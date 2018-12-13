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Шанс для Медведевой: Туктамышева может остаться без Европы

Туктамышева пропустит чемпионат России из-за пневмонии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала в больницу с воспалением легких, из-за чего будет вынуждена пропустить чемпионат России. По итогам турнира будет сформирован состав россиян на первенство Европы, и Туктамышева рискует остаться вне заявки.

12 декабря российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала в больницу с пневмонией. У спортсменки поднялась температура, а затем она была экстренно госпитализирована. По словам ее личного тренера Алексея Мишина, Туктамышева проведет на больничной койке две недели.

Таким образом, она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. Турнир, который сама Туктамышева после бронзы в финале Гран-при называла главный в текущем сезоне.

«Для меня чемпионат России — это главный старт. Именно там мне хотелось бы показать все, на что я способна. Наверное, потому что сейчас я неплохо готова, понимаю, на что способна, понимаю, что могу бороться, занимать высокие места. Поэтому и хочется максимально использовать свой шанс. Будет очень обидно, если у меня не получится. Надо же когда-нибудь все-таки проехать по всем главным стартам сезона», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

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Чемпионат России стал бы главным соревнованием для Туктамышевой также и по той причине, что по его итогам будут определены участники российской сборной на первенствах Европы и мира. Согласно правилам,

фигуристки, занявшие первое и второе места, гарантированно попадут в заявку, а третья спортсменка будет определена решением тренерского совета.

Интересно, что Туктамышева, судя по данным пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), до сих пор остается в числе участников чемпионата России. Кроме нее в списке числятся Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, а также Мария Талалайкина, Анастасия Гулякова, Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алена Леонова.

Конкуренция, о которой та же Туктамышева особенно говорила после выступлений в Ванкувере, сейчас крайне высока, а потому даже ее успешные результаты в текущем сезоне не дают гарантии, что тренерский совет решит взять 21-летнюю фигуристку в качестве третьей спортсменки на чемпионат Европы.

Помимо Туктамышевой на попадание в сборную серьезно претендуют не только олимпийская чемпионка Алина Загитова, но и Софья Самодурова со Станиславой Константиновой, и даже Евгения Медведева, которая в дебютный сезон под руководством Брайана Орсера завоевала только бронзу на этапе Гран-при в Канаде, а также не вышла в финал соревнований.

Для Медведевой чемпионат России — последний шанс доказать и продемонстрировать свой высокий уровень после откровенного провала на Гран-при. В этом убежден и известный российский хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух

«Все внимание на предстоящем чемпионате России будет приковано к Жене. Загитова является лидером сборной, уверен, она гарантирует себе участие в предстоящих стартах даже в случае катастрофического провала. А вот Жене нужно кататься очень хорошо, сейчас попадания в состав ей не гарантирует никто», — цитирует Авербуха ТАСС.

Отсутствие Туктамышевой на чемпионате России пусть и несильно, но упрощает задачу для Медведевой. Что касается самой Елизаветы, то о ее будущем не торопятся высказываться и в руководстве ФФККР.

Глава организации Александр Горшков не смог выразить уверенность в том, что Туктамышева будет включена в заявку на чемпионат Европы, но при этом и не стал утверждать обратного.

«Это преждевременный вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

К слову, неожиданную болезнь фигуристка могла подхватить именно в Ванкувере, где она завоевала бронзу в финале Гран-при.

«Правда, что в Ванкувере на льду было холодно, и Туктамышева простудилась именно там? Все возможно. Но с уверенность об этом сказать сложно. Я тоже, например, летел в Ванкувер, и мне было холодно в самолете, как бы я не укутывался. Есть легкое недомогание, но простудился ли я в самолете, мне сказать сложно», — заключил глава ФФККР.

Несмотря на болезнь, по мнению многих экспертов, Туктамышева все-таки должна попасть в сборной России и выступить на чемпионатах Европы и мира. Действительно, 21-летняя спортсменка буквально «ворвалась» в мир фигурного катания в новом сезоне, где музыку задают в основном молодые фигуристки. Это и 16-летняя Загитова, которая ставит рекорд за рекордом, и ее сверстница из Японии Рика Кихира, обставившая победительницу Пхенчхана и завоевавшая золото в Ванкувере.

При этом Туктамышева выступает с одним из сложнейших приемов в своей программе — тройным акселем. Помимо нее данный прыжок демонстрирует только одна фигуристка — все та же Кихира.

Однако окажется ли этого достаточно для попадания на чемпионат Европы, сказать сложно.

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