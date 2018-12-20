«Скрыл пять проб»: почему давят на российский биатлон

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что очередной допинговый скандал вокруг российской команды по биатлону мог возникнуть из-за сотрудника Международного союза биатлонистов (IBU). По его словам, австрийская полиция в Хохфильцене могла также заинтересоваться российскими биатлонистами в связи с расследованием деятельности бывшего глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш.

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Майгуров думает, что российские биатлонисты, вероятно, проходят дополнительной линией по этому разбирательству. Также член правления СБР уточнил, что один из сотрудников IBU якобы мог скрыть пять проб спортсменов.

«Основная версия такова, что мы проходим дополнительной линией в расследовании по делу Бессеберга и Реш. Еще в марте, после Олимпиады, а потом и в апреле, когда Бессебергу предъявили обвинения, мне сообщили, что якобы кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб российских биатлонистов, взятых во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене»,

— сказал Майгуров.

В свою очередь, сотрудник CБР заявил, что дело по Бессебергу основано на доносах и кляузах, а это означает, что аналогичная ситуация может быть связана и со скандалом, относящимся к российским биатлонистам.

«На мой взгляд, дело по Бессебергу основано на доносах, на анонимках, на предположениях. Я знаю Бессеберга уже 20 лет. Он сам никогда не давал повода к тому, чтобы мы хотя бы теоретически могли ему что-то предложить за какую-нибудь гипотетическую услугу», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Также функционер отметил, что его отношения с Бессебергом были основаны на взаимоуважении. По мнению Майгурова, под руководством этого функционера не могли приниматься несправедливые решения.

«Он лично не мог принимать никаких решений, которые были бы нелегитимны, или, скажем так, принимались с прерогативой в чью-либо пользу. Например, в пользу России. Структура IBU просто не допускает такого варианта», — добавил Майгуров.

Напомним, что 12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

«Внимание! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция»,

— сообщал телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Однако 15 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) провел заседание исполкома организации, на котором решили не наказывать российских спортсменов за возможные нарушения антидопинговых правил.

По итогам второго этапа Кубка мира в Хохфильцене на тему данного скандала высказался двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

По его мнению, обвинения австрийской полиции в адрес российских биатлонистов повлияли на выступление сборной на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсмен уверен, что результат в одну бронзовую медаль Екатерины Юрловой-Перхт — это итог подозрений правоохранительных органов.

Россиянка заняла третье место в женском спринте.

«Рады подиуму в женской гонке, однако хотелось бы, чтобы команда прибавила, для этого есть возможности. В эстафетных гонках был виден некоторый недостаток скорости, точности на огневых рубежах и куража. Ведь порой нужно рискнуть, чтобы дотянуться до призовых мест. Все это должно прийти, и будем надеяться на хорошее выступление наших спортсменов в дальнейшем», — говорил Чепиков ТАСС.

Глава СБР Владимир Драчев, в свою очередь, заявил, что перед стартом чемпионата мира стоит ожидать новых скандалов, связанных с нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами. Он считает, что информация по биатлонистам была специально вброшена.

«Это специально вброшенная информация. В октябре нет смысла это делать, а тут все случилось перед началом этапа Кубка мира. Почему не перед чемпионатом мира это произошло? Перед началом чемпионата мира ждите еще чего-то подобного», — сказал Драчев «Матч ТВ».

Вероятно, последняя информация, касающаяся российских биатлонистам, вполне может положительно повлиять на развитие ситуации по допинговому скандалу. На основании заявлений Майгурова можно предположить, что все это дело лишь информационный взброс, где отсутствует доказательная база.

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