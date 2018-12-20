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Уйти лидерами: Синицина и Кацалапов борются за золото. LIVE

Онлайн произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию

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В Саранске в рамках чемпионата России по фигурному катанию проходит произвольный танец. Лидерами у танцевальных дуэтов после ритм-танца являются Виктория Синицина и Никита Кацалапов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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21:46

Напомним, что после ритм-танца лидирует дуэт Синициной и Кацалапова — 84,01 балла.

21:43

А пока перерыв. Готовят лед к выступлению фигуристов.

21:42

Впереди представители последней, третьей группы:

Бетина Попова – Сергей Мозгов Софья Евдокимова – Егор Базин Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро Виктория Синицина – Никита Кацалапов Александра Степанова – Иван Букин

21:40

105 баллов за произвольный танец и 173,23 в общей сумме. Немного отстают от лидеров.

21:37

В самом конце придумала пара оригинальную поддержку, но Анастасия немного не удержалась, но не упала, а вышла из ситуации и приземлилась очень качественно, не испортив элемент. Да и сам танец вышел на редкость изобретательным: много различных элементов, поддержек и под совершенно разную музыку.

21:33

Закрывают вторую группу Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.

21:32

163,16 балла за оба танца получают Морозова и Багин. Второй результат пока что.

21:29

На хорошей скорости прокатились фигуристы, отличное катание. Очень прибавили в этом сезоне в этом компоненте. Но поторопилась Морозова, уйдя на твизл — Багин не успел за Анабелью.

21:26

После ритм-танца фигуристы идут восьмыми с 65,95 балла.

21:23

Анабель Морозова и Андрей Багин выступают.

21:22

Получают за произвольный танец 106,10 балла и 175,10 в сумме.

21:21

Одна программа лучше другой просто! Идеально подобран баланс между танцем и музыкой. Зажгли фигуристы под Майкла Джексона в самом конце номера.

21:17

Московская пара Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина на льду.

21:16

Несмотря на падение после прыжка, все-таки взяли первое промежуточное место. 149,76 балла получают.

21:15

Очень интересный элемент с переворотом в прыжке и вращением показала Людмила. В целом хорошее выступление показала пара, но будет недобор баллов.

21:09

На очереди Людмила Сосницкая и Павел Головишников из Московской области.

21:08

Выходят на первое место Бибихина и Зворыкин. 131,45 балла за оба танца получают фигуристы. При шести баллах штрафа.

21:05

Много интересных элементов показали фигуристы. Добавили еще к ним классные вращения.

21:04

Несмотря на такой момент, номер прекрасный. По технике — один из лучших если не лучший сегодня.

21:02

Продолжают свое выступление фигуристы. Аплодируют трибуны.

20:59

Небольшая заминка произошла. Развязались шнурки у Зворыкина. Просит Даниил у судей дать им паузу. Эх, а так хорошо начинался номер. И теперь из-за этой заминки все испортилось, к сожалению.

20:56

Открывает вторую группу дуэт из Санкт-Петербурга Ольга Бибихина / Даниил Зворыкин.

20:53

Началась вторая разминка! Вот такие дуэты скоро порадуют нас своими программами:

20:51

Вот такие результаты показали первые четыре пары:

20:48

Оценка Дементьевой и Новикова — 78,10 балла. В сумме — 119,10. Третье место на данный момент.

20:45

Этой паре действительно идет стиль «Кабаре». Оба подвижные, улыбчивые и не стесняющиеся заигрывать с публикой.

20:44

Начинается более размеренная музыка — и это подходящее время для плавных поддержек.

20:43

На льду — Валерия Дементьева и Алексей Новиков, выступающие под музыку «Кабаре». Спортсмены сходу начинают задорно и крайне забавно дрыгать ногами, словно отплясывают в каком-то кабаке 40-х годов. Зрители с радостью хлопают в ритм.

20:40

О-о-о-очень долго тянули судьи с оценками. Спортсмены уже занервничали. Наконец, объявляют. Оценка Жирноклеевой и Мещанкина за произвольный танец — 56,65 балла, в сумме — 95,80.

20:37

Целых три композиции сменились у Жирноклеевой и Мещанкина (они тоже, кстати, из Екатеринбурга, как Игнатьева и Брагин). В целом их выступление несло все же более позитивный посыл, чем у двух предыдущих пар.

20:36

Внезапно зажигательный саундтрек сменяется лиричной песней о любви — впрочем, тоже в стиле слащавых молодежных фильмов о любви. Пара переходит к твиззлам.

20:35

Эти фигуристы не стали томить зрителей долгим ожиданием и сразу перешли к столь любимым многими поддержкам.

20:34

Теперь выступают Анастасия Жирноклеева и Роман Мещанкин. Они катаются вместе только первый сезон, так что пока еще не показывают своего лучшего уровня. Произвольная программа у ребят поставлена под молодежный ритмичный саундтрек к иностранному фильму.

20:33

Оценка фигуристов из Свердловской области за произвольный танец — 77,71. В сумме — 126,62.

20:30

Ох, вот это сложный элемент! Брагин держал Марию в воздухе где-то на уровне своих коленей и вращался!

20:29

Поддержки — один из самых красивых элементов у танцоров — начались ближе к концу, и сразу воодушевили публику.

20:27

Сначала ребята решили порадовать зрителей серией твиззлов, но с синхронностью пока серьезные проблемы.

20:26

На льду — пара из Свердловской области Мария Игнатьева и Михаил Брагин! Они выступают под сказочную мелодию скрипок в неземных костюмах небесно-голубого цвета.

20:25

Оценка 15-летней Мироновой и 16-летнего Устенко за произвольный танец — 79,26. В сумме — 126,55.

20:24

Немного не хватило чувства (а в танцах это очень важно), но видно, что технический потенциал у пары есть — и неплохой.

20:22

Финальные твиззлы немного не задались — получился рассинхрон, однако в остальном серьезных помарок не обнаружилось.

20:18

Довольно неспешный ритм у композиции, а эмоциональностью эта пара, к сожалению, не поражает, чтобы разогреть публику своей подачей. Однако зрители справедливо поаплодировали трем впечатляющим поддержкам.

20:16

Екатерина Миронова и Евгений Устенко — дебютанты чемпионата России — выступают первыми! Катаются они под саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта».

20:14

Кто-то исполняет твиззлы (синхронное вращение), кто-то показывает дорожку шагов. После соревнований одиночников, которые только и делали, что прыгали на разминке, такое катание кажется в диковинку.

20:12

У нас уже первые четыре дуэта на разминке!

20:10

Сегодня определится, кто завоюет медали на национальном первенстве и вместе с этим — право на участие в главных стартах сезона — чемпионате Европы и мира.

20:05

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня пройдет произвольный танец. После ритм-танца лидирует дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Второй идет пара Александры Степановой и Ивана Букина. Третье место пока занимает дуэт Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.