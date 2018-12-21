Год биатлона: олимпийский позор и приход Драчева

Временное членство

Уходящий год был одним из самых сложных в истории российского биатлона. Хотя бы потому, что Союз биатлонистов России (СБР) лишился своего статуса в международном сообществе.

В декабре 2017 года статус СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов.

Вопрос восстановления СБР в правах рассматривали на конгрессе IBU, который проходил хорватском Порече с 5 по 9 сентября. Однако делегаты союза проголосовали против против восстановления российской организации.

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В выступлениях против восстановления СБР поддерживалась точка зрения, что это не может произойти до момента, пока у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет статуса организации, соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Временное членство не несет в себе настолько негативных последствий, как, например, его полное отсутствие в случае с легкой атлетикой. Россия сохраняет возможность выставлять спортсменов под флагом страны на международных соревнованиях, но не может делегировать представителей на руководящие должности IBU.

«В ближайшие четыре года не будет представителей России ни в одном из руководящих органов. Мы теряем возможность находиться внутри исполнительных органов IBU и участвовать в обсуждении и голосовании по ключевым вопросам работы.

«Это очень серьезная потеря. Ранее у нас всегда были представители в IBU, как минимум на уровне вице-президента. Это позволяло нам быть в курсе текущей повестки и непосредственно участвовать в работе союза. Теперь мы будем лишены такой возможности», — цитирует «РИА Новости» четырехкратного чемпиона мира Николая Круглова.

Следующий конгресс IBU запланирован на 2020 год, однако СБР могут восстановить и в предстоящем году.

Новый руководитель

18 мая у российского биатлона появился новый руководитель. В помещениях спорткомплекса «Жемчужина Сибири» Тюменской области состоялась отчетно-выборная конференция.

Президентом Союза биатлонистов России (СБР) был избран двукратный олимпийский призер и четырехкратный чемпион мира, а также депутат Госдумы VII созыва Владимир Драчев.

Новый руководитель биатлона сразу же затеял тотальные перестановки – сократил расходы организации на второстепенные нужды и изменил систему отбора в сборную России. Теперь, чтобы выступать на международных соревнованиях, необходимо проявить себя на контрольных стартах. Вне зависимости от твоих предыдущих регалий.

«У нас есть резерв, именно по этой причине мы сейчас возили по сборам команды по 20 человек. Это позволило оценить всех. Кроме них у нас практически нет никого, кто может составить конкуренцию. Мы будем очень рады, если появятся другие спортсмены, но на сегодня мы имеем тех, кого имеем!» — отмечал Драчев и интервью ТАСС.

И это принесло результаты! Особенно преобразилась женская команда, куда попали Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Евгения Павлова.

Олимпийский провал

Спортивные результаты сборной России — самое печальное, что случалось с отечественным биатлоном за последние годы. На Олимпиаду в Пхенчхане МОК допустил только четыре отечественных атлетов — Ульяну Кайшеву, Татьяну Акимову, Матвея Елисеева и Антона Бабикова.

Все прекрасно помнят, что было на Играх. Хотя успехи в лыжном спорте всячески пытались оттенить биатлонный провал, но один из самых популярных видов спорта в России все же оставил больной осадок на израненных душах российских болельщиков.

Впервые в истории наши спортсмены не взяли ни одной медали. Лучший результат – девятое место в смешанной эстафете. Лучший личный результат — 15-е место Акимовой в индивидуальной гонке. И никто не выступал в мужском масс-старте, куда отбирается топ-30 мирового рейтинга.

Емко и одним словом эту ситуацию бы описала Акимова, когда ее внецензурное замечание после нескольких промахов прорвалось в эфир федерального канала. Сама Татьяна потом объясняла, что говорила «писец». Но стоит ли ей верить?

Если называть вещи своими именами, то на Олимпиаде-2018 сборная России достигла своего дна. Это была низшая точка падения. Надеемся, что мы к ней никогда больше не вернемся.

Из позитивных моментов стоит отметить третье место Антона Шипулина в общем зачете Кубка и возвращение женщинами максимальной квоты на этапе Кубка мира на будущий сезон — шесть спортсменок. Но не без помощи сборной Украины, которая отказалась приезжать на этап в Тюмень.

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