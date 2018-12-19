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Лошади, женщины, стриптиз: Аршавина уличили в измене

Ночные похождения Аршавина вызвали скандал

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин попал в скандал. Экс-хавбека «Зенита» и «Арсенала» увидели выходящим из стриптиз-клуба в компании девушек. По информации СМИ, он также взял лошадей напрокат, но отказался за это платить.

Бывший полузащитник и капитан сборной России Андрей Аршавин оказался в центре скандала. 18 декабря в Сети появилось видео, на котором видно, как 37-летний россиянин, недавно вернувшийся в Санкт-Петербург из Казахстана, гуляет в компании девушек. Как отмечает телеграм-канал Mash, Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, после чего продолжил отдых с неизвестными спутницами.

Кроме того, на видеозаписи запечатлено, как бывший полузащитник петербургского «Зенита» обнимается и целуется с одной из девушек. Своих спутниц Аршавин прокатил на лошадях, однако, по информации источника, за прокат он платить отказался.

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Интересно, что сам Аршавин, в декабре этого года завершивший профессиональную карьеру футболиста, женат. При этом его супруга Алиса уже обвиняла своего мужа в измене и в октябре 2017 года подавала на развод с экс-игроком лондонского «Арсенала» и казахстанского «Кайрата». Однако той же осенью пара помирилась и сохранила брак.

Сейчас же сообщается, что спутницей Аршавина, с которой Андрей, вероятно, изменил своей жене Алисе, является работница авиакомпании, с которой супруга бывшего футболиста ранее судилась.

Напомним, в январе этого года Алиса Аршавина вступила в конфликт с экипажем рейса Москва — Алма-Аты и оказывала на сотрудников авиакомпании давление, представившись майором ФСБ. За неподобающее поведение она вместе с детьми и няней была снята с рейса, а позднее суд обязал ее выплатить авиакомпании штраф.

Пользователи Сети вычислили, что спутницей Аршавина оказалась стюардесса данной компании по имени Карина Неман. В инстаграме у девушки под публикациями размещены десятки комментариев относительно возможной прогулки вместе с Аршавиным. При этом ни Андрей, ни Карина Неман данную ситуацию никак не комментируют.

На защиту экс-капитана сборной России встал его бывший одноклубник, ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

«Да кто сказал, что он пьяный-то был и что из стриптиза вышел? А то, что не заплатил, — это на видео кто-то ляпнул. На ровном месте придумать можно что угодно»,

— написал Радимов в твиттере.

Напомним, что Аршавин, завершив карьеру футболиста, вернулся в Россию и возглавил детский проект петербургского клуба под названием «Сириус».

«Цель проекта — окультуривать юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский. Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские. Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на два года», — приводит слова Аршавина «Фонтанка».

Комментируя свое решение о завершении профессиональной карьеры, 37-летний россиянин отмечал, что задумывался об этом после выступления в Англии.

«Когда понял, что наигрался? Ну, это было давно. Уже после определенного момента, даже после Англии, приходили мысли на каждом промежутке времени в те полгода, когда я был в «Зените», и когда был в «Кубани». Думал, что, может быть, уже закончить. Я понимал, что рано или поздно это наступит.

И мне многие говорили: «Нет, пока можешь, играй». Я им отвечал: «Куда вы кота тянете за одно место? Все равно это наступит», — сказал Аршавин в ролике на YouTube-канале «Foot'больные люди», отметив, что руководство «Кайрата» — его последнего клуба — не предложило ему продлить контракт.

В своей карьере Аршавин трижды становился чемпионом России в составе «Зенита», а также выиграл с петербургским клубом Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Вместе с «Кайратом» 37-летний россиянин дважды выиграл Кубок Казахстана и однажды стал обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной России Аршавин на чемпионате Европы — 2008 завоевал бронзовую медаль. На турнире он провел три матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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