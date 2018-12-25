От Тутберидзе до Черчесова: 5 самых крутых тренеров года

Этери Тутберидзе. Фигурное катание

Февраль 2018 года для Этери Тутберидзе ознаменовался тем, что на зимних Олимпийских играх, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане, ее ученицы Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первое и второе место в женском одиночном катании.

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Фигуристки еще до старта турнира считались основными претендентками на медали. Загитова установила на Олимпиаде новый мировой рекорд в короткой программе (82,92 балла), а Медведева отстала от соперницы всего на 1,31 пункта. В произвольном выступлении спортсменки показали удивительный результат — они набрали абсолютно одинаковое количество баллов (156,65 балла). Загитова опередила соперницу только в короткой программе и благодаря этому стала олимпийской чемпионкой.

В мае от Тутберидзе ушла Медведева, которая переехала в Канаду и начала тренироваться под руководством Брайана Орсера.

Это вызывало большой скандал — разрыв оказался болезненным для обеих сторон. Медведева, как сообщали СМИ, даже не попрощалась с тренером прежде, чем переехать в другую страну. Позднее Тутберидзе заявила, что конфликт возник из-за Загитовой, которая обошла Медведеву на Олимпиаде, но сама спортсменка эти слова опровергла.

Несмотря на потерю важной ученицы, с которой они провели вместе 11 лет, год завершился для специалиста на мажорной ноте.

На чемпионате России весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Георгиевны. Победа досталась 14-летней Анне Щербаковой. Второе и третье места заняли 14-летняя Александра Трусова и 15-летняя Алена Косторная. При этом на турнире провалилась и Медведева, сменившая перед чемпионатом короткую программу и получившая в итоге только седьмое место, и оказавшаяся на пятой строчке Загитова.

Олег Знарок. Хоккей. Сборная России

Олег Знарок возглавлял мужскую сборную России по хоккею, когда команда выступала под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Российские хоккеисты впервые за 26 лет смогли завоевать олимпийское золото.

В группе В подопечные Знарка проиграли стартовый матч против сборной Словакии со счетом 2:3. Это поражение стало первым и единственным на турнире для специалиста и его команды.

Затем на групповом этапе были повержены Словения с разгромным результатом 8:2 и США (4:0).

Олимпийские атлеты из России — такое официальное название было у команды — вышли в четвертьфинал турнира с первого места в группе. В первом матче плей-офф россияне выбили Норвегию, разгромив соперника со счетом 6:1. В полуфинальном поединке наша сборная встретилась с извечным соперником — чешской командой, которая также оказалась повержена (3:0).

Финальный матч против сборной Германии мог приобрести драматический характер для подопечных Знарка, которые перевели игру в овертайм только за минуту до конца третьего периода. Тем не менее финал закончился со счетом 4:3 в пользу сборной России.

Несмотря на столь важную победу, перед майским чемпионатом мира Знарок покинул свой пост, уступив руководство сборной Илье Воробьеву. Эта перестановка не принесла должного результата, и в четвертьфинале мирового форума команда проиграла Канаде.

Однако уже в конце ноября стало известно, что Знарок вернется в сборную России на должность главного консультанта тренерского штаба. Теперь в его обязанности будет входить наблюдение за играми и тренировочным процессом всех сборных команд, а также консультирование специалистов, проведение тренировок во время сборов у молодежных команд и основного состава.

Дидье Дешам. Футбол. Сборная Франции

На чемпионате мира по футболу — 2018, который проходил в России, сборная Франции сразу считалась основным претендентом на золото турнира. Подопечные Дидье Дешама неожиданно проиграли финал домашнего чемпионата Европы — 2016 сборной Португалии у себя на родине и приехали в Россию доказать, чего они на самом деле стоят.

На прошедшем мундиале французы сыграли вничью всего один матч — с Данией.

Мячей тогда команды не забили, впрочем, в той игре «трехцветные» не стремились к победе, поскольку уже выполнили первую важную задачу — вышли из группы. На стадии плей-офф Франция обыграла и Аргентину, и Бразилию, и Бельгию, выйдя в финале на упорных хорватов. Матч за первое место получился действительно зрелищным — на двоих команды смогли забить шесть мячей.

Подопечные Дешама стали первой командой, которой удалось в финале чемпионата мира отправить в ворота соперника больше трех мячей. Французы подняли над головой кубок впервые за 20 лет.

И вот тут стоит отметить одну примечательную деталь — Дешам, который привел «трехцветных» к победе в 2018 году, завоевал золото мирового первенства и в 1998-м — в качестве капитана команды.

Специалист стал вторым человеком, который смог выиграть чемпионат мира и как футболист, и как главный тренер.

Дешам был признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Он обошел Златко Далича, возглавляющего сборную Хорватии, и главного тренера бельгийской команды Роберто Мартинеса.

Станислав Черчесов. Футбол. Сборная России

Перед домашним чемпионатом мира сборную России во главе со Станиславом Черчесовым не критиковал только ленивый. Это было неудивительно: в первой половине 2018 года российская команда сыграла четыре товарищеских матча, из которых не выиграла ни одного. Были поражения и от сборной Бразилии (0:3), и от Франции (1:3), и от команды Австрии (0:1).

Российские футболисты сыграли вничью только последний матч перед мундиалем — 1:1 со сборной Турции. От команды на домашнем турнире не ждали многого и не верили даже в выход из группы.

Но Черчесов совершил чудо, подобное тому, которое произошло на чемпионате Европы в 2008 году, когда российская команда завоевала бронзу.

Уже в матче открытия сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Во второй игре был повержен Египет — 3:1. Стране-хозяйке не сдался только Уругвай (0:3), который и занял первую строчку в группе.

В 1/8 финала Россия попала на команду Испании, которая хоть и уволила главного тренера перед самым началом турнира, но все равно была фаворитом.

Подопечные Черчесова довели дело до серии пенальти, закончив основное время со счетом 1:1 и, по сути, не дав самим испанским футболистам провести ни одного гола — в свои ворота мяч срезал защитник Сергей Игнашевич.

Победа в матче стала сенсационной: сборная России впервые в новейшей истории обыграла Испанию и так же в первый раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Матч со сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала, тоже был доведен до серии пенальти, но в этот раз повторить триумф предыдущей игры не получилось. Подопечные Черчесова проиграли матч.

В осенних матчах команда показывала уже не такой яркий футбол, как во время мундиаля. В Лиге наций сборная России не смогла занять первое место в группе, уступив Швеции, и не поднялась в высший дивизион турнира.

Златко Далич. Футбол. Сборная Хорватии

На чемпионате мира в России произошел еще один сенсационный прорыв.

В финале мундиаля вместе с командой Франции оказалась сборная Хорватии, от которой никто не ожидал подобных результатов. А главного тренера команды Златко Далича никто и не знал в мире большого футбола.

Он сменил предыдущего наставника «шашечных» в октябре 2017 года — уже на финише отборочного цикла к чемпионату мира.

На групповом этапе подопечные Далича обыграли Нигерию (2:0), сенсационно разгромили Аргентину (3:0) и выиграли у Исландии (2:1). Команда вышла в плей-офф с первого места в группе. К финалу хорваты пробились без единого поражения: обыграли Данию и Россию в сериях послематчевых пенальти и сумела одержать победу над командой Англии в дополнительное время.

Далич привел свою команду к финальному поединку, в котором хорваты проиграли французам со счетом 2:4.

На протяжении всего турнира сборная показывала прекрасную технику футбола, Далич отработал на российском мундиале лучше, чем его коллеги, получавшие более высокие зарплаты.

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