Нераскрывшийся чемпион: достижения и рекорды Шипулина

Юниорские успехи

Антон Шипулин в детстве начал заниматься лыжными гонками, но, увидев винтовку у старшей сестры Анастасии, ставшей в последствии многократной олимпийской чемпионкой в составе сборной Словакии под фамилией Кузьмина, навсегда влюбился в биатлон.

Родившись и начав заниматься спортом в Тюмени, он перезжал в Ханты-Мансийск, возвращался на родину, а затем перебрался в Екатеринбург, где под руководством Владимира Путрова и дорос до попадания в юниорскую сборную.

На юношеском и молодежном уровне Шипулин собрал целую коллекцию медалей всех достоинств на чемпионатах мира и Европы. Лишь на ЮЧМ-2005 он остался без награды, в 2006 году выиграл золото юниорского мирового форума в составе эстафетной команды, а после этого взял пять золотых и по одной серебряной и бронзовой медали на молодежных чемпионатах Европы и три золота и два серебра на молодежных ЧМ.

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Первые успехи на Кубке мира

Впервые на этап Кубка мира Шипулин был заявлен в январе 2009 года, однако финишировал в первых гонках дважды подряд на 72-м месте. Свой первый и единственный финиш в очковой зоне он совершил весной, когда стал 29-м в гонке преследования, благодаря чему с 12 баллами закончил сезон на 93-м месте в общем зачете.

Зато уже в следующем, олимпийском сезоне-2009/10 он стал участником борьбы за самые высокие места, финишировав шестым в спринте в Поклюке, четвертым в спринте в Антерсельве и седьмым там же в гонке преследования.

Кроме того, Шипулин был участником эстафетной гонке на этапе в Оберхофе, где здорово отработал свой второй этап, в том числе благодаря чему российская команда одержала свою первую победу в сезоне.

Год Антон завершил на 23-м месте в общем зачете Кубка мира.

Бронзовый Ванкувер

Благодаря той гонке в Оберхофе Шипулин бежал на втором этапе и на Олимпийских Играх 2010 года в Ванкувере, где вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым и Евгением Устюговым завоевал свою первую олимпийскую награду — бронзовую.

В индивидуальных гонках той Олимпиады молодой российский гонщик финишировал в 30-ке сильнейших, лишь в нелюбимой индивидуалке стал 36-м.

Первая победа

Впервые победил Шипулин в сезоне-2010/11 на своем, пожалуй, самом любимом этапе в итальянской Антерсельве, на 10 секунд опередив немца Михаэля Грайса в спринте.

Там же он стал бронзовым призерм в масс-старте, а год закончив на 19-м месте в общем зачете. И хотя Шипулина опередили два партнера по сборной — Черезов и Устюгов — он оказался единственным российским биатлонистом, выигравшим в том сезоне в личной гонке.

Рекорд по победам

Именно с того спринта стартовала одна из рекордных серий российского спортсмена. В каждом последующем сезоне Шипулин обязательно побеждал в индивидуальной дисциплине хотя бы один раз.

Всего за свою прекрасную карьеру Антон завоевал одиннадцать побед в личных гонках и столько же в эстафетных на этапах Кубков мира.

При этом он оставался одним из двух спортсменов, бравших личную победу в гонках на протяжении последних восьми сезонов.

Другим, естественно, является многолетний лидер мужского биатлона француз Мартен Фуркад, взявший последние семь Кубков мира.

Сочинский триумф

Тем не менее главной победой в карьере Шипулина стала все же командная гонка. Речь о феноменальной эстафете в олимпийском Сочи в 2014 году.

Тогда он уже был безоговорочным лидером сборной России и признанным финишером. Именно последний этап, на котором выступал Антон, и принес нашей мужской команде одну из самых ярких побед той Олимпиады.

Болельщики настолько впечатлились тем выступлением Антона, ставшим в Сочи-2014 еще и четвертым в спринте, что выбрали его лучшим спортсменом олимпийского года в программе «Золотой пьедестал».

Большая тройка

Начиная с сезона-2011/12, Шипулин никогда не выпадал из десятки лучших в общем зачете Кубка мира, трижды подряд финишировав на восьмом-девятом местах.

Ну а с сезона-2014/15 в мужском биатлоне сформировалась «большая тройка»: Мартен Фуркад, Йоханнес Бё и Шипулин. Эти биатлонисты никого не подпускали в топ-3 по итогам последних четырех лет соревнований.

Фуркад при этом все равно стоит особняком, так как он продолжил свою серию побед в битве за «Большой хрустальный глобус», а россиянин и норвежец по два раза закончили Кубок мира на втором и третьем местах в общем зачете каждый.

Чемпионский характер

Самым спорным, вроде бы, пунктом является разговор о характере Антона. Принято считать, что вечно сомневающийся и рефлексирующий гонщик так и не смог до конца раскрыть свой поистине огромный потенциал.

Вполне возможно и скорее всего, что так все и есть на самом деле, но когда говорят, что Шипулину не хватило характера, это далеко от истины.

Российский биатлонист неоднократно доказывал свои бойцовские качестве на финишных кругах, вырывая победы в контактной борьбе с соперниками, отчего особенно настрадался немец Арнд Пайффер.

Шипулин был спортсменом, которому сопереживаешь и за которого хотелось болеть. И именно поэтому особенно жалко, что он все же решил уйти в 31 год, причем уйти вымотанным морально из-за скандалов, в которых не виноват.

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