«Трусливый вызов»: Бабиков перекрыл себе путь в основу сборной

Ситуация вокруг российского биатлониста Антона Бабикова продолжает накаляться. После отказа выступить за основную сборную в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене спортсмен был отстранен от выступлений на этапах Кубка мира до конца текущего года решением Союза биатлонистов России, о чем сообщил глава организации Владимир Драчев.

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше. В этом году его точно не будет на КМ, а в следующем — посмотрим»,

— цитирует Драчева ТАСС.

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Сам Бабиков по итогам подготовительного этапа к новому сезона не смог отобраться в состав сборной России на первые три этапа (два из них — в Поклюке и Хохфильцене — уже завершились. — «Газета.Ru») и начал выступления в менее значимом турнире — Кубке IBU. Текущий этап проходит в Италии.

Отказ Бабикова заявиться в первую сборную для участия в эстафетной гонке в Хохфильцене принес немало проблем для российской команды. За несколько часов до эстафеты сборная потеряла Евгения Гараничева, который также был вынужден отказаться от участия в гонке по медицинским показателям — спортсмен испытывал дискомфорт с желудком. В конечном итоге на гонку был экстренно заявлен Эдуард Латыпов, для которого эта эстафета стала дебютной. 24-летний биатлонист ехал во втором этапе и допустил два промаха на «лежке».

«Эстафета есть эстафета, начинать бороться надо с первых метров дистанции. Чувствовал себя хорошо, надо пытаться, пробовать. Беречься на первых кругах не стал — пошел сразу. Думаю, это не повлияло на стрельбу, первый круг я начал с запасом, замешкался немного и долго стрелял.

Было волнение, из-за того что узнал, что побегу, утром, но нужно бороться. Хотел сделать все, что от меня зависит, помочь ребятам. Когда сказали, что побегу, удивился, но потом был рад, что мне это доверили»,

— сказал Латыпов после гонки.

Выступление Эдуарда положительно оценил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, который также высказался и в отношении Бабикова. По мнению специалиста, Антон не был готов к эстафете.

«После вчерашнего спринта он себя неважно чувствовал. Если вы смотрели результаты, то на финишном круге он выходил лидером, но проиграл норвежцу около 30 секунд. Это очень много для финишного круга. То есть у него было не совсем хорошее состояние, тем более если его везти оттуда. В общем, вчера мы сошлись на том, что ему лучше сюда не ехать.

Было резкое высказывание президента. Понимаю, что превыше всего должны быть интересы команды. Думаю, поэтому так резко высказался Драчев по Бабикову. Тренеры не настаивали, чтобы Антон здесь выступил»,

— сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Интересно, что сам Бабиков остался удивлен высказываниям президента СБР, о которых и вовсе узнал только в социальных сетях. На вопрос о том, действительно ли он отказался участвовать в эстафете, биатлонист ответил отрицательно.

«Интересно узнавать о таких вещах из интернета. За себя могу сказать — я не отказывался», — написал Бабиков в комментариях под своим постом в инстаграме.

Ситуация является тупиковой: глава СБР обвиняет биатлониста в игнорировании партнеров по сборной, а сам спортсмен утверждает, что он не в курсе происходящего. Данную проблему прокомментировал и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«На мой взгляд, в тот момент, когда спортсмен начинает принимать решение и командовать, на этом его спорт заканчивается. Потому что обязанность спортсмена — хорошо тренироваться и выступать на соревнованиях, а принимать решения должны другие люди. У Бабикова был хороший шанс показать себя на самом высоком форуме — на Кубке мира. Кубок IBU — это не тот уровень для спортсменов экстра-класса.

Либо он струсил, либо решил взять все в свои руки, что является неправильным. Его решение как минимум непонятно, как максимум — это какой-то вызов»,

— заявил Васильев в эфире «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что не имеет представления о том, имеется ли у Бабикова конфликт с Союзом биатлонистов России. Но одно можно утверждать с уверенностью: отсутствие Антона ослабило российскую команду на последнем старте в рамках второго этапа Кубка мира, где она заняла только пятое место, проиграв победителю гонки — Швеции — 52,7 секунды.

Сам же Бабиков вполне успешно для себя выступил в гонке преследования на э этапе Кубка IBU в итальянском Риднау, завоевав серебро с отставанием +13,7 секунды от норвежца Йоханнеса Дале.

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