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«Преследуют свои цели»: в деле Мамаева выявили нарушения

Прокуратура выявила нарушения в расследовании дела Мамаева и Кокорина

Прокуратура Москвы провела проверку расследования дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которой выявила многочисленные и серьезные нарушения в работе следствия. Проверка была осуществлена после жалобы адвоката Мамаева Игоря Бушманова, утверждающего, что в отношении его подзащитного предъявлены необоснованные обвинения в хулиганстве.

Дело в отношении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, может развернуться в их пользу.

Прокуратура Москвы во время проверки расследования дела футболистов выявила серьезные нарушения в работе следствия.

Проверка была осуществлена после апелляции адвоката Мамаева Игоря Бушманова, который направил в ведомство материалы, свидетельствующие, по его мнению, о необоснованных обвинениях со стороны следствия в адрес его подзащитного.

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«Собранные по делу доказательства сейчас более чем убедительно подтверждают доводы защиты, о том, что изначальные обвинения Павлу Мамаеву являлись поспешными. Обвинения предъявлялись скоротечно без проведения должного объективного расследования, видимо, под давлением общественного мнения и, возможно, не только него», — приводит слова юриста «Росбалт».

По данным агентства, в отношении участников драки была проведена медицинская экспертиза. Она показала, что Гайсин, который фигурирует в списке пострадавших, никаких повреждений и травм не получал.

Кроме того, Бушманов утверждает, что следствие ненадлежащим образом ведет дело, и обвиняет работников ведомства в халатности. Адвокат отмечает, что следователи на протяжении длительного времени не могут установить полностью все детали и обстоятельства дела, которые могут доказать виновность подсудимых. По мнению юриста, следствие преследует собственные интересы и цели.

«Полагаю, что следствие преследует цели как можно более длительного удержания Мамаева под стражей, что и подтверждается выявленными прокуратурой нарушениями в расследовании и в затягивании с принятием финишных решений по этому делу»,

— добавил Бушманов, отметив, что опытные следователи по непонятной причине в виде исключения расследуют свыше двух месяцев «простое дело», учитывая, что у пострадавших отсутствуют серьезные травмы.

Прокуратура Москвы, согласившись с большинством доводов адвоката Мамаева, вынесла требования начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой устранить все нарушения в работе следствия.

Примечательно, что надзорное ведомство при этом не стало прекращать уголовное преследование обвиняемых и оставила данное право именно следователям, которые должны завершить и закрыть дело.

«Пока прокурор может вносить только требования об устранении нарушений. Это и было сделано. Раньше у прокурора были полномочия дать обязательные указания об устранении нарушений. Сейчас таких нет. Следствие этим пользуется. Суд должен принять во внимание то, что допускается волокита и расследование проводится неэффективно. Я в жалобе указывал на то, что следствие допускает волокиту. Это может являться одним из существенных оснований для изменения меры пресечения», — цитирует «Чемпионат» Бушманова, который также заявил, что 18 декабря будут рассмотрены еще несколько апелляций.

Интересно, что о нарушениях в ходе расследования дела Кокорина и Мамаева еще 30 ноября сообщила адвокат форварда «Зенита» и его брата Кирилла Татьяна Стукалова. Кроме того, тогда юрист подчеркнула, что в ходе следствия произошли «серьезные изменения», последствия которых должны пойти на пользу обвиняемым.

«Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования.

Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения», — написала адвокат у себя в инстаграме.

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Сегодня была в СИЗО на очередных следственных действиях. Александр и его брат не понимают причин дальнейшего удержания их под стражей. Чувствуют они себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме. О продлении срока содержания под стражей Кокориных к своему удивлению защита узнала только из СМИ. Никакого официального уведомления мы не получали. Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования. Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения. Надеюсь, что в судебном заседании суд учтет изменения указанных обстоятельств и последствия нарушения прав на защиту и очевидную несправедливость в квалификации содеянного всеми участниками конфликта. Я надеюсь убедить суд все-таки внимательно ознакомиться в полным содержанием всех видеозаписей двух конфликтов. Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как видеокамера не имеет собственного интереса. Скорее всего суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

10 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои». По итогам судебного заседания, которое состоялось 5 декабря, было принято решение о продлении ареста обвиняемых до 8 февраля 2019 года.

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