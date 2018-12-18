Провал Орсера: почему Медведева сменила программу

Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на чемпионате России, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря, с новой короткой программой. Об этом сообщил канал The Skating Lesson.

По информации источника, Медведева будет кататься под музыку из оперы «Тоска», автором которой является итальянский композитор Джакомо Пуччини.

Поставил новую программу 19-летней спортсменке известный бывший узбекистанский фигурист Миша Ге, завершивший профессиональную карьеру в апреле этого года.

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27-летний узбекистанец находится в хороших приятельских отношениях с Медведевой. Сама россиянка, которая с мая начала сотрудничество с известным канадским тренером Брайаном Орсером, в текущем сезоне выступала с другой короткой программой под музыкальную композицию Orange Colored Sky Натали Коул.

Данный номер Медведевой поставил хореограф группы Орсера Дэвид Уилсон, считающийся одним из самых востребованных хореографов в мире. Опытный канадец, например, ставил номера для двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю.

Однако российская фигуристка в текущем сезоне высоких результатов добиться не может. На турнире Autumn Classic International Медведева завоевала серебряную медаль, хотя и шла первой после короткой программы, набрав 70,98 балла. Результаты на этапах Гран-при в Канаде и во Франции оказались несколько хуже: третье и четвертое места соответственно, а также непопадание в финал.

Причем после короткой программы на этапе в канадском Лавале двукратная чемпионка мира занимала только седьмую позицию с 60,83 балла, тогда как в Гренобле проиграла японке Маи Михаре лишь 0,4 балла и стала третьей.

Примечательно, что на чемпионат России в Саранск Медведева прилетела отдельно от всех остальных фигуристок и фигуристов — в ночь с 17 на 18 декабря. Прибытие других спортсменов ожидается к утру 19 декабря.

Сама фигуристка уже успела передать привет всем поклонникам и у себя в Instagram Stories записала видеоролик, в котором говорит о том, как сильно соскучилась по России.

Ранее стало известно, что вместе с Медведевой в Саранск прибудет и ее тренер Брайан Орсер, который изначально должен был отправиться с другим своим подопечным Юдзуру Ханю в Сайтаму на чемпионат Японии. Но японец 17 ноября во время тренировки перед произвольной программой на этапе Гран-при в Москве неудачно упал и повредил лодыжку. Несмотря на травму, он все-таки смог выступить на соревнованиях и завоевать золотую медаль. Однако из-за повреждения он был вынужден сняться сначала с финала Гран-при, а затем и с национального первенства.

Учитывая данный факт, Орсер решил вернуться к Медведевой и заявил, что будет сопровождать ее на чемпионате России.

«Да, приеду», — приводит «РИА Новости» слова канадского специалиста, ответившего на вопрос о том, будет ли он вместе с российской фигуристкой в Саранске.

Турнир женского одиночного катания в Саранске стартует 21 декабря. Короткую программу помимо Медведевой продемонстрируют еще 16 спортсменок: Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Гулякова, Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Алена Леонова.

Произвольная программа состоится на следующий день, 22 декабря. По итогам турнира будут составлены заявки сборной России на чемпионат Европы и мира. Гарантированно в состав команды попадут фигуристки, которые займут первое и второе места. Третью спортсменку определит тренерский совет. С наибольшей вероятностью, данное место в квоте останется за 21-летней Елизаветой Туктамышевой, которая пропустит чемпионат России из-за воспаления легких.

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