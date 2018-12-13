«Преследуют свои цели»: в деле Мамаева выявили нарушения

Дело в отношении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, может развернуться в их пользу.

Прокуратура Москвы во время проверки расследования дела футболистов выявила серьезные нарушения в работе следствия.

Проверка была осуществлена после апелляции адвоката Мамаева Игоря Бушманова, который направил в ведомство материалы, свидетельствующие, по его мнению, о необоснованных обвинениях со стороны следствия в адрес его подзащитного.

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«Собранные по делу доказательства сейчас более чем убедительно подтверждают доводы защиты, о том, что изначальные обвинения Павлу Мамаеву являлись поспешными. Обвинения предъявлялись скоротечно без проведения должного объективного расследования, видимо, под давлением общественного мнения и, возможно, не только него», — приводит слова юриста «Росбалт».

По данным агентства, в отношении участников драки была проведена медицинская экспертиза. Она показала, что Гайсин, который фигурирует в списке пострадавших, никаких повреждений и травм не получал.

Кроме того, Бушманов утверждает, что следствие ненадлежащим образом ведет дело, и обвиняет работников ведомства в халатности. Адвокат отмечает, что следователи на протяжении длительного времени не могут установить полностью все детали и обстоятельства дела, которые могут доказать виновность подсудимых. По мнению юриста, следствие преследует собственные интересы и цели.

«Полагаю, что следствие преследует цели как можно более длительного удержания Мамаева под стражей, что и подтверждается выявленными прокуратурой нарушениями в расследовании и в затягивании с принятием финишных решений по этому делу»,

— добавил Бушманов, отметив, что опытные следователи по непонятной причине в виде исключения расследуют свыше двух месяцев «простое дело», учитывая, что у пострадавших отсутствуют серьезные травмы.

Прокуратура Москвы, согласившись с большинством доводов адвоката Мамаева, вынесла требования начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой устранить все нарушения в работе следствия.

Примечательно, что надзорное ведомство при этом не стало прекращать уголовное преследование обвиняемых и оставила данное право именно следователям, которые должны завершить и закрыть дело.

«Пока прокурор может вносить только требования об устранении нарушений. Это и было сделано. Раньше у прокурора были полномочия дать обязательные указания об устранении нарушений. Сейчас таких нет. Следствие этим пользуется. Суд должен принять во внимание то, что допускается волокита и расследование проводится неэффективно. Я в жалобе указывал на то, что следствие допускает волокиту. Это может являться одним из существенных оснований для изменения меры пресечения», — цитирует «Чемпионат» Бушманова, который также заявил, что 18 декабря будут рассмотрены еще несколько апелляций.

Интересно, что о нарушениях в ходе расследования дела Кокорина и Мамаева еще 30 ноября сообщила адвокат форварда «Зенита» и его брата Кирилла Татьяна Стукалова. Кроме того, тогда юрист подчеркнула, что в ходе следствия произошли «серьезные изменения», последствия которых должны пойти на пользу обвиняемым.

«Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования.

Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения», — написала адвокат у себя в инстаграме.

10 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои». По итогам судебного заседания, которое состоялось 5 декабря, было принято решение о продлении ареста обвиняемых до 8 февраля 2019 года.

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