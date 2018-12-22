Два падения и побег: Загитова провалилась в стиле Медведевой

Медведева упала, завела зал и получила надежду на сборную

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева попала в слабейшую разминку произвольной программы после полнейшего провала в короткой, но накануне клятвенно обещала фанатам справиться со всеми сложностями — и сразу взялась за дело.

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За 40 минут до выступления — на разминке всей своей группы участниц — девушка чаще всего исполняла аксель, на котором допустила самую грубую ошибку в короткой программе. Чисто он получался через раз: иногда фигуристку немного заносило на приземлении, и выезд выходил некрасивым.

За две минуты до выступления — на своей личной разминке — Медведева уже пустила в ход тяжелую артиллерию в виде тройных прыжков.

За секунды до старта она подъехала к бортику, где стоял Брайан Орсер, и перекинулась с ним парой слов. Не было ни проникновенных взглядов, ни сжатых рук.

Евгения просто высморкалась и отдала салфетку Орсеру. Кажется, в таком слегка расслабленном настроении она катается лучше, чем в предельно серьезном.

Крики трибун разделились на два противоположных хора: «Давай! Давай!» и «Тише! Не кричите! Помолчите!»

Однако Медведева не стала прикладывать палец к губам, как она делала перед началом короткой программы. Вместо этого девушка властно воздела руки в воздух и вызвала новый шквал восторженных криков.

Она не шутила, когда говорила, что вчерашний провал стал для нее шагом вперед. Она снова поверила в себя.

В этом выступлении Евгения даже осмелилась подразнить публику, в середине программы разведя руками и предъявив фанатам претензии: «Ну, где же ваша поддержка?»

Зал отозвался восторженным ревом и до самого конца уже не прекращал аплодировать.

Однако без помарки все же не обошлось: при исполнении каскада двойной аксель + тройной тулуп Медведева упала с последнего прыжка, приземлившись прямо на «пятую точку».

Казалось бы, за такую ошибку должны снять множество баллов, однако судьи были благосклонны к серебряному призеру Пхенчхана и поставили ей за технику 70,15 балла, а уж за компоненты — космические 74,51.

Забегая вперед, можно сказать, что за произвольную программу больше не получил никто из взрослых спортсменок.

Медведеву обогнали только три юниорки-вундеркинды Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

Более того, вплоть до начала третьей разминки Евгения удерживала лидерство по общей сумме баллов — после 14-го места в короткой программе это был просто невероятный результат. Однако, когда в дело вступили лидеры, чемпионка мира начала опускаться в таблице после каждого выступления, в итоге оказавшись на седьмой позиции.

Преданные фанаты фигуристки организовали целый флешмоб в ее честь, бросив на лед около пятисот роз. После такого сюрприза даже седьмое место должно не так расстраивать.

Загитова повторила судьбу Медведевой

Впрочем, судить Медведеву за седьмое место при такой конкуренции нельзя будет слишком жестоко. В призеры национального первенства не попала даже Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, обгоняя всех юных «монстриков» Тутберидзе, как называют их фанаты на ледовой арене.

Скорее всего, такой результат во многом объяснялся тем, что в короткой официально запрещено исполнять четверные, и Трусова с Щербаковой просто не смогли применить свое самое грозное оружие. В произвольной же они отыгрались сполна.

Помогла и сама Алина. В самом начале упала с тройного тулупа и потеряла каскад. Затем последовало второе падение — с двойного акселя — и спортсменка психологически «развалилась».

Она даже не смогла удержать ногу в вертикальном шпагате — руки неожиданно разжались, словно фигуристку оставили последние силы, и зал испуганно охнул.

В итоге олимпийская чемпионка заняла лишь 12-е место по итогам произвольной программы и пятое — в целом.

По сути, с Загитовой произошло ровно то же самое, что с Медведевой в предыдущий день, — два падения и крайне низкое место по итогам программы. После этой неудачи Алина точно так же отказалась общаться с прессой и сразу покинула арену.

Даже фанаты олимпийской чемпионки организовали флешмоб, похожий на акцию болельщиков Евгении, забросав лед одинаковыми «сердечками».

Пока что Загитова идет ровно по пути Медведевой.

Юность перебила опыт

Все места в первой тройке заняли юниорки Этери Тутберидзе — Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) и Алена Косторная (бронза).

Щербакова прокатала свою программу идеально, исполнив в самом начале четверной лутц. После фиаско в финале юниорского Гран-при, где она заняла пятое место, такое возвращение дорогого стоит.

Трусова замахивалась сразу на три четверных, причем один из них — в каскаде с тройным тулупом. Однако каскада так и не произошло: в итоге был исполнен только один четверной лутц, со второго спортсменка упала, а четверной тулуп даже не стала делать.

Эти ошибки и решили судьбу противостояния между повелительницами «квадов». Ставшая третьей Косторная четверные не исполняет, однако всегда безупречно показывает все тройные и к тому же владеет очень красивым скольжением. Учитывая провал Загитовой, серьезных конкуренток за бронзу у нее не осталось.

На пресс-конференции после своей победы юниорки дружно рассуждали о том, как им обидно от того, что они по возрасту не проходят на взрослые чемпионаты Европы и мира.

Кто же попадет на главные старты сезона?

Согласно правилам, на чемпионат Европы должны ехать первые два призера первенства России. Однако в нынешней ситуации все три места заняты юниорками. Конечно, можно отправить на соревнования двух лучших спортсменок из числа взрослых — это будут Станислава Констатинова (четвертое место) и Загитова (пятое).

Однако Федерация фигурного катания фигурного катания (ФКККР) пока не дала четкого ответа на вопрос о том, как она собирается решать эту проблему.

Уже ходят настойчивые слухи о том, что все три путевки будут определяться чисто тренерским решением. А при таком раскладе у той же Медведевой вновь появляется надежда все-таки попасть на главные старты сезоны, пусть и не по спортивному принципу.

Заседание ФКККР по этому вопросу начнется 23 декабря в 9 утра. Примерно к полудню станет ясно, сделают ли ставку на нестабильную в этом сезоне Евгению Медведеву или на приболевшую Туктамышеву.

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