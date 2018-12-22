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Предательский аксель: Загитова повторила ошибку Медведевой

Лучшая Медведева и ошибающаяся Загитова: что творится на чемпионате России

Евгения Медведева идеально исполнила произвольную программу на тренировке и впервые за долгое время показала зрителям лучшую версию себя, однако Брайан Орсер до сих пор выглядит обеспокоенным. Тем временем Алина Загитова сорвала на прокате тот самый прыжок, с которого Медведева упала в короткой программе на чемпионате России.

Прежняя Медведева вернулась

«На тренировках мы ее такой не видели, все было идеально», — говорила Татьяна Тарасова о Евгении Медведевой сразу после короткой программы, в которой фигуристка провалилась, потеряв каскад тройной флип + тройной тулуп и упав с двойного акселя.

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Тогда в эти слова верилось с трудом — уж больно слабым получилось выступление. Неужели полностью готовый и довольно опытный спортсмен может настолько разваливаться перед своей публикой, если с техникой проблем нет?

Однако на тренировке накануне произвольной программы, по итогам которой будут разыграны медали чемпионата России, стало ясно — прежняя Медведева никуда не делась, и она действительно способна на многое.

С начала сезона фигуристка не баловала своих поклонников чистым исполнением программ на соревнованиях, и идеальный прокат на тренировке буквально вышибал слезу.

Ей удавалось все. Каскад с нелюбимым лутцем, со сложным риттбергером, три прыжка подряд (флип + тулуп + тулуп), и, конечно, аксель, аксель, аксель…

В третий раз успешно исполнив этот элемент, Евгения даже остановилась в раздумьях, словно пытаясь понять, почему на соревнованиях он вызывает у нее такие сложности.

Когда заиграла более активная часть музыки — Libertango, под которую фигуристка, по собственному признанию, всегда мечтала выступить, — Медведева включила свой фирменный завораживающий взгляд убийцы и ринулась в отчаянную дорожку шагов, заламывая руки и изгибаясь всем телом.

Только здесь можно было увидеть, как выглядит настоящее танго Евгении Медведевой, когда ее спектакль на льду не нарушается грубым падением

и когда она не сдается в середине программы, осознавая, что на медаль рассчитывать уже не приходится.

За прокатом наблюдали тренер спортсменки Брайан Орсер и ее постоянный консультант Татьяна Тарасова.

Канадец был очень напряжен и хватался одной рукой за бортик, словно стараясь удержать себя от того, чтобы самому выскочить на лед.

Кажется, что идеальный прокат подопечной нисколько его не удивлял и даже не особо радовал. После предыдущих неудачных выступлений Медведевой специалист неоднократно повторял, что не понимает, в чем дело, — на тренировках все получалось великолепно. Должно быть, и теперь Орсер не уверен в успехе на сто процентов.

Тем временем на его глазах Евгения играючи исполнила под музыку пять каскадов (лутц + тулуп, сальхов + риттбергер, флип + тулуп + тулуп, риттбергер + тулуп), а также тройной флип и двойной аксель.

Жаль, что все это демонстрируется лишь в тренировочном костюме, а не в темно-фиолетовом платье с опасно поблескивающими кристаллами.

Особенно ярко прокат двукратной чемпионки мира смотрелся на фоне других участниц первой — самой слабой — разминки, куда она угодила после ужасного выступления в короткой программе.

Дарья Паненкова падала и плакала, прислонив голову к бортику, Анастасия Тараканова никак не могла совладать с прыжками, постоянно делала паузы и наматывала круги, заходя на неудавшийся элемент.

Медведева в своих лучших кондициях казалась здесь гостем с другой планеты. И даже пара неудачных выездов с тройных прыжков не испортили это впечатление.

Закончив прокат, Евгения, улыбаясь, подъехала к Тарасовой и Орсеру. Канадец, не убирая напряженного выражения с лица, наблюдал за тем, как его ученица внимательно выслушивает советы консультанта сборной России.

Сам он советов не давал. Должно быть, на этой тренировке Орсер в очередной раз убедился, что проблемы Евгении — в голове, а не в технике, однако что с этим делать, за полгода сотрудничества он так и не придумал.

Загитова падает и исправляется

Последними в расписании тренировок стояли ученицы Этери Тутберидзе — это объяснялось тем, что они набрали наиболее высокие баллы в короткой программе и потому будут выступать в самой последней разминке, как гвоздь программы.

В одном углу катка Александра Трусова и Анна Щербакова крутили свои четверные, в другом Алина Загитова замирала в финальной позе «Кармен»

(которую она тренировала раза три, неизменно вызывая аплодисменты), где-то посередине Алена Косторная чертила пируэты сложнейшей дорожки шагов.

Одновременное присутствие всех этих фигуристок на льду казалось чем-то нереальным, но самое пристальное внимание, конечно, было приковано к олимпийской чемпионке.

Загитова привычно штамповала каскады из тройных прыжков лутц + тулуп и лутц + риттбергер, не позволяя зрителям даже подумать о том, что у нее может что-то не получиться.

Во время проката под музыку она, в отличие от других фигуристок, почти не делала остановок и исполнила программу в варианте, максимально приближенном к боевому.

Однако один элемент ученица Тутберидзе все-таки сорвала — двойной аксель. После долгого и сложного захода Загитова докрутила элемент, но неудачно приземлилась на обе ноги, хотя и сумела удержаться от падения.

Впрочем, этот недочет так и остался единственным во всей тренировке. После этого чемпионка Пхенчхана еще несколько раз исполнила аксель, чтобы убедиться, что это была случайность.

Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков спокойно наблюдали за тренировкой — все шло по плану. Когда время истекло, троица юных вундеркиндов Трусова, Косторная и Щербакова подкатили к тренерам, чтобы забрать свои кофты, а Загитова, как самая старшая, вежливо раскланялась с публикой.

Никакой драмы, надрыва, борьбы с собой — только идиллия семейного гнезда Тутберидзе.

Сможет ли смерч Медведевой внести некоторую смуту в этот райский уголок — узнаем уже совсем скоро.

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