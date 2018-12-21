Прощай, сборная: Медведева провалилась на чемпионате России

Впервые после Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева и Алина Загитова встретились на одном льду. Правда, обстановка была отнюдь не олимпийская.

Чемпионат России по фигурному катанию — пожалуй, самый мощный по составу турнир на планете прямо сейчас, — проводится на трехтысячной арене в Саранске.

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Металлические стулья с тремя прутьями за спиной вместо уютного диванчика в зоне kiss and cry, микст-зона для общения с пишущими журналистами длиной в несколько метров в закутке между двумя дверями, невозможность допустить прессу до тренировок на запасном катке из-за нехватки места, — все это никак не соответствовало статусу грядущей битвы титанов и здорово опускало с небес на землю.

«Я дико извиняюсь, но они все выглядят так, будто ждут выноса горячих блюд в столовке. Красные скатерки — это мощно»,

— писала пользователь Валерия Ковалева в самой большой группе любителей фигурного катания «ВКонтакте» под фотографией. И была не так уж далека от истины.

Местные организаторы объяснили, что изначально турнир планировалось провести на новой восьмитысячной арене, но ее не успели достроить из-за напряженной подготовки к чемпионату мира — 2018.

Причина понятная и, наверное, уважительная, однако скатерти и стулья еще долго будут трендом в комментариях болельщиков.

Даже жребий разводит Медведеву и Тутберидзе

Накануне короткой программы тренировки женщин стартовали в безумную рань — семь утра по московскому времени. Учитывая морозы в Саранске, мало кто даже из журналистов добрался до просмотра занятий.

Те, кто все же присутствовал на ледовой арене, готовились подсчитывать исполненные Загитовой и Медведевой элементы и находились в ожидании возможной встречи Этери Тутберидзе с бывшей ученицей.

Однако фигуристки выходили на лед в том порядке, в каком они будут выступать. Медведева вытянула самый последний, 18-й номер, в то время как все подопечные Тутберидзе угодили в первые две разминки (с 1-го по 12-й номера).

Когда Евгения показалась на катке, прославленная наставница уже 20 минут как покинула свое дежурное место у бортика.

Падение на каскаде как предвестник беды

Ученицы Тутберидзе тренировались дольше всех: когда другие спортсменки из их разминки уже отправлялись в раздевалку, чтобы поберечь силы перед скорым выступлением, они продолжали штамповать прыжки.

Загитова, правда, не очень легко влилась в работу: первые несколько прыжков получились неуверенно, однако затем олимпийская чемпионка поймала нужный ритм.

Правда, на обоих коленях спортсменки были видны тейпы, которые, как девушка пояснила еще на этапе Гран-при в Москве, она вынуждена носить из-за боли – организм растет, что при таких физических нагрузках вызывает дискомфорт.

Правда, раньше Загитова перебинтовывала таким образом только одно колено. Неужели теперь проблемы возникли и со вторым?

Это невольно наводило на мысли о том, что поздний приезд фигуристки на соревнования (только ко второй тренировке) действительно мог объясняться некими проблемами со здоровьем.

Тем не менее после разогревочных прыжков Загитова смогла без проблем откатать программу под музыку в платье для выступления.

А вот у Медведевой возникли сложности при финальном прокате ее новой короткой программы под трагичную музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

Ученица Брайана Орсера изменила и переставила прыжковые элементы, чтобы сделать ставку на надежность, — при неожиданной смене программы это вполне логичный ход. Больше никакого лутца (с ним до сих пор проблемы) и каскада с акселем (тоже не самый любимый элемент Медведевой).

Теперь она исполняет каскад тройной флип + тройной тулуп — причем не в конце, за что можно получить больше плюсов, а в начале.

Однако, несмотря на такое упрощение, Медведева завалила этот элемент на тренировочном прокате, упав с тулупа.

Разозлившись сама на себя, фигуристка затем несколько раз исполнила каскад безупречно уже без музыки. Но нестабильность элемента немного пугала перед началом соревнований.

К тому же у Евгении явно еще не прошли проблемы со спиной: показывая вращение, она не села в позицию в волчке. Совсем скоро ей предстояло показывать это вращение через боль.

Высочайший балл «Призрака»

Загитова выступала довольно рано — седьмой по счету. Ни волнительной роли хедлайнера, ни тяжелой ноши закрывающего соревнования, — идеально.

Однако олимпийскую чемпионку буквально трясло. Все время до своего выступления она почти без остановки подскакивала в тренажерном зале.

Выйдя на ледовую разминку, девушка начала скромно — с одинарного акселя. Под конец уже пошли сложные каскады, и публика встретила аплодисментами прежнюю Загитову, которая раньше могла прыгать на разминке по шесть тройных подряд.

Еще за минуту до начала выступления Тутберидзе активно объясняла ученице, как та должна действовать, била по бедру, сама примеряла на себя образ «Призрака Оперы», драматично взмахивая рукой. Суета, нервы — за олимпийскую чемпионку становилось волнительно.

