Встал с постели: новые подробности о состоянии Шумахера

Легендарный пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер, переживший страшную черепно-мозговую травму, побывавший в коме и уже около пяти лет продолжающий свое восстановление, больше не прикован к постели.

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Это радостное известие сообщила английская газета Daily Mail. Также в материале издания утверждается, что

состояние Шумахера улучшилось до такой степени, что он больше не нуждается в системе искусственной вентиляции легких.

Журналистам удалось проникнуть на территорию особняка на берегу Женевского озера в Швейцарии, где бывший гонщик получает дорогостоящее лечение в окружении своей семьи.

По информации издания, отец гонщика Рольф подтвердил, что Михаэль действительно все еще находится в швейцарском Шато и не переезжал на Мальорку в дом президента «Реала» Флорентино Переса или в Америку, как до этого сообщалось другими СМИ.

Бывший пилот «Формулы-1» проживает в основном здании особняка вместе с другими членами семьи, а не в отдельной пристройке, которой ранее приписывали роль его домашней больницы.

Как выяснилось, пристройка используется для размещения гостей, например, овдовевшего отца Шумахера, который подолгу гостит в Швейцарии.

Сообщается, что, несмотря на улучшение состояния спортсмена, его терапия все еще обходится в крупную сумму — около €50 тысяч в неделю.

Однако главное, что это дает результат. Ранее газета Mirror со ссылкой на одного из близких родственников немецкого гонщика сообщила, что он уже способен выражать свои эмоции.

«Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и вывозим из виллы, демонстрируя великолепную панораму гор и озеро, Михаэль порой плачет. У него выступают слезы», —

рассказал источник издания.

Итальянская газета Corriere della Serra также утверждает, что иногда Шумахер плачет при звуке голоса своих детей и жены.

О состоянии легендарного пилота немного поведал и архиепископ Георг Генсвайн, который навещал спортсмена в 2016 году,

«Я сидел напротив Шумахера, держал его за руки и смотрел на него.

Он остается тем же Михаэлем Шумахером, которого мы все хорошо знаем, только пополнел немного.

Михаэль чувствует, что вокруг него находятся любящие люди, которые о нем заботятся. И, слава богу, они держат его подальше от слишком любопытной публики», — приводит слова Генсвайна Bild.

В остальном узнать какую-либо информацию о ходе лечения гонщика довольно сложно. Это считается нарушением приватности и преследуется по закону.

Так, в 2014 году, когда Шумахера перевезли из госпиталя университета в Гренобле в больницу Лозанны после двух операций, кто-то раздобыл часть медицинских отчетов об его текущем состоянии и попытался продать СМИ за €40 тысяч.

Подозреваемый работал в компании Rega, которая специализируется на воздушно-спасательных операциях и занималась транспортировкой Шумахера с территории горнолыжного курорта в больницу.

Предполагаемого вора медицинской карты временно задержали и поместили в камеру, однако, когда пришло время допроса, мужчину уже нашли повешенным.

На следующий год кто-то из близкого окружения Шумахера попытался продать фотографию, сделанную у него дома, однако немецкая прокуратура расценила это как «нарушение частной жизни». Изображение так и не попало в широкий доступ.

Напомним, Шумахер получил травму, когда сильно ударился головой, вылетев с трассы во время катания на горных лыжах. Трагедия произошла 29 декабря 2013 года.

Гонщик быстро потерял сознание, и его экстренно доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После двух нейрохирургических операций бывший спортсмен был введен в состояние искусственной комы. В июне следующего года стало известно, что пострадавшего вывели из комы и был выписан из больницы, чтобы продолжить лечение в домашней обстановке. При этом менеджер спортсмена Сабине Кем предупредила СМИ, что информация о реабилитации пострадавшего будет находиться в строжайшей тайне.

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