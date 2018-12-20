Счастье Овечкина и перл Слуцкого: топ-13 цитат года

«Просил помощи у бога»

2018 год ознаменовался для Александра Овечкина и всего Вашингтона крупнейшей победой в истории «Кэпиталз» — завоеванием Кубка Стэнли. Дебютировав в НХЛ в 13 лет назад, Овечкин жил одной мечтой: поднять над головой заветный трофей. Однако всякий раз «Вашингтон» терпел неудачу в плей-офф. В этом же году мечта Ови стала реальностью, и россиянин своих эмоций скрывать не стал.

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«Это просто незабываемо. У меня нет слов. Я счастлив за всю команду, за Вашингтон. На протяжении этих 13 лет в НХЛ я верил, что выиграю Кубок Стэнли. Я просил помощи сверху. У бога, у родных. Чтобы мы могли завершить эту тяжелую серию и выиграть кубок. Это означает для меня все. Мы ждали этого момента долгое, очень долгое время. Я ждал его с первого дня», — говорил Овечкин.

После той победы капитан «Кэпиталз» долго отмечал триумф, не отпуская Кубок из рук ни на секунду. Даже спал с ним.

«После дождя всегда выходит солнце»

Нынешний год заканчивается для московского «Спартака» периодом смуты. В новый сезон красно-белые вступили не очень удачно, не пройдя квалификацию в Лигу чемпионов, да и в чемпионате дела обстояли не лучшим образом. После очередного поражения совет директоров «народной команды» принял решение уволить Массимо Карреру, который привел «Спартак» к первому за 16 лет золоту, а его место временно занял его уже бывший помощник Рауль Рианчо. Испанский специалист за три недели запомнился не столько своей работой, сколько яркими высказываниями на пресс-конференциях. Одно из таких прозвучало после поражения от «Урала» в матче 13-го тура РПЛ.

«Результат отрицательный, очевидно, что мы не можем быть довольны таким счётом. Игра словно состояла из двух частей, в первом тайме мы дисциплинированно пытались разыгрывать атаки, потом немножко прижались к своим воротам, отдали инициативу сопернику.

Во втором тайме нам удалось сделать шаг вперед, мы создавали моменты. Хорошие, четкие моменты. Но мы не забили. Однако каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце. И мы продолжим работать», — говорил Рианчо.

Теперь же «Спартак», возглавляемый Олегом Кононовым, находится вне тройки лидеров чемпионата, не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы и продолжает находиться в кризисной ситуации. Восхода солнца пока не видать.

«Мы все — спартанцы»

Одним высказыванием Рианчо ограничиться было сложно, поэтому к «восходу солнца после дождя» добавим и комментарий испанского тренера относительно его непростых взаимоотношений с болельщиками, которые весьма негативно были настроены к нему.

«Если болельщики организуют какую-то акцию против меня, это будет в том числе акция против «Спартака». В клубе работало и работает много людей, и мы все — спартанцы. Люди уходят, а клуб и его история остается. Нельзя забывать историю клуба и нужно смотреть в будущее. Потому что если в будущее смотреть не будем и зациклимся на прошлом, будем обречены на то, чтобы не эволюционировать», — заявил Рианчо.

Испанец, видимо, не утруждал себя историей происхождения названия клуба, да и в принципе не имел представления об античной культуре. Спутав Спартака, итальянского гладиатора, поднявшего восстания среди рабов, с целой армией античного греческого государства, Рианчо создал целый мем.

«Не хватило совести поблагодарить и подарить цветы»

С начала года огромное внимание общественности приковано к миру фигурного катания. Все началось с Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где мы стали свидетелями противостояния учениц Этери Тутберидзе Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Победу и олимпийское золото достались именно 16-летней фигуристке, тогда как двукратная чемпионка мира осталась с серебром. После этого Медведева решилась на крайние меры и, спустя 11 лет сотрудничества, ушла от Тутберидзе в группу канадского тренера Брайана Орсера. Данному факту российская специалистка совсем не обрадовалась и затаила обиду на спортсменку.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — говорила Тутберидзе.

