно поражение. Да и то нелепое: от одного из аутсайдеров турнира «Фортуны».

Одним из основных игроков команды Люсьена Фавра стал юный Джейдон Санчо.

Английскому хавбеку всего лишь 18 лет, однако он уже сейчас не только рулит нападением «Боруссии», но и является заветной целью многих топ-клубов Европы, готовых выложить кучу денег за талантливого футболиста.

Санчо переехал в Дортмунд летом прошлого года на замену Усману Дембеле и стал первым англичанином в «Боруссии» за всю историю клуба. В этом же сезоне Джейдон получил свой первый вызов в сборную Англии, дебютировав в матче Лиги наций против команды Хорватии (0:0).

«Автомобилист»

В последние годы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге огромным преимуществом владеют ЦСКА и СКА, в чьей компании также обитают «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Однако победы армейцев — как московских, так и петербургских — уже давно стали обыденностью в «регулярке» КХЛ, что интерес к лиге стал резко падать. До текущего сезона.

Екатеринбургский «Автомобилист» стал настоящим открытием российского хоккея в 2018 году. Перед новым сезоном команду возглавил 55-летний тренер Андрей Мартемьянов, под чьим руководством «Авто» сейчас является лидером не только Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, но и общей турнирной таблицы.

Кроме того, красно-бело-черные едва не повторили рекорд лиги по количеству выигранных матчей подряд, который на данный момент принадлежит СКА (20 побед). Серия «Авангарда» же составила 18 выигранных встреч кряду с начала сезона, и прервалась она только в середине октября, когда екатеринбуржцы на своем льду уступили «Барысу» (1:2).

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