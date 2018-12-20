Сведем к нулю: Путин хочет решить проблему с допингом

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции признал, что наша страна во многом сама виновата в допинговых скандалах. По словам главы государства, отечественные спортсмены действительно применяли запрещенные препараты.

При этом Путин заявил, что в России не было государственной программы по применению допинга.

По его мнению, этот тезис пытаются навязать общественности. Напомним, что Россию обвиняли в государственной поддержке допинга после Олимпиады--2014. Но российские чиновники постоянно опровергали эту информацию.

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При этом президент России согласился, что в государстве не смогли правильно организовать работу по борьбе с употреблением запрещенных веществ. Путин рассказал, на ком лежит вина в сложившейся ситуации.

«Мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации, которая создалась. Применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис, что это было на государственном уровне. Но это не так. Такого не было.

Мы должны думать не только о результате, но и здоровье спортсменов. Поскольку это нарушение было, надо его признать. Мы не смогли организовать должную работу по борьбе с допингом. В этом заключается вина структур, которые должны были это делать. На сто процентов мы от допинга не избавились, но проведена хорошая работа и заложена база, чтобы вывести работу на новый уровень», — сказал Путин.

В свою очередь, глава государства отметил, что запрещенные вещества используют во всем мире и подчеркнул, что в этом виновата не только Россия.

«Надо сказать, что это не только наша вина, допинг используют во всем мире. Мы должны стремиться к тому, чтобы употребление допинга было сведено к нулю»,

— добавил он.

Также Путин подчеркнул, что в России собираются исследовать проблему допинга, чтобы в ближайшее время разобраться с применением «вредных» препаратов. Российский президент заявил о желании полностью изжить элемент политизации по этому вопросу.

«Сейчас у нас в стране находится комиссия WADA идут переговоры с Министерством спорта, касающиеся в том числе исследований имеющихся материалов. Надеюсь, что элемент политизации, который тоже, безусловно, присутствует, будет в этой сфере полностью изжит»,

— рассказал Путин.

Однако после распространения СМИ заявлений Путина о допинге на слова главы государства двусмысленно отреагировала керлингистка Анастасия Брызгалова.

«Кто-то виноват, а кто-то расхлебывает»,

— написала в своем инстаграме Брызгалова, выложив в сториз фотографию с Путиным. При этом неизвестно, что и, главное, кого имела в виду российская спортсменка.

Напомним, что Брызгалова в паре с мужем Александром Крушельницким завоевала бронзу на Олимпиаде-2018. Однако супруг Анастасии провалил допинг-тест после соревнований, в его пробе был найден мельдоний. В итоге Cпортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о лишении спортсменов бронзовой награды.

А история с допинговыми скандалами в российском спорте началась в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. После его обнародования Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено аккредитации.

Примерно через три года WADA восстановило российскую организацию в правах. При этом глава международного агентства Крейг Риди заявил, что РУСАДА могут снова отстранить в том случае, если Россия до конца года не предоставит им доступ к данным и пробам из Московской антидопинговой лаборатории.

Можно быть уверенными, что после заявлений Путина на пресс-конференции Россия точно предоставит всю необходимую информацию WADA.

Однако на РУСАДА допинговые скандалы в российском спорте не закончились. В 2015 году было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) из-за расследования об употреблении допинга российскими спортсменами.

В итоге российскую команду по легкой атлетике в полном составе не допустили до Игр-2016 за исключением Дарьи Клишиной. При этом членство ВФЛА в международной организации до сих пор не восстановлено.

4 декабря совет ИААФ принял решение не восстанавливать права ВФЛА из-за невыполнения двух критериев дорожной карты.

Также напомним, что сборная России на Олимпиаде-2018 была вынуждена выступать под нейтральным флагом из-за нарушений антидопинговых правил.

Последний же допинговый скандал в российском спорте случился с биатлонистами.

12 декабря на этапе Кубка мира полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Однако 15 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) провел заседание исполкома организации, на котором решили не наказывать российских спортсменов за возможные нарушения антидопинговых правил, так как никаких доказательств австрийские полицейские не предоставили.

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