Спустя полгода Медведева выскажется относительно данной ситуации, заявив, что их отношения с Этери Георгиевной останутся в тайне и не станут предметом общественности.

«Я игрок «Локомотива». Ой, «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после перехода в стан красно-белых из «Локомотива» в 2013 году стал объектом ненависти со стороны фанатов «железнодорожников». В очередном московском дерби между двумя командами 31-летний полузащитник вновь попал под обструкцию болельщиков красно-зеленых, но особого значения этому не придал. Однако в послематчевом флеш-интервью Глушаков допустил, как говорится, оговорку по Фрейду.

«Они все время так себя ведут. Это не первый год. Не обращаю на них внимания. У каждого свое мнение. Примирение? А что я должен сделать? Я их оскорбляю? Всегда к ним нормально отношусь, посмотрите интервью. У меня нет никаких обид на них. Обратиться к ним? Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака», зачем мне обращаться к болельщикам «Локомотива»?» — сказал он.

Сейчас же Глушакова недолюбливают и фанаты «Спартака», обвиняя игрока в саботаже против Массимо Карреры и требуя игрока покинуть клуб. Кроме того, он имеет немалые проблемы вне поля и судится со своей женой Дарьей. Однако это уже ни к «Спартаку» ни к футболу никак не относится.

«Разобью куриную челюсть этой крысе»

Одним из главных спортивных событий года стало противостояние российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора. Оба спортсмена неоднократно высказывались в адрес друг друга, позволяя себе в том числе и оскорбления. В трештоке, как обычно, наиболее активным был именно Макгрегор. На вторую пресс-конференцию перед боем ирландец опоздал, и Нурмагомедов его не стал дожидаться, покинув зал спустя 15 минут. Однако позднее Конор все-таки явился и обвинил своего оппонента в трусости.

«Я хотел вовремя приехать, но опоздал, нельзя было подождать меня? Да он струсил. Он не хочет быть рядом со мной. Я уже привык к этим дуэлям взглядов. Я надеюсь он сделает вес. Я разобью его куриную челюсть и покажу, что он крыса. Это очень важный день. Я его нокаутирую и разобью ему нос в субботу.

Я — чемпион в двух весовых категориях. Первый и единственный. Я просто очень голоден. Голоден до его головы. Я его убью», — пообещал Макгрегор.

Правда, обещание свое он не выполнил и сдался в четвертом раунде после удушающего приема от Нурмагомедова, который защитил титул и остался непобежденным бойцом.

«Его голова будет дергаться туда-сюда, как у болванчика»

Угрожать Нурмагомедову Макгрегор принялся еще ранее. Чем ближе была дата поединка, тем более кровожадным выглядел ирландец.

«Я сделаю из него болванчика. Так и вижу, как его голова дергается туда-сюда, как у болванчика, когда я попадаю по нему. Как его мозг гремит от каждого моего удара. Вот о чем я думаю. Но я буду готов к пяти раундам, к любому повороту событий. Я хорошо подготовлен и уверен в себе», — говорил Конор.

«Я — непобежденный и неоспоримый чемпион»

Нурмагомедов же старался выглядеть более спокойным и копил все эмоции к выходу в октагон, где в итоге и одержал победу, а затем умудрился спровоцировать массовую драку на арене в Лас-Вегасе. На пресс-конференции Хабиб заявил, что доказал свое преимущество над Конором не на словах, а на деле.

«Отец учил меня, что я должен всегда проявлять уважение. Вся моя команда знает, кто я такой, все мои друзья знают, кто я такой. Я говорил, что он и вся его команда просто несут пургу. И что сегодня случилось? Пояс со мной. Не хочу, чтобы люди говорили всякое дерьмо о соперниках, отце, религии. Нельзя говорить о религии, нации. Знаю, что отец порвет меня, когда я вернусь домой. Он был очень недоволен. Невада, Вегас, извините. Я — непобежденный и неоспоримый чемпион», — заявил Хабиб.

