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«Смеялись на суде от стресса»: что пережили Кокорин и Мамаев

Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на решение суда о продлении их ареста до 8 февраля. Футболистам придется встретить Новый год в СИЗО «Бутырка». Во время заседания защита Кокорина сообщила, что игрок может стать инвалидом, если оставить его в заключении и помешать пройти полноценную реабилитацию.

Московский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые пытались отменить решение о продлении ареста футболистов до 8 февраля.

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По итогам заседания был оглашен неутешительный вердикт для обвиняемых: решение суда оставить в силе.

Таким образом, Кокорин и Мамаев отметят Новый год в следственном изоляторе «Бутырка».

Обвиняемые встретили это решение с каменными лицами, видимо, пребывая в шоке от происходящего. Большую часть заседания они провели в бодром расположении духа: Кокорин-старший писал смешные записки товарищам, Кокорин-младший с улыбкой рассказывал о том, что осознал свои ошибки, и вся компания смеялась во время выступления адвоката Кирилла — Вячеслава Барика. Тот вел перепалку с судьей и утверждал, что нет доказательств того, что его клиент может вести преступную деятельность, а ведь «доводы нужны, даже чтобы обмануть ребенка».

Кажется, что у обвиняемых были очень хорошие ожидания по поводу этого заседания. Мамаев, например, уверенно писал своей супруге Алане о том, что его скоро отпустят, —

даже если не 18 декабря, то раньше февраля точно. Теперь игроку «Краснодара» остается надеяться на то, что хотя бы вторая часть его прогноза окажется верной.

Во время заседания адвокаты Александра Кокорина упирали на то, что их подзащитному нельзя находиться в заключении по медицинским показаниям. Футболист недавно излечился от травмы крестообразных связок и еще не успел полностью завершить реабилитацию.

«Александр должен восстановиться после операции на колене и ахилловом сухожилии. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и как минимум хромоту», — сообщила адвокат игрока Татьяна Стукалова.

Защита также обратилась к медицинской службе «Зенита» и получила доказательства проблем Кокорина со здоровьем.

«Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен», —

написал в своем заключении главный врач сине-бело-голубых Михаил Гришин.

Это ходатайство было приобщено к делу, но не смогло повлиять на решение суда.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов в своей речи делал акцент на том, что его клиент не нанес никакого вреда чиновнику Денису Паку («Он стоял в четырех метрах!»), так что само обвинение по статье «Хулиганство» к нему неприменимо. Что касается эпизода с другим пострадавшим — водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, которого Мамаев все-таки побил, — то адвокат подчеркнул, что футболист уже возместил пострадавшему ущерб и лично извинился.

«Я возьму на себя все расходы по ремонту машины, — добавил сам Мамаев. — Стоимость ущерба составила 160 тысяч рублей — это вывод экспертизы.

Я возмещу все это и добавлю еще за моральный ущерб. Мы ведь не рецидивисты! Зачем нас держать в СИЗО? Если надо будет, приедем по первому требованию!»

И, наконец, оба адвоката твердили, что все необходимые следственные действия уже были произведены, и удерживать их клиентов в заключении дальше просто не имеет смысла.

«Следствие уже завершилось, всех свидетелей и потерпевших опросили, данные экспертизы получили. Мы не можем помешать вести следственные действия в дальнейшем. Это все понимают. Мы никак не будем препятствовать следствию», — поддержал адвокатов Мамаев.

Александр Кокорин был более настойчив:

«Следователь не может сказать, зачем нас держать еще два месяца! Уже разобрались во всем.

Как можно утверждать, что мы попытаемся куда-то скрыться? Впереди большие праздники, дайте нам возможность насладиться ими в кругу семьи!»

Но ни подкрепленные доказательствами ходатайства адвокатов, ни просьбы обвиняемых не возымели эффекта. Теперь защита футболистов твердо намерена обжаловать это решение суда в вышестоящих инстанциях.

«Новогоднего подарка суд не сделал. В этом деле со стороны суда допускается несправедливость.

Будем обжаловать во все возможные инстанции. Оснований у нас более чем достаточно», — заверил адвокат Мамаева Бушманов после заседания.

Также юрист попытался объяснить расслабленное состояние подзащитных во время суда.

«Ребята смеялись? Люди находятся в любом случае в стрессе, и эти моменты не должны влиять на решение.

Я сейчас поеду к Павлу, морально его поддержу. К сожалению, чуда не случилось», — подытожил Бушманов.

Адвокаты Кокорина пока никак не прокомментировали решение суда. Накануне заседания Татьяна Стукалова писала в своем инстаграме, что защита получила «заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых <…> указывает на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу».

На суде адвокаты сообщили, что, согласно экспертизе, пострадавшим был нанесен «легкий вред здоровью», который вообще не предполагает заключения под стражу.

Однако и это не помогло. После оглашения вердикта судья задала обвиняемым протокольный вопрос: «Понятно ли вам решение?»

Мамаев ответил лаконично:

«Даже говорить ничего не хочется. Это позор. Можно отключить аудио, мы уже все сказали».

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