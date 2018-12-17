«Завернем труп тренера в ковер»: кто достался «Зениту» и «Краснодару»

Стамбульский ад для «Зенита»

Для «Зенита» жребий 1/16 финала получился очень неоднозначным. Как клуб, посеянный в первой корзине в ранге победителя своей подгруппы Лиги Европы, лидер чемпионата России изначально имел варианты куда перспективнее, нежели занявший вторую строчку «Краснодар».

Но в то же время достаться «Зениту» мог, например, римский «Лацио» – команда, вполне сопоставимая с большинством клубов первой корзины.

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И если отталкиваться от имени, то турецкий «Фенербахче» – вариант очень сложный и неприятный. Турецкий клуб является, пожалуй, вторым у себя в стране в последнее десятилетие после соседей из «Галатасарая», а на европейской арене выступает даже сильнее.

В составе сине-желтых выступали и продолжают выступать многие звездные для мирового футбола игроки, пусть большинство из них уже и прошло свой пик.

Однако прямо сейчас «желтые канарейки» переживают едва ли не самый мощный кризис в своей истории. Нынешняя ситуация для клуба гораздо хуже, чем даже имевшие место в 2000-е годы отстранения от еврокубков.

Тогда клуб наказывал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и после окончания санкций «Фенер» легко возвращался на прежний уровень. Например, в первом после окончания бана сезоне (2012/13) сине-желтые, хоть и уступили московскому «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов, дошли до полуфинала Лиги Европы.

Теперь же в клубе с азиатской части турецкой столицы проблемы внутренние, и пока совсем непонятно, чем все обернется.

«Фенербахче» прямо сейчас, имея в составе Маурисио Ислу, Мехмета Экиджи, Андре Айю, Ислама Слимани, Роберто Сольдадо, прекрасно знакомых нам Матье Вальбуэна и Романа Нойштедтера, а также выступавших за «Зенит» Мартина Шкртела и Жулиано, занимает в национальном чемпионате ужасное 17-е, предпоследнее место!

На счету «канареек» только 14 очков, три победы в 17-ти матчах, в которых команда провела жалкие 14 мячей в ворота соперников.

Начало происшедшему коллапсу было положено летом, когда в июне 37-м президентом клуба был избран Али Коч, опередивший в голосовании правившего «Фенером» 20 лет Азиза Йылдырыма.

Придя к руководству клуба Коч сразу же сменил тренерский штаб, сумев перетянуть из Нидерландов только что сделавшего ПСВ чемпионом страны прекрасного в прошлом полузащитника, а ныне интересного специалиста Филиппа Коку.

Главной ошибкой голландца было приехать в Стамбул без собственного штаба. Как выяснилось осенью, оставшиеся в клубе в качестве помощников Тургай Алтай, Мурат Озтюрк и тренер по физподготовке Аспер Асчи интриговали против нового главного тренера.

Сложно поверить, но эта троица намеренно перегружала футболистов, что приводило даже к травмам, и дезинформировала Коку о данных тестирований и просто саботировала указания начальника, вступив в сговор с целью возвращения на пост главного тренера уволенного Кочем прекрасного в прошлом форварда, а ныне весьма влиятельного и неоднозначного тренера Айкута Коджамана.

Интересно, что в этом им помогали еще и несколько футболистов команды, недовольные сменой наставника и потерей прежнего влияния в коллективе. Речь идет об опытном голкипере Волкане Демиреле, Набиле Дираре и Атифе Шаэшуэ.

Уволены заговорщики из штаба были в начале октября, после того как дважды подряд приносили в раздевалку команды перед матчами ковер, обещав «завернуть в него после игры труп Коку и отправить его в Голландию».

Такое невозможно представить даже в московском «Спартаке», который горазд на разные дикости.

В итоге Коку продержался немногим дольше своих недоброжелателей, и с конца октября до декабря клубом руководил его ассистент и соотечественник, один из немногих пришедших вместе с Филиппом, Эрвин Куман.

Впрочем, дела «Фенера» не пошли на лад, и сейчас главным тренером уже назначен турок Эрсун Янал, приводивший сине-желтых к национальному чемпионству в 2014 году, а в последнее время работавший с «Трабзонспором».

Случись встреча даже нынешнего неубедительного «Зенита» с турками прямо сейчас, и на «Фенер» не стоило бы ставить и ломаный грош, однако за предстоящие пару месяцев ситуация вполне может наладиться, благо, состав у столичной команды очень серьезный, и она явно не на своем месте в чемпионате.

Кроме того, не стоит забывать, что команда Семака будет без игровой практики официальных матчей, хотя и перезарядит изрядно севшие батарейки.

По всей видимости, ключевым станет первый матч в этом противостоянии. Если зенитовцы смогут выдержать пресс хозяев в Стамбуле, где играть всегда особенно сложно из-за атмосферы, «Зенит» пройдет в 1/8 финала.

Немецкие неудачники для «Краснодара»

Если оценивать соперника «Краснодара» с точки зрения удачности жребия, то вряд ли стоит расстраиваться из-за вытянутого Луисом Гарсией леверкузенского «Байера», когда можно было получить, например, лондонский «Арсенал» или итальянские «Наполи» с «Интером».

«Байер» – это вообще признанный немецкий неудачник, чье прозвище «Неверкузен» – по созвучию с названием города – происходит от английского never (никогда).

Это, правда, из-за фантастической невезучести «аспириновых», которые несколько раз практически держали в руках салатницу за победу в Бундеслиге, но всякий раз упускали ее в последних турах.

«Байер» пять раз был вице-чемпионом Германии, а апофеозом его неудач был сезон-2001/02, когда он не только подарил дортмундской «Боруссии» победу в национальном чемпионате (за три тура до конца «аспириновые» лидировали с перевесом в пять очков), но еще проиграл финалы Кубка страны и Лиги чемпионов (когда Зинедин Зидан забил свой супергол).

Правда, все это не будет иметь значения в противостоянии с «Краснодаром». Куда важнее, что сейчас леверкузенцы переживают нелучший свой период, чередуя победы с ничьими и поражениями и зависнув в середине таблицы немецкой лиги.

Если кто-то думает, что это на руку команде Мурада Мусаева, то зря: чем хуже «Байер» идет в Бундеслиге, тем серьезнее будет настрой красно-черных в еврокубках.

А в команде этой выступают опытнейшие братья Бендеры, много отыгравшие за сборную страны, вызывающиеся туда прямо сейчас Юлиан Брандт, Митчелл Вайзер, Джонатан Та и Кевин Фолланд, а также супеперспективный юноша Кай Хавертц, которому прочат переезд куда-нибудь в топ-4 АПЛ.

В распоряжении Хайко Херрлиха очень мощный и интересный состав с весьма яркой атакующей игрой, и этим «Байер» очень напоминает как раз своего будущего соперника.

Если коллектив из Леверкузена наберет за зиму форму, то фаворитом будет в данной паре как раз он.

Как уже сказал Мусаев, для «Краснодара» это не самый приятный жребий, но отличная возможность проверить себя на фоне сильного и яркого соперника. В этой дуэли можно ждать множества голов, а вот отсутствие в феврале игровой практики на высоком уровне может оказаться для «быков» приговором.

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