Произвольная программа: Ковтун против Коляды. LIVE

Курсы валют$ 68.50 (+0.246) 78.17 (+0.058)
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо М
2:3
закончен
15:30
СибирьАмур
4:3
закончен
17:00
БарысЛокомотив
1:2
закончен
19:30
АвангардСеверсталь
7:3
закончен
19:30
ВитязьХК Сочи
3:2
закончен
19:30
СКАДинамо Р
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
СпартакСалават Юлаев
2:1 (Б)
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
4:1
закончен
19:30
Динамо МнСлован
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси Дэвилз
2:1
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
1:4
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзМиннесота Уайлд
2:1
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
6:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
3:1
закончен
04:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
2:5
закончен
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5 (Б)
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксСент-Луис Блюз
5:1
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксВиннипег Джетс
3:5
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Анадолу Эфес
102:84
закончен
22:00
Будучность Фенербахче
65:89
закончен
22:00
Олимпиакос Гран Канария
98:77
закончен
23:00
Баскония Барселона
70:77
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
101:99
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
125:121
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России по фигурному катанию
14:00
Короткая программа, мужчины
1
Максим Ковтун
95,14
закончен
16:50
Короткая программа, спортивные пары
online
Биатлон / Кубок мира, Нове-Место
19:30
Спринт 10 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:09.9
2
Александр Логинов (Россия)
+21.0
3
Мартин Понсилуома (Швеция)
+54.2
закончен
Испания / Примера
21:30
ЖиронаХетафе
не начался
23:00
Реал СосьедадАлавес
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия ДБоруссия М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
ВулверхэмптонЛиверпуль
не начался
23:00
ЛиверпульВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТрактор
не начался
19:00
НефтехимикМеталлург Мг
не начался
19:00
ТорпедоАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Химки Дарушшафака
не начался
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
не начался
22:00
Панатинаикос Олимпия Милан
не начался
22:00
Бавария Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
не начался
04:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России
14:30
Короткая программа, женщины
1
Алина Загитова
80,62
закончен
16:50
Произвольная программа, мужчины
online
Италия / Серия А
14:30
ЛациоКальяри
не начался
17:00
ЭмполиСампдория
не начался
17:00
ДженоаАталанта
не начался
17:00
МиланФиорентина
не начался
17:00
НаполиСПАЛ
не начался
17:00
СассуолоТорино
не начался
17:00
УдинезеФрозиноне
не начался
20:00
КьевоИнтер М
не начался
20:00
ПармаБолонья
не начался
22:30
ЮвентусРома
не начался
Испания / Примера
15:00
БетисЭйбар
не начался
18:15
Атлетико МЭспаньол
не начался
20:30
БарселонаСельта
не начался
22:45
Атлетик БВальядолид
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналБёрнли
не начался
18:00
БорнмутБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
ЧелсиЛестер Сити
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер СитиКристал Пэлас
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедФулхэм
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
не начался
20:30
Кардифф СитиМанчестер Юнайтед
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартШальке-04
не начался
17:30
Ганновер-96Фортуна
не начался
17:30
РБ ЛейпцигВердер
не начался
17:30
НюрнбергФрайбург
не начался
17:30
БайерГерта
не начался
20:30
Айнтрахт ФБавария
не начался
Франция / Лига 1
23:00
АнжеМарсель
не начался
23:00
ЛилльТулуза
не начался
23:00
МонакоГенгам
не начался
23:00
МонпельеЛион
не начался
23:00
ПСЖНант
не начался
23:00
РеймсКан
не начался
23:00
РеннНим
не начался
23:00
Сент-ЭтьенДижон
не начался
23:00
СтрасбургНицца
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АмурДинамо М
не начался
13:30
СибирьАдмирал
не начался
14:30
Салават ЮлаевСеверсталь
не начался
17:00
АвангардЛокомотив
не начался
17:00
СКАЦСКА
не начался
17:00
СпартакХК Сочи
не начался
17:00
ЙокеритДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
21:00
Бостон БрюинзНэшвилл Предаторз
не начался
22:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
00:00
Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
не начался
00:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Калев
не начался
20:00
Зелена Гура Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсФиникс Санз
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
Произвольная программа: Ковтун против Коляды. LIVE

Онлайн мужской произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию

В Саранске в рамках чемпионата России по фигурному катанию мужчины соревнуются в произвольной программе. Накануне Максим Ковтун показал лучший результат в короткой программе, на второй позиции — Михаил Коляда, уступивший Ковтуну 0,44 балла. Третья строчка осталась за Константином Милюковым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:12

Упал пару раз 15-летний фигурист. Но особо не расстраивается Артем.

17:07

На лед выходит Артем Ковалев. В короткой программе он набрал 61,57 балла.

17:06

145,60 балла по итогам произвольной программы и 205,90 в общей сумме.

17:02

Видно было, как настраивался на сегодняшнее выступление Владимир. Но, видимо, перенервничал. Сначала приземлился на руку Самойлов, а затем и вовсе упал после четверного лутца. Сильная программа, но не доработал Владимир.

16:58

60,30 балла Владимир набрал в короткой программе. Пока что это предпоследний, 15-й результат.

16:57

Владимир Самойлов открывает короткую программу.

16:54

Напомним, что Егор Рухин в соревнованиях не участвует. Фигурист снялся с участия в чемпионате России из-за травмы.

16:51

Вышли представители первой группы на разминку.

16:45

Буквально 15 минут назад в Ледовом дворце в Саранске завершилась короткая программа среди женщин. Лидирует Алина Загитова, за ней Александра Трусова и Алена Косторная. Евгения Медведева показала только 14-й результат.

16:40

Вашему вниманию участники сегодняшних соревнований:

Первая разминка

1. Владимир Самойлов 2. Артем Ковалев 3. Александр Петров 4. Артем Зотов 5. Артем Лежеев

Вторая разминка

6. Егор Мурашов 7. Владислав Катичев 8. Роман Савосин 9. Дмитрий Алиев 10. Антон Шулепов

Третья разминка

11. Андрей Лазукин 12. Артур Дмитриев 13. Александр Самарин 14. Максим Ковтун 15. Константин Милюков 16. Михаил Коляда

16:25

Начало произвольной программы — в 16:50 по московскому времени.

16:20

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сейчас мужчины представят произвольную программу. Максим Ковтун показал лучший результат в короткой программе, на второй позиции Михаил Коляда, уступивший Ковтуну 0,44 балла. Третья строчка осталась за Константином Милюковым.