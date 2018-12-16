«Превратили спорт в помойку»: Бабиков отказал сборной России?

На фоне допингового скандала с австрийской полицией в российским биатлоне неожиданно произошел еще один не самый приятный случай.

Реклама

Сегодня, 16 декабря, мужская сборная России должна принять участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. В преддверии этой гонки президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев обещал провести ротацию, вызвав в основную команду тех спортсменов, которые успешно выступают во втором по значимости турнире сезона — Кубке IBU (Международного союза биатлонистов).

«Будет ротация перед эстафетой, возможно, кого-то позовем из Кубка IBU. Может быть, пригласим Антона Бабикова на эстафету, если покажет хороший результат»,

— говорил функционер в эфире «Матч ТВ».

Бабиков — один из самых известных биатлонистов России, в активе которого есть золото чемпионата мира — 2017 (как раз в эстафете). Уфимский спортсмен не очень гладко провел подготовку накануне сезона-2018/19 и на решающих спринтах набрал недостаточно баллов, чтобы попасть в основную команду.

Его могли добрать в шестерку тренерским решением, однако в СБР все-таки сделали ставку на пока неизвестного широкой публике Эдуарда Латыпова, который честно заработал шестую строчку на контрольных стартах сборной России.

В итоге Бабиков отправился выступать во второстепенный Кубок IBU и довольно быстро возглавил его общий зачет,

завоевав золото и серебро в спринте на первых двух этапах турнира.

Такие результаты выглядели очень вдохновляюще на фоне выступления, пожалуй, всех биатлонистов основной сборной, кроме Александра Логинова, который завоевал на первом этапе КМ две бронзовых медали — в гонке преследования и спринте.

Неожиданно плохо выглядит в начале сезона Дмитрий Малышко, который на осенних сборах был лучшим, а теперь может запросто занять 70-е место в спринте и не попасть в пасьют.

Слабо проявляет себя Алексей Слепов, который попал в сборную благодаря идеальной стрельбе на одном из этапов отбора, однако уже тогда не производил впечатления неоспоримого участника КМ.

Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, к сожалению, также пока не оправдывают всех возложенных надежд.

Казалось, что вызов Бабикова неизбежен, однако, когда на сайте СБР был опубликован старт-лист на эстафету, его имени там не значилось.

«В мужской сборной команде в эстафете на старт выйдут на первом этапе — Матвей Елисеев, на втором — Евгений Гараничев, на третьем — Дмитрий Малышко, на четвертом — Александр Логинов», — гласило сообщение.

В инстаграме главы СБР Драчева тут же появились обеспокоенные любители биатлона, которые интересовались, почему было принято именно такое решение.

«Владимир Петрович, не могли бы сказать, почему нет Антона Бабикова в составе эстафеты?» — написал пользователь с ником russian_mens_team.

«Он отказался переезжать!» — неожиданно ответил президент СБР.

Напомним, Бабиков находится в данный момент в Италии, в то время как этап Кубка мира проходит в Австрии. После такого ответа Драчева в инстаграме биатлониста материализовались сотни комментаторов, которые допытывались у спортсмена, зачем же он отказался от такого заманчивого предложения вернуться в первую команду — пусть и пришлось бы потратить время на дорогу.

«Антон, вы действительно отказались переезжать, чтобы участвовать в завтрашней эстафете? Об этом сообщил Драчев в своем инстаграме, а я почему-то не верю. А ведь там вы очень нужны.

Но раз сам так решил, значит пусть так и будет», — писала болельщица с никнеймом victoriya_wvw.

И Бабиков не вытерпел. «Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать — я не отказывался», — отрезал спортсмен.

Теперь болельщики вновь донимают Драчева: кто-то требует даже извиниться перед Бабиковым за «оскорбление».

«Конечно, Антон отказался. На Кубок России захотел поехать. Не можете признать свою ответственность, ваш честный отбор — лажа.

Перекладываете вину на других регулярно! Превратили спорт в помойку! Стыдно за вас!» — эмоционально высказался фанат с ником biatlonmylove.

Остается надеяться, что ситуация вскоре разрешится. А пока сборная России будет выступать в составе Елисеева, Гараничева, Малышко и финишера Логинова.

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».