«Большой босс запретил общаться»: «Спартак» ответил за провал

«Вильярреал» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы на домашнем стадионе обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0. Такой результат не позволил красно-белым продолжить свое выступление во втором по силе еврокубковом турнире.

«Спартак» перед шестым туром Лиги Европы занимал четвертое место в группе G с пятью очками, а «Вильярреал» шел первым с семью баллами. Красно-белым для прохода в плей-офф соревнований необходимо было побеждать испанский клуб.

В последнем матче «Спартака» в этом сезоне еврокубков было все, чему бы позавидовал самый изысканный драматург: и два гола, и шесть желтых карточек, и потасовка на поле, и удаление.

Реклама

В первую очередь «Вильярреал» превзошел «Спартак» в реализации моментов. Красно-белые пропустили первый мяч уже на 11-й минуте встречи от Самуэля Чуквезе: классно открывшись в штрафной, он обработал мяч под левую и пробил точно в дальний угол ворот Александра Максименко.

Но после пропущенного гола у красно-белых было несколько убойных моментов для того, чтобы отыграться. После ударов Зе Луиша спасал свою команду вратарь «Вильярреала» Андрес Фернандес, Денис Глушаков бил мимо с отменных позиций, а Ханни вместо ворот попадал почему-то в плечо голкиперу.

В итоге такое расточительство моментов со стороны красно-белых привело к тому, что испанцы в самом начале второго тайма забили второй гол и по сути похоронили шансы «Спартака». У хозяев прошла «спартаковская стеночка» между Карлом Токо Экамби и Пабло Форнальсом, в результате которой первый вколотил второй мяч в ворота «Спартака». После этого испанцы могли окончательно добить «Спартак», забив третий, но у них не получилось этого сделать.

Но этот матч запомнился не голами испанцев и упущенными возможностями «Спартака», а потасовкой в конце игры. Коста грубо нарушил правила против Джано: он ударил его сзади по ахиллу. Судья показал футболисту хозяев прямую красную карточку, а игроку красно-белых пришлось оказать медицинскую помощь.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча рассказал о причинах поражения. По его мнению, красно-белые, как и хозяева показали яркий футбол в шестом туре Лиги Европы.

«Первые минуты нам не удались, мы пропустили быстрый гол. Было много ошибок, но сразу после этого мяча мы начали неплохо играть, создали несколько моментов и было бы желательно, если бы всё-таки забивали из этих положений. Игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и «Вильярреал» играли ярко. Но хозяевам улыбнулась удача, они свои моменты использовали.

Разбор полетов буду делать в раздевалке. А с руководством будет встреча, где мы подведем итоги и все обсудим», — сказал Кононов.

Также тренер отметил, что в зимнее межсезонье «Спартак» усилится точечно и что масштабных изменений ждать не стоит. Кроме того, наставник красно-белых отметил, что он не жалеет о своем решении оставить капитаном команды Дениса Глушакова.

При этом сам Глушаков после матча отказался от комментариев. Об этом сообщил «СЭ». Судя по тому, что до сих пор в СМИ отсутствуют мнения и других спартаковских футболистов, остальные игроки просто последовали примеру своего вожака.

Позже Зе Луиш рассказал, почему «Спартак» решил хранить обет молчания после матча.

«Нам запретили общаться. Кто? Большой босс»,

— сказал он. При этом форвард не уточнил, кого он имел в виду.

Тем не менее об этом матче уже успел высказаться бывший тренер и исполняющий обязанности наставника «Спартака» Рауль Рианчо. По его словам, ему больно от вылета «Спартака» из Лиги Европы.

«Я набрал в Лиге Европы этого сезона со «Спартаком» очков больше, чем Каррера и Кононов? Это были две тяжелые игры. Атмосфера в команде была неидеальной, но игроки в Глазго и Москве были как настоящие гладиаторы. Сложно было мотивировать команду. Я мог только сказать игрокам: «Я поеду домой 12 ноября, но вы и «Спартак» должны продолжить играть в Европе». Команда ответила мне игрой и работала фантастически.

Смог бы я выйти из группы, если бы остался? Уважайте результат. Вы никогда не сможете узнать, что было бы. Я могу только поблагодарить игроков за их усилия и доверие. Мне больно, оттого что «Спартак» не смог продолжить играть в Европе», — сказал Рианчо в интервью «Чемпионату».

«Спартак» вылетел из Лиги Европы, но продолжает выступление в чемпионате. Красно-белые после 17 туров занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».