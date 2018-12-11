«Легкая депрессия»: как Кокорин страдает в СИЗО

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала о текущем состоянии нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые в данный момент находятся в СИЗО.

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Она подчеркнула, что хавбек краснодарцев полностью адаптировался к условиям в следственном изоляторе, а форвард петербургского клуба, наоборот, испытывал легкий стресс около недели назад. Пока непонятно, смог ли футболист выйти из сложного психологического состояния.

«В целом с ними все нормально — оба спокойны. Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии»,

— сказала Меркачева в интервью «СЭ».

Напомним, что футболистам Тверской районный суд Москвы продлил арест до 8 февраля. Таким образом, новогодние праздники Кокорин с Мамаевым, скорее всего, проведут в СИЗО «Бутырка». До последнего вердикта суда они должны были находиться под арестом в следственном изоляторе до 8 декабря.

Сторона защиты футболистов подала на жалобу на решение о продлении ареста игроков. Уже стало известно, что апелляции Кокорина и Мамаева на изменение меры пресечения будут рассмотрены 18 декабря. Заседание по этому делу в Мосгорсуде назначено на 10.00 по московскому времени.

После определения даты рассмотрения жалобы футболистов адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил уверенность, что решение будет вынесено в пользу его клиента.

«Ожидаю, что ее рассмотрят с положительным для нас итогом. Все основания для этого есть, и в жалобе они подробно приведены», — сказал

адвокат в интервью «СЭ».

Сторона защиты Мамаева рассчитывает, что до Нового года суд найдет время рассмотреть апелляционную жалобу и принять взвешенное и справедливое решение.

«Гарантировать, что решение будет положительным, никто не может. Рассчитываем, что совокупность указанных нами в жалобе данных учтут, и дадут Павлу возможность встретить Новый год с семьей, а не с сокамерниками»,

– добавил Бушманов.

Но если Мамаев держится в СИЗО, то Кокорин, по рассказу наблюдателя, впал в депрессию и вряд ли готов провести новогодние праздники под стражей. Видимо, футболист «Зенита» пребывал неделю назад в тяжелом психологическом состоянии из-за последнего решения Тверского суда о продлении ареста футболистам. Интересно, улучшилось ли состояние игрока петербургского клуба после того, как несколько дней назад стало известно, что им с Мамаевым разрешат провести небольшое застолье на Новый год, приготовить салат «Оливье» и даже лечь спать после отбоя: на два часа позже положенного времени.

Меркачева также рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Кокорин с Мамаевым находились «в состоянии транса», когда их только поместили в «Изолятор временного содержания», а потом в СИЗО.

«Но сейчас игроки уже все осознали. Уверена, что подобного с ними больше не произойдет», — добавила представитель ОНК в интервью «СЭ».

В целом о текущем разном состоянии игроков может говорить и тот факт, что от самого футболиста «Зенита» после продления ареста совсем ничего не было слышно, хотя у него есть возможность высказаться через несколько каналов коммуникации. А вот Павел Мамаев прислал письмо из следственного изолятора редактору «Комсомольской правды».

«У меня все хорошо. Спасибо большое за письмо! Здоровье тоже хорошо, а тренировок достаточно в целом. Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Все рано или поздно закончится», — написал Мамаев.

Условия в тюрьме для Кокорина и Мамаева можно охарактеризовать как приемлемые. Помимо снятия некоторых ограничений для футболистов в новогоднюю ночь, они имеют право по отдельности посещать тренажерный зал. Экс-игроки сборной России сидят в двухместных камерах, где есть телевизор, туалет и холодильник.

«У Александра и Павла – современные камеры. В качестве эксперимента несколько камер оборудовали видеосвязью. Сотрудник СИЗО, не заходя в камеру и не открывая кормушку, может связаться с заключенным и побеседовать», — рассказывал в октябрьском интервью «СЭ» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников

Кроме того, родные и близкие могут заказать обеды заключенным прямо в камеру через интернет, где качество еды выше, чем в самом следственном изоляторе.

Напомним, что 8 октября игроки стали участниками двух драк. В результате инцидентов пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в СИЗО «Бутырка».

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