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«Столько издеваться нельзя»: почему уходит Шипулин

Сестра Шипулина может завершить карьеру по окончании сезона

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, выигравшая масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии, объявила о предстоящем завершении карьеры. Накануне появилась информация о том, что ее родной брат Антон Шипулин также может уйти из спорта.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина объявила о приближающемся окончании карьеры. 34-летняя уроженка Тюмени, представляющая сборную Словакии, 23 декабря одержала победу в масс-старте на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, после чего подтвердила, что с большой долей вероятности уйдет из профессионального спорта.

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«Заканчивать надо было еще после Олимпиады, ведь я двукратная мама. Надо перестать быть эгоисткой и больше посвящать себя семье.

Дети же страдают из-за этого.

Решили попробовать пройти еще и этот сезон, потому что было ощущение чего-то неоконченного», — приводит слова биатлонистки «СЭ».

При этом Кузьмина не исключила, что поедет на североамериканские этапы Кубка мира, поскольку все еще грезит мечтой стать чемпионкой. Окончательное решение она примет в январе.

«Вдруг еще получится побороться за Кубок мира. Девчонки уже набрали большое количество баллов, и догонять их будет сложно. Но опять же — ничего невозможного нет», — добавила спортсменка.

Кузьмина пришла в биатлон в 1999 году. До 2008 года она выступала за родную сборную, однако после свадьбы с израильским лыжником с российскими корнями Даниэлем Кузьминым приняла решение защищать цвета Словакии на международном уровне. За свою карьеру она трижды завоевывала олимпийские медали на Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане, а также два раза становилась победительницей чемпионата Европы. Желание стать чемпионкой мира неспроста движет Анастасией: на Кубке мира она брала только бронзу и серебро.

По окончании карьеры Кузьмину вновь ждут в России. Руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что Анастасия все же может помочь сборной. Пока только не очень понятно, в каком именно качестве.

«Это замечательная спортсменка, Кузьмина нас часто радовала победами. Очень понравилось то, что она умеет собираться на самые главные старты, включая Олимпийские игры. Мы очень надеемся и будем рады, если Настя чем-то сможет помочь российской команде», — сказал Драчев.

Кузьмина дала России куда больше завоеванных медалей.

Именно по примеру Анастасии в биатлон пришел ее младший брат Антон Шипулин, ставший впоследствии олимпийским чемпионом и иконой современного отечественного биатлона.

Накануне появилась информация, что 31-летний Шипулин сделает заявление об отказе возобновить карьеру в 2019 году. Вместо отборочных стартов «Ижевской винтовки» Антон побежит на «Рождественской гонке» в Германии.

«Знаю, много вопросов, почему не выступаю на этапах Кубка IBU и не поеду на «Ижевскую винтовку». Ну, пока не готов», — начал спортсмен.

«Решил сосредоточиться на «Рождественской гонке», пробежим с Екатериной Юрловой.

Мы эту гонку уже выигрывали, а сейчас постараемся повторить наш успех.

Хочу всем нашим ребятам пожелать отличного настроения, отличных результатов на этапах Кубка мира, успехов», — заявил Шипулин в эфире программы «Биатлон с Губерниевым».

«Рождественская гонка» состоится 29 декабря 2018 года на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

Анастасия Кузьмина после новости о возможном уходе брата подчеркнула, что Антон так и не смог реализовать себя в полной мере. По ее мнению, всему виной многочисленные допинговые скандалы, в рамках которых Шипулин регулярно обвинялся в употреблении запрещенных препаратов. Очередной эпизод случился на этапе Кубка мира в Австрии, когда местная полиция буквально вломилась в расположение российской сборной и предъявила спортсменам обвинения в нарушении антидопинговых правил. Помимо Шипулина в списке также оказались Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых.

«Если Антон закончит — это его решение, которое все должны понять.

Столько над человеком издеваться нельзя.

Он спортсмен высочайшего уровня. И если он чистый — зачем обвинять его тысячу раз? Думаю, я бы на его месте тоже закончила намного раньше», — подчеркнула Кузьмина.

«Мне бы хотелось, чтобы мы продолжали бегать вместе с Антошкой. Он еще относительно молодой спортсмен и имеет потенциал. Очень обидно, что так сложилось, и он так и не реализовал себя», — заключила она.

СБР по-прежнему надеется удержать Шипулина. Глава организации Владимир Драчев пообещал поговорить с многократным чемпионом мира.

«С Шипулиным мы все проговорим. Пока было решение дать ему возможность выступить на «Рождественской гонке», я лично его принимал», — приводит слова Драчева ТАСС.

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