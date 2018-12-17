«Этику обсудим позднее»: Бабикова позвали в сборную

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на третий этап Кубка мира, который пройдет в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.

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Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

В основную команду подняли Александра Поварницына и Анастасию Морозову, которые до этого выступали на второстепенном турнире — Кубке IBU (Международного союза биатлонистов). В обратном направлении — на понижение — проследовали Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева. Эти решения не вызвали особого интереса у любителей биатлона.

Однако настоящей неожиданностью стало попадание в главную сборную Антона Бабикова,

который, по словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, недавно отказался приезжать на этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев передал позицию Драчева по этому вопросу в своем инстаграме:

«Итак, друзья! Как сообщает президент СБР, после консультаций главного тренера сборной Анатолия Хованцева и старшего тренера резерва Сергея Белозерова на этап Кубка Мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын, а на Кубок IBU — Латыпов и Слепов!

Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное — спортивный принцип!

Верим в команду, вперед, биатлонисты России! P.S. Но за Латыпова досадно, он боец!»

Напомним, накануне мужской эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене в сборной России сложилась непростая кадровая ситуация. Из всех вызванных в основную команду после контрольных спринтов хорошо проявлял себя только Александр Логинов.

Гараничев испытывал проблемы со здоровьем, Малышко допускал невероятное количество промахов и занимал 70-е места, дебютант Латыпов был ничем не лучше.

В итоге глава СБР Драчев сообщил в эфире «Матч ТВ», что в Австрию может быть срочно вызван Бабиков, который демонстрировал неплохую скорость и к тому моменту завоевал две медали в спринте на Кубке IBU (золото и серебро).

Однако в стартовом протоколе уфимца не оказалось. В ответ на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме, Драчев пояснил: «Он отказался переезжать».

Бабиков в это время находился в итальянском Риднау — всего в паре сотен километров от Хохфильцена.

В ответ на возмущение болельщиков спортсмен, словно подражая Драчеву, написал в комментариях своего инстаграма: «Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать — я не отказывался».

Однако глава Союза биатлонистов России был непреклонен. В комментарии ТАСС он заявил, что Бабикову теперь закрыта дорога в основную сборную:

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все.

Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше.

В этом году его точно не будет на КМ, а в следующем — посмотрим».

Также Драчев отдельно похвалил Латыпова, который согласился заменить неожиданно приболевшего Гараничева в эстафете:

«Эдуард сказал, что готов. Он всегда готов бежать — не то, что некоторые товарищи, которые у нас на Кубке IBU».

Как же так вышло, что уже на следующий день Латыпов был отправлен на понижение, а Бабиков, несмотря ни на что, получил вызов в главную команду?

Главный тренер сборной России Хованцев пояснил, что решение об отказе от участия в эстафете принимал не сам Бабиков — это было вердиктом тренеров.

«После спринта на Кубке IBU Антон себя неважно чувствовал. Если вы смотрели результаты, то на финишном круге он выходил лидером, но проиграл норвежцу около 30 секунд. Это очень много для финишного круга. То есть у Бабикова было не совсем хорошее состояние, тем более если везти его из Риднау в Хохфильцен.

В общем, вчера мы сошлись на том, что ему лучше сюда не ехать. Тренеры не настаивали, чтобы Антон выступал на Кубке мира.

Но я понимаю, что превыше всего должны быть интересы команды, наверное, поэтому Драчев так резко высказался по Бабикову», — предположил Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Возможно, именно эта информация от тренерского штаба позволила смягчить позицию главы СБР и усилить команду опытным биатлонистом, в активе которого есть золото чемпионата мира.

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