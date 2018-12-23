Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на чемпионат Европы

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не выступят на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Третьей спортсменкой тренерский совет включил в заявку Софью Самодурову.

«Состав сборной определен по спортивному принципу, как в прошлом году, так и в нынешнем. Состав предложил тренерский совет, исполком его поддержал», — цитирует Горшкова ТАСС.

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Также он отметил, что состав сборной России на чемпионат мира будет определен уже по итогам континентального первенства.

Заявка российской сборной на европейский турнир определялась по итогам чемпионата России, который проходил в Саранске с 19 по 23 декабря. Согласно регламенту, фигуристки, занявшие первое и второе места, гарантированно попадали в сборную, а третья спортсменка определялась тренерским советом.

Победу на национальном первенстве одержала Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала Александра Трусова, а тройку призеров замкнула Алена Косторная. Однако все три фигуристки не смогут попасть на чемпионат Европы, так как они не соответствуют регламенту Международного союза конькобежцев (ИСУ) о возрастном ограничении.

Таким образом, первые две прямые путевки на турнир в Минск получили Станислава Константинова и Алина Загитова, занявшие четвертое и пятое места на чемпионате России соответственно. Самодурова же в текущем сезоне выиграла бронзу на этапе Гран-при в США и серебро на этапе в Москве, пробившись в финал турнира, где заняла пятое место. На чемпионате России 16-летняя фигуристка стала шестой, набрав 209,77 балла в общей сумме.

Что касается Медведевой и Туктамышевой, то они включены в запас. Кроме того, Елизавета Туктамышева вместе Константиновой заявлены за сборную России для участия в Универсиаде, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Медведева и Мария Сотскова также включены в резерв.

Туктамышева не смогла принять участие в чемпионате России из-за болезни. За неделю до соревнований 21-летняя фигуристка была экстренно доставлена в больницу с воспалением легких. Спортсменку госпитализировали на две недели, в результате чего она была вынуждена сняться с чемпионата. 23 декабря Туктамышева выписалась из больницы, о чем сообщил ее тренер Алексей Мишин.

«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок»,

— приводит слова Мишина ТАСС.

В текущем сезоне Туктамышева выиграла этап Гран-при в Канаде, а также завоевала бронзу на турнире в Японии и вышла в финал. На итоговых прокатах в Ванкувере спортсменка из Санкт-Петербурга заняла третье место, уступив японке Рике Кихире и своей соотечественнице Алине Загитовой.

Медведева заняла на турнире в Саранске седьмое место, набрав в общей сумме 205,90 балла (62,24 балла в короткой программе и 143,66 — в произвольной). На этапе Гран-при в Канаде 19-летняя фигуристка завоевала бронзовую награду, а на соревнованиях во Франции стала только четвертой и не смогла завоевать путевку на финал Гран-при.

Относительно остальных участников чемпионата Европы в составе российской сборной список выглядит следующим образом:

Мужчины, одиночное катание: Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин;

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов;

Спортивные пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;

Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов;

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин;

Запасные: Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

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