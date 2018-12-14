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«Это наш уровень»: Португалия догоняет Россию

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Последняя неделя групповой стадии еврокубков прошла для российских клубов неудачно — Португалия смогла серьезно сократить отставание в таблице коэффициентов УЕФА, а шансы догнать Францию Российская премьер-лига потеряла. «Газета.Ru» разбирается в раскладах.

Шестой групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился для России крайне неудачно. Одна победа на пять клубов при четырех поражениях, пусть повержен и был сам мадридский «Реал», да еще и с крупным счетом (3:0) на «Сантьяго Бернабеу»!

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Вот только ЦСКА тот успех ничего не дал – чешская «Виктория» у себя в Пльзени обыграла такую же, как «королевский клуб» немотивированную итальянскую «Рому» (2:1), сохранила третье место в группе и не пустила армейцев в Лигу Европы.

Не попал в плей-офф второго по значимости еврокубка и московский «Локомотив», которому, как оказалось, достаточно было собственной победы над немецким «Шальке». И хотя гельзенкирхенцам ничего не было нужно в этом матче, они не только оставили свои ворота в неприкосновенности, но и смогли провести победный гол в добавленное время сами.

В Лиге Европы московскому «Спартаку» нужна была победа над «Вильярреалом» в Испании, чтобы пробиться в 1/16 финала, но вместо этого красно-белые получили по быстрому мячу в первом и втором таймах, а сами так и не смогли распечатать ворота «желтой подводной лодки».

«Краснодар» мог занять первое место в группе, если бы сыграл вничью в Испании с «Севильей», но мог и (теоретически) вообще не выйти в кубковую стадию ЛЕ, если бы проиграл со счетом 0:4 или же в пять мячей.

В итоге «быки» Мурада Мусаева были разгромлены в Андалусии, но с приемлемым для себя счетом — 0:3. Правда, в итоге «Краснодар» так и так выводил в следующую стадию результат параллельной встречи, так что черно-зеленые просто проиграли на «Рамон Санчес Писхуан» первое место в квартете.

Наконец питерский «Зенит» заранее обеспечил себе в группе Лиги Европы первое место, а потому матч со «Славией» не имел для него турнирного значения. А вот сопернику нужно было брать очки. Чешская команда была хороша еще в Санкт-Петербурге, а у себя в Праге просто не оставила лидеру чемпионата России шансов — 2:0.

В итоге российские клубы совместными усилиями наскребли на этой неделе жалкие два очка, которые делятся в таблице коэффициентов на шесть — количество клубов, изначально представлявших РПЛ в нынешнем сезоне в еврокубках.

На этом фоне угрожающе выглядит результат идущей следом за нами в таблице коэффициентов на шестом месте Португалии, у которой «Спортинг», «Бенфика» и «Порту» одержали победы, а последний еще и заработал пять бонусных баллов за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

В итоге только за нынешнюю неделю отставание португальского от нашего чемпионата сократилось на почти два балла, хотя и составляет по-прежнему весьма солидные 3,884 очка.

При этом весной у Португалии останутся в евротурнирах все те же три клуба, причем «Бенфика» со «Спортингом» продолжат выступление в Лиге Европы, где очки набирать все же легче. Россию в этом же турнире представят «Зенит» и «Краснодар», но при этом баллы, набранные двумя нашими клубами продолжат делиться на шесть, в то время как португальские очки — на пять.

Чтобы к концу евросезона обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА, Португалии необходимо заработать на 19,42 очка больше, чем принесут в копилку РПЛ «Зенит» с «Краснодаром».

Задача эта выглядит достаточно трудно решаемой, однако не кажется совсем уж невыполнимой. Очень многое будет зависеть от жеребьевки (в том числе для «Порту» в Лиге чемпионов) и формы команд к весенней стадии еврокубков.

Особенную пикантность соперничеству может дать пересечение российских и португальских команд в плей-офф — уже в 1/16 финала «Зенит» может встретиться со «Спортингом», а «Краснодар» — с «Бенфикой».

При этом даже теоретические шансы догнать Францию по итогам нынешнего сезона Россия потеряла. Даже если продолжающие выступление в евротурнирах «ПСЖ», «Лион» и «Ренн» не сумеют набрать вообще ни одного балла (что невероятно), два российских участника еврокубков все равно не могут необходимые 44,694 очка — это просто невозможно математически.

В любом случае, бороться с Францией в ближайшие два сезона, пока у нее не сгорят коэффициенты за кампанию-16/17, для Премьер-лиги нереально, а вот оборонять позиции от Португалии — необходимо.

Ведь разница между шестым и седьмым местами в таблице коэффициентов — количество команд в Лиге чемпионов. Россия их на данный момент делегирует в главный клубный турнир Европы три, в то время как «европейские бразильцы» — только две.

При этом идущие восьмыми и выступающие в нынешнем сезоне чуть лучше нашего бельгийцы позициям РПЛ не угрожают — их отставание составляет 10,416 балла, а по сравнению с началом сезона разрыв они немного сократили только за счет того, что их очки делятся не на шесть, как у нас, а на пять клубов.

Но лучше всего о нынешнем уровне российского чемпионата сразу после поражение от «Славии» высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Количество российских команд, которые выходят в евровесну, говорит об уровне нашего чемпионата. Рады за «Краснодар». Жаль, что не вышли остальные. Это и на рейтинге отразится. Поэтому мы всегда переживаем за наши команды в Европе», — заявил специалист.

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