В последнюю секунду тишины они синхронно вдохнули, глядя друг другу прямо в глаза. А потом зал взорвался аплодисментами

— и Загитова направилась на середину катка с лицом гладиатора, выходящего на бой.

Сложно представить, какой ценой девушке далось безупречное выступление. Она не допустила ни одной ошибки — каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип получились на плюсы.

Замерев в финальной позе, Загитова обычно принимала одухотворенное выражение лица, однако сейчас ее губы дрожали. Когда музыка отзвучала, девушка чуть не расплакалась от нервов.

80,62 балла – это невероятной высокий результат, практически схожий с тем, что Загитова получила на Олимпиаде (82,92).

Три девчушки с трудом утащили огромного медведя, который каким-то образом долетел до льда с трибун. Этот ироничный подарок уже становится традицией.

«Тоска» Медведевой

Евгения Медведева в новой программе вернулась к своему привычному трагическому образу, который когда-то нашла для нее Тутберидзе и в котором она покорила весь мир.

Причем девушка выбрала для короткой программы именно оперу, как и Загитова. Битва двух драматических постановок — почему бы и нет?

Легкая джазовая композиция Orange Colored Sky про внезапную влюбленность никак не шла к застывшему от напряжения лицу, с которым Медведева выходит на все старты в этом сезоне.

Серебряный призер Пхенчхана переживает не лучшие времена в карьере — проблемы со здоровьем, с техникой, переезд в другую страну…

Новое темноватое платье кровавых оттенков лишний раз подчеркнуло настроение Евгении образца сезона-2018/19.

Пока девушка ждала выхода на разминку, фанаты свешивались с трибун и умоляли ее подписать плакат. В ответ спортсменка лишь прижимала палец к губам: «Дайте мне сосредоточиться».

Вообще болельщиков у Медведевой все еще гораздо больше, чем у Загитовой. Все-таки несколько лет на высочайшем уровне не исчезли в одно мгновение после проигрыша на Олимпиаде. До начала соревнований поклонники Евгении встречались у большой елки возле ледовой арены и организованно забирали флаги, чтобы поддержать спортсменку. Большинство плакатов на трибунах было посвящено именно ей.

Однако Евгения не смогла порадовать своих болельщиков. Ни смена программы на более привычный образ, ни ее упрощение ни к чему не привели.

В самом начале она потеряла каскад тройной флип + тройной тулуп, неудачно приземлившись с первого прыжка и не сумев оттолкнуться достаточно сильно для второго.

Почти сразу в программе шел двойной аксель — и спортсменка еще в воздухе накренилась не в ту сторону, больно упав на оба колена. Медведевой удался только тройной риттбергер, который был оставлен на конец. Вращения получились очень медленными, и программа в целом не поражала драматизмом, потому что

Евгения, кажется, психологически сдалась уже после заваленного каскада и не могла вложить в прокат всю душу.

Печальная возвышенная мелодия «Тоски» словно воспевала уходящего на покой героя, что как нельзя лучше подходило к ситуации на льду. Тем не менее публика аплодировала Медведевой так, как никому до этого. Ожидание оценки затянулось (судьи подсчитывали минусы) — и все это время не прекращались овации, что, в конце концов, заставило девушку широко улыбнуться.

«Они любят тебя, — спокойно констатировал Брайан Орсер. — Встань и поприветствуй их».

И Евгения послушалась, вызвав шквал новых аплодисментов. В этот миг краткого триумфа диктор объявил оценку: 62,24 балла — 14-е место.

Судя по всему, борьба за чемпионат мира и Европы для Медведевой закончена.

Оценки женщин за короткую программу на чемпионате России

1. Алина Загитова — 80,62

2. Александра Трусова — 74,96

3. Алена Косторная — 74,40

4. Станислава Константинова — 74,40

5. Анна Щербакова — 74,09

6. Софья Самодурова — 71,82

7. Алена Леонова — 70,79

8. Анастасия Губанова — 70,54

9. Анна Тарусина — 70,01

10. Анастасия Гулякова — 68,99

11. Полина Цурская — 66,35

12. Мария Сотскова — 65,73

13. Виктория Васильева — 65,59

14. Евгения Медведева — 62,24

15. Елизавета Нугуманова — 60,63

16. Мария Талалайкина — 60,35

17. Анастасия Тараканова — 59,17

18. Дарья Паненкова — 53,63

Первые три места занимают ученицы Тутберидзе, однако Трусова и Косторная — юниорки, поэтому на взрослые чемпионаты Европы и мира поехать они не смогут.

Таким образом, пока что на главные старты сезона в составе сборной России попадают Загитова и Станислава Константинова (первые два места). Еще одну фигуристку выберет тренерский штаб. И, судя по всему, ей станет приболевшая Елизавета Туктамышева.

Любопытно, что победившая в короткой программе Загитова после проката призналась, что «не чувствовала свое тело»:

«Мне еще есть куда стремиться. Хотя я не сильно нервничала, а просто немного не чувствовала свое тело. Руки шли в одну сторону, а ноги — в другую».

Также олимпийской чемпионке задали животрепещущий вопрос о том, общалась ли она с Медведевой, на что последовал краткий ответ: «Нет».

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