«Если бы не уехал из России, то был бы уже в могиле»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Георгий Родченков стал недоброжелательным лицом №1 в России. По крайней мере, так думает он сам. Покинув страну и уехав в США, функционер то и дело высказывается о якобы наличии системы поддержки допинга в России. При этом Родченков неоднократно говорил о том, что боится за свою безопасность, и утверждал, что за ним ведется охота. В связи с этим он даже решился изменить свою внешность, а на одном из интервью канала BBC и вовсе выступил в маске.

«Если бы я не уехал из России, то уже был бы в могиле. Со мной было бы покончено. Есть абсолютно достоверные свидетельства того, что моя жизнь находится в опасности. Я не хочу недооценивать угрозу. Если бы я вернулся, они, возможно, нашли бы другой способ — поместили меня в психиатрическую клинику, возможно, у них было много планов. Это было бы пыткой. Нет пути назад в Россию, это большая, очень большая угроза моей жизни», — говорил Родченков.

В последнее время, правда, все чаще в СМИ выступает его адвокат, а не он сам.

«Уйду из клуба только после того, как президент мне ...»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий уже не первый год работает за границей. В связи с этим российский специалист активно учится английскому языку и дает немало интервью иностранным изданиям. Перед очередным матчем в СМИ появилась новость о том, что в его услугах интересуется лиссабонский «Спортинг». Слуцкий их опроверг.

«Это слухи. Мне это неинтересно, на самом деле. Никаких контактов не было, это слухи. Мой контракт с «Витессом» рассчитан на два года, и я хочу работать здесь. Я не покидаю «Витесс», — говорил тренер.

Однако затем Слуцкий перепутал английские слова sack (уволить, отправить в отставку) и suck (сосать).

«Если владелец или директор клуба ... мне, то в такой ситуации мне придется уйти», — заявил он.

Журналист FOX Sports смутился и переспросил Слуцкого. Только после этого стороны поняли, что российский тренер имел в виду, что покинет клуб тогда, когда его уволят.

«В моей голове всегда слова Майкла Джордана»

Нападающий сборной России Федор Смолов оказался одним из объектов критики после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Форвард не смог реализовать пенальти в серии послематчевых 11-метровый, пытаясь исполнить «удар Паненки». После этого футболист попытался оправдаться не самым понятным образом.

«К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее», — говорил Смолов.

Сейчас Федор выступает за «Локомотив» и активно старается себе вернуть место в сборной. Получается пока что не особо.

«Не поеду на Олимпиаду без флага России»

Прошедшие Игры в Пхенчхане стали для России кошмарными не только из-за плохих результатов, но и из-за тотального давления со стороны Международного олимпийского комитета. МОК, основываясь на докладах WADA, не допустил до Игр многих российских спортсменов, а также запретил приглашенным на соревнования атлетом выступать под национальным флагом и гимном. Так, в Пхенчхане в итоге участвовали «Олимпийские атлеты из России». С этим не согласилась конькобежка Ольга Граф, которая отказалась от своей путевки в Южную Корею.

«Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях, но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.

Мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования».

В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, – я не принимаю приглашение МОК на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане», — написала Граф в своем инстаграме.

Впоследствии МОК все-таки снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, но сделал это уже после Олимпиады.

«У меня что-то болтается между ног. Кроме очевидного»

Интересный эпизод произошел во время свободных заездов на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии. Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель удивился открутившемуся винтику в его болиде и попытался достичь ясности среди своей команды.

«У меня между ног что-то болтается, кроме очевидного», — сказал Феттель по радио.

«Окей, мы поняли», — ответили ему в команде.

Однако пилот ждал явно не такого ответа.

«Я был бы горд, если бы это было то, о чем вы подумали, но это не так», — заявил немец.

К слову, в итоговой гонке Феттель занял только шестое место, а победу одержал его главный конкурент из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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