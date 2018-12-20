Уйти лидерами: Синицина и Кацалапов борются за золото. LIVE

В самом конце придумала пара оригинальную поддержку, но Анастасия немного не удержалась, но не упала, а вышла из ситуации и приземлилась очень качественно, не испортив элемент. Да и сам танец вышел на редкость изобретательным: много различных элементов, поддержек и под совершенно разную музыку.