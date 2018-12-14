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«Провокация против России»: биатлонистам попортили кровь

Хованцев: австрийские полицейские довели Старых до слез

В Союзе биатлонистов России уверены, что обвинения австрийской полиции в употреблении кровяного допинга на чемпионате мира — 2017 являются провокацией в преддверии исполкома IBU, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления СБР, а главный тренер сборной Анатолий Хованцев заявил, что Ирину Старых полицейские довели до слез.

Продолжают появляться подробности о скандале в биатлоне, где в расположение сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене прибыла с обвинениями австрийская полиция.

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Напомним, что ряд российских спортсменов, включая лидера сборной Антона Шипулина и выступающих сейчас в Кубке мира Александра Логинова и Ирину Старых, а также несколько тренеров и врачей обвиняются в использовании допинга на чемпионате мира-2017 в том же Хохфильцене.

Австрийская полиция обвиняет россиян в использовании кровяного допинга – переливании крови с целью насыщения ее кислородом.

По поступившей информации, обвинения взяты полицейскими из переписки на тот момент президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш, в отношении которых сейчас ведется расследование.

Якобы, в их письмах есть информация о том, что на ЧМ-2017 Россия использовала кровяной допинг. Кроме того, австрийские полицейские опираются на показания неких ста свидетелей, включая информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, уже несколько лет проживающего в США под действием программы по защите свидетелей и обвиняющего Россию в наличии государственной системе поддержки допинга.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство выпустила официальный пресс-релиз по поводу сложившейся сейчас в Австрии ситуации.

«WADA подтверждает, что события, которые произошли в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования, начатого в отношении IBU в апреле текущего года. Поскольку этот вопрос связан с допингом и является частью ведущегося расследования, агентство не будет давать других комментариев», – говорится в заявлении.

Ожидалось, что 13 декабря после женского спринта часть сборной России, включая неплохо выступившую, несмотря ни на что, Ирину Старых отправится в полицию для беседы с правоохранительными органами Австрии, однако президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг эту информацию.

«Теоретически беседы могут быть, но мы дали команду ни на какие допросы вчера не ездить, только с представителями посольства и адвокатами. Адвокат приедет завтра, представитель посольства на месте, — цитирует Драчева 360.

— Зачем им без адвоката ехать, какой смысл? Спортсменам нужен человек с языками и который понимает все тонкости законодательства Австрии. Надо уж ехать, чтобы с толком рассказать».

В то же время вице-президент СБР Сергей Чепиков официально подтвердил версию российской стороны о провокационном толке данного дела.

«В СБР все уверены, что обвинения австрийской прокуратуры надуманны, — рассказал Чепиков «Известиям».

— Скорее всего, эта атака нацелена на наш биатлон в преддверии исполкома IBU. Понятно, что наши шансы полноценно вернуться в биатлонную семью сильно снижаются».

Напомним, что 15 декабря в Хохфильцене состоится заседание исполкома IBU, на котором среди прочего будет обсуждаться вопрос восстановления в полноценном статусе Союза биатлонистов России, на данный момент имеющего условный допуск от международной организации.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал в телеэфире о том, как отразился внезапный визит австрийской полиции на спортсменах.

«Старых довели до слез. Остальные ребята тоже расстроены и крайне возмущены. Они высказывали свои претензии на беседе»,

– цитирует наставника «Матч ТВ».

Дошло до того, что по поводу ситуации с допингом в российском биатлоне начали спрашивать главного тренера женской гандбольной сборной России Евгения Трефилова, который со своими подопечными находится на чемпионате Европы во Франции, где наша команда будет играть 14 декабря в полуфинале.

«Ну, пусть пытают меня. Но я же не переливал я кровь. И не вампир я. Это все ерунда полная. И если на то пошло, все эти переливания и допинги появлялись не у нас. Колеса-то они привезли, — ответил Трефилов на предматчевой пресс-конференции на вопрос о том, не боится ли он визита полиции в расположение его команды.

— Так пусть расскажут. Был материал, как ГДР и ФРГ после объединения Германии договорились рассказать, как они готовились к Олимпийским играм. ГДР выложила свои разработки, а ФРГ после этого заявила, что у них нет такого и никогда не было. Ребята, ну, не включайте дурака.

Я не боялся и не боюсь провокаций, потому что ничего такого не делал. Максимум – повяжут за мат. Ну, на вокзале люди тоже матерятся. Пусть боятся те, кто дернул из нашей страны, а теперь думает, возьмут его за одно место или нет».

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