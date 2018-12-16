«Превратили спорт в помойку»: Бабиков отказал сборной России?

Курсы валют$ 66.75 (+0.215) 75.54 (+0.334)
Москва: -13°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
15:00
ХетафеРеал Сосьедад
1:0
закончен
18:15
ВальядолидАтлетико М
2:3
закончен
20:30
Реал МадридРайо Вальекано
1:0
закончен
22:45
ЭйбарВаленсия
1:1
закончен
Италия / Серия А
20:00
Интер МУдинезе
1:0
закончен
22:30
ТориноЮвентус
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер СитиЭвертон
3:1
закончен
18:00
Кристал ПэласЛестер Сити
1:0
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунНьюкасл Юнайтед
0:1
закончен
18:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
1:0
закончен
18:00
УотфордКардифф Сити
3:2
закончен
18:00
ВулверхэмптонБорнмут
2:0
закончен
20:30
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймБоруссия М
0:0
закончен
17:30
ШтутгартГерта
2:1
закончен
17:30
АугсбургШальке-04
1:1
закончен
17:30
Ганновер-96Бавария
0:4
закончен
17:30
ФортунаФрайбург
2:0
закончен
20:30
Боруссия ДВердер
2:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ДижонПСЖ
перенесен
22:00
АмьенАнже
перенесен
22:00
НантМонпелье
перенесен
22:00
РеймсСтрасбург
2:1
закончен
Еврохоккейтур
11:30
ФинляндияШвеция
3:2
закончен
15:45
РоссияЧехия
7:2
закончен
15:45
РоссияЧехия
7:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:30
Миннесота УайлдКалгари Флэймз
1:2
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсАнахайм Дакс
1:2 (ОТ)
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
4:3 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
4:3 (Б)
закончен
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
5:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
2:1 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
6:4
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксФиладельфия Флайерз
5:1
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Зенит
95:94
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Орландо МэджикЮта Джаз
96:89
закончен
03:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
113:104
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
100:128
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
97:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЧикаго Буллз
93:98
закончен
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
107:99
закончен
05:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
110:104
закончен
Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
13:30
Женщина, гонка преследования, 10 км
1
Кайса Мякарайнен (Финляндия)
закончен
16:45
Гонка преследования 12,5 км, мужчины
1
Мартен Фуркад (Франция)
32:22,3
закончен
Биатлон /
09:55
IBU не стал отстранять российских биатлонистов после обвинений в допинге
закончен
Испания / Примера
14:00
СевильяЖирона
не начался
18:15
ЭспаньолБетис
не начался
20:30
УэскаВильярреал
не начался
22:45
ЛевантеБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
не начался
16:30
СаутгемптонАрсенал
не начался
19:00
ЛиверпульМанчестер Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛКьево
не начался
17:00
ФиорентинаЭмполи
не начался
17:00
ФрозинонеСассуоло
не начался
17:00
СампдорияПарма
не начался
20:00
КальяриНаполи
не начался
22:30
РомаДженоа
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НимЛилль
не начался
19:00
НиццаСент-Этьен
не начался
23:00
ЛионМонако
не начался
23:00
МарсельБордо
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигМайнц
не начался
20:00
Айнтрахт ФБайер
не начался
Еврохоккейтур
14:00
ЧехияШвеция
не начался
17:00
РоссияФинляндия
не начался
17:00
РоссияФинляндия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВегас Голден Найтс
не начался
21:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
не начался
01:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей ВЭФ
online
12:00
Астана Калев
online
13:00
Парма УНИКС
20:13
2 четверть
15:00
Химки Нижний Новгород
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Цмоки-Минск
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Бруклин НетсАтланта Хоукс
не начался
23:30
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
не начался
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
не начался
Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
13:15
Эстафета 4х6 км, женщины
online
16:00
Эстафета 4x7,5 км, мужчины
не начался
Италия / Серия А
22:30
АталантаЛацио
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
не начался
19:00
Ак БарсАвтомобилист
не начался
19:00
НефтехимикТрактор
не начался
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
не начался
19:30
АвангардЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
«Превратили спорт в помойку»: Бабиков отказал сборной России?

Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене

Накануне мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене возникло недопонимание между президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым и Антоном Бабиковым. Глава СБР сообщил в социальных сетях, что спортсмен якобы не захотел приезжать в Австрию для участия в соревнованиях, однако сам Бабиков уверяет, что не отказывался от участия в эстафете.

На фоне допингового скандала с австрийской полицией в российским биатлоне неожиданно произошел еще один не самый приятный случай.

Реклама

Сегодня, 16 декабря, мужская сборная России должна принять участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. В преддверии этой гонки президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев обещал провести ротацию, вызвав в основную команду тех спортсменов, которые успешно выступают во втором по значимости турнире сезона — Кубке IBU (Международного союза биатлонистов).

«Будет ротация перед эстафетой, возможно, кого-то позовем из Кубка IBU. Может быть, пригласим Антона Бабикова на эстафету, если покажет хороший результат»,

— говорил функционер в эфире «Матч ТВ».

Бабиков — один из самых известных биатлонистов России, в активе которого есть золото чемпионата мира — 2017 (как раз в эстафете). Уфимский спортсмен не очень гладко провел подготовку накануне сезона-2018/19 и на решающих спринтах набрал недостаточно баллов, чтобы попасть в основную команду.

Его могли добрать в шестерку тренерским решением, однако в СБР все-таки сделали ставку на пока неизвестного широкой публике Эдуарда Латыпова, который честно заработал шестую строчку на контрольных стартах сборной России.

В итоге Бабиков отправился выступать во второстепенный Кубок IBU и довольно быстро возглавил его общий зачет,

завоевав золото и серебро в спринте на первых двух этапах турнира.

Такие результаты выглядели очень вдохновляюще на фоне выступления, пожалуй, всех биатлонистов основной сборной, кроме Александра Логинова, который завоевал на первом этапе КМ две бронзовых медали — в гонке преследования и спринте.

Неожиданно плохо выглядит в начале сезона Дмитрий Малышко, который на осенних сборах был лучшим, а теперь может запросто занять 70-е место в спринте и не попасть в пасьют.

Слабо проявляет себя Алексей Слепов, который попал в сборную благодаря идеальной стрельбе на одном из этапов отбора, однако уже тогда не производил впечатления неоспоримого участника КМ.

Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, к сожалению, также пока не оправдывают всех возложенных надежд.

Казалось, что вызов Бабикова неизбежен, однако, когда на сайте СБР был опубликован старт-лист на эстафету, его имени там не значилось.

«В мужской сборной команде в эстафете на старт выйдут на первом этапе — Матвей Елисеев, на втором — Евгений Гараничев, на третьем — Дмитрий Малышко, на четвертом — Александр Логинов», — гласило сообщение.

В инстаграме главы СБР Драчева тут же появились обеспокоенные любители биатлона, которые интересовались, почему было принято именно такое решение.

«Владимир Петрович, не могли бы сказать, почему нет Антона Бабикова в составе эстафеты?» — написал пользователь с ником russian_mens_team.

«Он отказался переезжать!» — неожиданно ответил президент СБР.

Напомним, Бабиков находится в данный момент в Италии, в то время как этап Кубка мира проходит в Австрии. После такого ответа Драчева в инстаграме биатлониста материализовались сотни комментаторов, которые допытывались у спортсмена, зачем же он отказался от такого заманчивого предложения вернуться в первую команду — пусть и пришлось бы потратить время на дорогу.

«Антон, вы действительно отказались переезжать, чтобы участвовать в завтрашней эстафете? Об этом сообщил Драчев в своем инстаграме, а я почему-то не верю. А ведь там вы очень нужны.

Но раз сам так решил, значит пусть так и будет», — писала болельщица с никнеймом victoriya_wvw.

И Бабиков не вытерпел. «Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать — я не отказывался», — отрезал спортсмен.

Теперь болельщики вновь донимают Драчева: кто-то требует даже извиниться перед Бабиковым за «оскорбление».

«Конечно, Антон отказался. На Кубок России захотел поехать. Не можете признать свою ответственность, ваш честный отбор — лажа.

Перекладываете вину на других регулярно! Превратили спорт в помойку! Стыдно за вас!» — эмоционально высказался фанат с ником biatlonmylove.

Остается надеяться, что ситуация вскоре разрешится. А пока сборная России будет выступать в составе Елисеева, Гараничева, Малышко и финишера Логинова.

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».