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Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю

Тренер Медведевой Орсер приедет с ней на чемпионат России

Фигуристка Евгения Медведева не останется без поддержки своего тренера Брайана Орсера на ближайшем чемпионате России. Канадский специалист решил поехать на турнир вместе с россиянкой после того, как Юдзуру Ханю снялся с первенства Японии из-за травмы.

Российская фигуристка Евгения Медведева после неудачи на прошедших этапах Гран-при усердно готовится к участию в национальном первенстве, где помимо нее в женском одиночном катании выступят еще 16 спортсменок — Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Гулякова, Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Алена Леонова.

Все они, за исключением Таракановой, Трусовой, Щербаковой и Косторной, будут бороться за победу ради попадания на первенства Европы и мира в составе российской сборной.

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Для Медведевой предстоящие соревнования, которые пройдут с 19 по 23 декабря в Саранске, особенно важны — как в имиджевом плане, так и в психологическом. Зная характер 19-летней россиянки, которая не приемлет никакого иного результата, кроме победы, провал на чемпионате России может сильно ударить по карьере двукратной чемпионки мира. По крайней мере, так утверждает ее тренер Трейси Уилсон.

«У нее невероятный настрой. Прямо как у женской сборной Канады по хоккею — первое место или ничего. Мы будем готовить ее ближайшие четыре года, но не будем обманывать себя — для Медведевой на любом соревновании есть только один результат», — цитирует Уилсон NBC Sports.

Учитывая давление и внимание, которое приковано к Медведевой, — в особенности из-за ее ухода от Этери Тутберидзе и соперничества с олимпийской чемпионкой Загитовой — спортсменке как никогда необходима поддержка не только со стороны болельщиков, но и близких, а также нового тренерского штаба во главе с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Еще в ноябре известный тренер в интервью «СЭ» заявил, что его подопечная отправится на соревнования в Саранск без него. Сопровождать молодую фигуристку должна была второй тренер Трейси Уилсон. Причиной этому стал выбор канадца в пользу японского фигуриста Юдзуру Ханю, который готовился к выступлениям у себя на родине.

«К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в случае пересечения турниров поеду с Юдзуру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон.

Но в этом нет ничего страшного: Трейси очень тесно работает с Евгенией и будет с ней на национальном чемпионате. Она хороший специалист», — говорил Орсер.

Однако планы канадского тренера резко изменились после неприятной как для него, так и для любителей фигурного катания новости о том, что Ханю получил травму, из-за чего был вынужден сняться с чемпионата Японии.

«Я делал все, что мог, чтобы принять участие в национальном чемпионате. Я очень разочарован тем, что не смогу выступить. Я приложу все усилия, чтобы вернуться к соревнованиям, как только боль прекратится и не будет ограничений», — цитирует Ханю NBC.

Японский фигурист 17 января во время тренировки перед произвольной программой на этапе Гран-при в Москве неудачно упал и повредил лодыжку. Несмотря на травму, он все-таки смог выступить на соревнованиях и завоевать золотую медаль. Однако на награждение фигурист явился с костылями. Чуть позже японец объявил о том, что пропустит финал Гран-при в Ванкувере.

Тогда Ханю утверждал, что снимается с финальных прокатов ради того, чтобы подготовиться к чемпионату Японии, однако и этот турнир он будет вынужден пропустить. Уже третий год подряд. Причем в последние два года по одной и той же причине — травма лодыжки.

Учитывая данный факт, Орсер решил вернуться к Медведевой и заявил, что будет сопровождать ее на чемпионате России.

«Да, приеду», — приводит «РИА Новости» слова канадского специалиста, ответившего на вопрос о том, будет ли он вместе с российской фигуристкой в Саранске.

На этапе Гран-при в Канаде Медведева завоевала бронзу, а на соревнованиях во Франции заняла только четвертое место и не сумела квалифицироваться в финал, где победу одержала японская фигуристка Рика Кихира, опередив россиянок Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву. Кроме того, экс-ученица Тутберидзе стала второй на турнире Autumn Classic International, проиграв американке Брэди Теннелл.

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