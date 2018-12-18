«Борзая молодежь наступает Загитовой на пятки»

С 19 по 23 декабря в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. В среду состоится жеребьевка участников, а уже 20 числа — открытие соревнований. Своими ожиданиями от турнира в интервью «Газете.Ru» поделился серебряный призер Олимпиады-1998 в танцах на льду, двукратный чемпион мира Олег Овсянников.

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— Чего ждете от фигуристов? За кем будете следить с особым интересом?

— Отправился в Саранск специально, чтобы понаблюдать за выступлениями фигуристов вживую. Хочу увидеть хорошую и качественную работу всех ребят. Мне интересно понаблюдать за всеми дисциплинами. Оценю, какие перспективы имеют наши мужчины. Если говорить о девушках, то там будет жесткая заруба. Конечно, хочется посмотреть и родные мне танцы.

— Алина Загитова осталась без золота в финале Гран-при, прошедшем в Ванкувере. Не отразится ли это поражение на ее выступлении в национальном первенстве?

— Алина в свои 16 лет уже является олимпийской чемпионкой. Естественно, с нее идет большой спрос. Но она — человек закаленный.

Да и сильной трагедии не произошло. Нельзя же все время выигрывать.

Уверен, что Алина вместе с Этери Георгиевной Тутберидзе сделают работу над ошибками и правильные выводы. Мы увидим другую, новую Загитову, которая станет еще лучше, даже не сомневаюсь в этом. Да, ей будет нелегко, ведь на пятки наступает наглая и борзая молодежь. Но ей по силам одержать победу.

— Евгения Медведева выступит в Саранске под присмотром Брайана Орсера, хотя тот изначально планировал поехать вместе с Юдзуру Ханю на чемпионат Японии. Однако олимпийский чемпион снялся с соревнований из-за травмы. Насколько важно для Евгении присутствие тренера рядом?

— Присутствие тренера — это самое важное в фигурном катании. Вместе с ним ты чувствуешь себя намного спокойнее. Отдельно хотелось бы выделить фигуру Орсера.

Брайан — мой очень хороший друг, мы с ним вместе неоднократно работали. Он — суперпрофессионал. Если он действительно приедет в Саранск, то окажет большую помощь Евгении.

Общался ли я с Брайаном насчет Медведевой? Нет, не приходилось еще. Но если встречусь с ним в Саранске, то с удовольствием побеседую. Мы давно не виделись, нам будет, что обсудить.

— Из-за болезни мог пропустить турнир Михаил Коляда, однако Валентина Чеботарева сказала, что он все-таки поедет в Саранск и, может быть, выступит на соревнованиях. Коляда в текущем сезоне находится не в лучшей своей форме. Что ждать от него?

— Ему надо научиться спокойно стартовать.

На тренировках Михаил выполняет все элементы и прыжки, творит просто феноменальные вещи, у него получается абсолютно все... Но на соревнованиях он выглядит заведенным. Кажется, что он пытается доказать, что может лучше, но это лишнее.

Ему нужно просто выполнить хорошо свою работу, этого будет достаточно. Не знаю, о чем он думает сам. Может, стоит обратиться к психологу? Ему нужно поверить в себя на старте. Повторюсь, на тренировках он выполняет все чисто. А если он на это способен, то Мише просто нужно продемонстрировать это и на турнире. Главное, чтобы он подошел к соревнованиям здоровым. Сейчас идут резкие перепады температуры, потому сложно держать себя все время в форме. И Коляде, и остальным фигуристам нужно беречь себя.

— А что скажете насчет танцевальных пар? Насколько готовы Виктория Синицина и Никита Кацалапов к соперничеству с дуэтом Александры Степановой и Ивана Букина?

— Покажут соревнования. Каждый дуэт имеет свои плюсы и свои минусы. Посмотрим, как они откатают. В любом случае, я очень хорошо отношусь к обеим парам. Пусть победит сильнейший.

20 декабря состоятся короткие программы в турнире мужского одиночного катания и спортивных пар, а также ритм-танец в дисциплине танцы на льду. 21 декабря женщины покажут короткую программу, а мужчины и танцоры — произвольную. 22 числа, в субботу, соревнования завершатся произвольным выступлением женщин и пар.

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