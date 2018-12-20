Уйти лидерами: Синицина и Кацалапов борются за золото. LIVE

- 380495 просмотров В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»
- 372080 просмотров Как прошла Большая пресс-конференция Владимира Путина
- 343644 просмотра Волчек рассказала про обман Хаматовой
- 274215 просмотров Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
- 207722 просмотра Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
- 172979 просмотров Украинские корабли готовятся к проходу через Керченский пролив
- 155808 просмотров Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
Напомним, что после ритм-танца лидирует дуэт Синициной и Кацалапова — 84,01 балла.
А пока перерыв. Готовят лед к выступлению фигуристов.
Впереди представители последней, третьей группы:
Бетина Попова – Сергей Мозгов Софья Евдокимова – Егор Базин Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро Виктория Синицина – Никита Кацалапов Александра Степанова – Иван Букин
105 баллов за произвольный танец и 173,23 в общей сумме. Немного отстают от лидеров.
В самом конце придумала пара оригинальную поддержку, но Анастасия немного не удержалась, но не упала, а вышла из ситуации и приземлилась очень качественно, не испортив элемент. Да и сам танец вышел на редкость изобретательным: много различных элементов, поддержек и под совершенно разную музыку.
Закрывают вторую группу Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.
163,16 балла за оба танца получают Морозова и Багин. Второй результат пока что.
На хорошей скорости прокатились фигуристы, отличное катание. Очень прибавили в этом сезоне в этом компоненте. Но поторопилась Морозова, уйдя на твизл — Багин не успел за Анабелью.
После ритм-танца фигуристы идут восьмыми с 65,95 балла.
Анабель Морозова и Андрей Багин выступают.
Получают за произвольный танец 106,10 балла и 175,10 в сумме.
Одна программа лучше другой просто! Идеально подобран баланс между танцем и музыкой. Зажгли фигуристы под Майкла Джексона в самом конце номера.
Московская пара Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина на льду.
Несмотря на падение после прыжка, все-таки взяли первое промежуточное место. 149,76 балла получают.
Очень интересный элемент с переворотом в прыжке и вращением показала Людмила. В целом хорошее выступление показала пара, но будет недобор баллов.
На очереди Людмила Сосницкая и Павел Головишников из Московской области.
Выходят на первое место Бибихина и Зворыкин. 131,45 балла за оба танца получают фигуристы. При шести баллах штрафа.
Много интересных элементов показали фигуристы. Добавили еще к ним классные вращения.
Несмотря на такой момент, номер прекрасный. По технике — один из лучших если не лучший сегодня.
Продолжают свое выступление фигуристы. Аплодируют трибуны.
Небольшая заминка произошла. Развязались шнурки у Зворыкина. Просит Даниил у судей дать им паузу. Эх, а так хорошо начинался номер. И теперь из-за этой заминки все испортилось, к сожалению.
Открывает вторую группу дуэт из Санкт-Петербурга Ольга Бибихина / Даниил Зворыкин.
Началась вторая разминка! Вот такие дуэты скоро порадуют нас своими программами:
Вот такие результаты показали первые четыре пары:
Оценка Дементьевой и Новикова — 78,10 балла. В сумме — 119,10. Третье место на данный момент.
Этой паре действительно идет стиль «Кабаре». Оба подвижные, улыбчивые и не стесняющиеся заигрывать с публикой.
Начинается более размеренная музыка — и это подходящее время для плавных поддержек.
На льду — Валерия Дементьева и Алексей Новиков, выступающие под музыку «Кабаре». Спортсмены сходу начинают задорно и крайне забавно дрыгать ногами, словно отплясывают в каком-то кабаке 40-х годов. Зрители с радостью хлопают в ритм.
О-о-о-очень долго тянули судьи с оценками. Спортсмены уже занервничали. Наконец, объявляют. Оценка Жирноклеевой и Мещанкина за произвольный танец — 56,65 балла, в сумме — 95,80.
Целых три композиции сменились у Жирноклеевой и Мещанкина (они тоже, кстати, из Екатеринбурга, как Игнатьева и Брагин). В целом их выступление несло все же более позитивный посыл, чем у двух предыдущих пар.
Внезапно зажигательный саундтрек сменяется лиричной песней о любви — впрочем, тоже в стиле слащавых молодежных фильмов о любви. Пара переходит к твиззлам.
Эти фигуристы не стали томить зрителей долгим ожиданием и сразу перешли к столь любимым многими поддержкам.
Теперь выступают Анастасия Жирноклеева и Роман Мещанкин. Они катаются вместе только первый сезон, так что пока еще не показывают своего лучшего уровня. Произвольная программа у ребят поставлена под молодежный ритмичный саундтрек к иностранному фильму.
Оценка фигуристов из Свердловской области за произвольный танец — 77,71. В сумме — 126,62.
Ох, вот это сложный элемент! Брагин держал Марию в воздухе где-то на уровне своих коленей и вращался!
Поддержки — один из самых красивых элементов у танцоров — начались ближе к концу, и сразу воодушевили публику.
Сначала ребята решили порадовать зрителей серией твиззлов, но с синхронностью пока серьезные проблемы.
На льду — пара из Свердловской области Мария Игнатьева и Михаил Брагин! Они выступают под сказочную мелодию скрипок в неземных костюмах небесно-голубого цвета.
Оценка 15-летней Мироновой и 16-летнего Устенко за произвольный танец — 79,26. В сумме — 126,55.
Немного не хватило чувства (а в танцах это очень важно), но видно, что технический потенциал у пары есть — и неплохой.
Финальные твиззлы немного не задались — получился рассинхрон, однако в остальном серьезных помарок не обнаружилось.
Довольно неспешный ритм у композиции, а эмоциональностью эта пара, к сожалению, не поражает, чтобы разогреть публику своей подачей. Однако зрители справедливо поаплодировали трем впечатляющим поддержкам.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко — дебютанты чемпионата России — выступают первыми! Катаются они под саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта».
Кто-то исполняет твиззлы (синхронное вращение), кто-то показывает дорожку шагов. После соревнований одиночников, которые только и делали, что прыгали на разминке, такое катание кажется в диковинку.
У нас уже первые четыре дуэта на разминке!
Сегодня определится, кто завоюет медали на национальном первенстве и вместе с этим — право на участие в главных стартах сезона — чемпионате Европы и мира.
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня пройдет произвольный танец. После ритм-танца лидирует дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Второй идет пара Александры Степановой и Ивана Букина. Третье место пока занимает дуэт Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.