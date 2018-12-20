Произвольная программа: Ковтун против Коляды. LIVE

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Упал пару раз 15-летний фигурист. Но особо не расстраивается Артем.
На лед выходит Артем Ковалев. В короткой программе он набрал 61,57 балла.
145,60 балла по итогам произвольной программы и 205,90 в общей сумме.
Видно было, как настраивался на сегодняшнее выступление Владимир. Но, видимо, перенервничал. Сначала приземлился на руку Самойлов, а затем и вовсе упал после четверного лутца. Сильная программа, но не доработал Владимир.
60,30 балла Владимир набрал в короткой программе. Пока что это предпоследний, 15-й результат.
Владимир Самойлов открывает короткую программу.
Напомним, что Егор Рухин в соревнованиях не участвует. Фигурист снялся с участия в чемпионате России из-за травмы.
Вышли представители первой группы на разминку.
Буквально 15 минут назад в Ледовом дворце в Саранске завершилась короткая программа среди женщин. Лидирует Алина Загитова, за ней Александра Трусова и Алена Косторная. Евгения Медведева показала только 14-й результат.
Вашему вниманию участники сегодняшних соревнований:
Первая разминка
1. Владимир Самойлов 2. Артем Ковалев 3. Александр Петров 4. Артем Зотов 5. Артем Лежеев
Вторая разминка
6. Егор Мурашов 7. Владислав Катичев 8. Роман Савосин 9. Дмитрий Алиев 10. Антон Шулепов
Третья разминка
11. Андрей Лазукин 12. Артур Дмитриев 13. Александр Самарин 14. Максим Ковтун 15. Константин Милюков 16. Михаил Коляда
Начало произвольной программы — в 16:50 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сейчас мужчины представят произвольную программу. Максим Ковтун показал лучший результат в короткой программе, на второй позиции Михаил Коляда, уступивший Ковтуну 0,44 балла. Третья строчка осталась за Константином Милюковым.