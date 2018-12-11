«Это провокация»: чешский чиновник обвинил Россию в угрозах

Избранный в этом году президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил с резкой критикой в адрес вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы, потребовав того подтвердить ранее сказанное.

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Чешский чиновник в начале декабря заявил, что ему и другим членам руководства IBU угрожали из России в связи с расследованием в адрес временно отстраненного президента организации норвежца Андерса Бессеберга, якобы скрывавшего положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

«Российские чиновники угрожали нам и нашим семьям. Они хотели заставить нас замолчать. Было очень сложно, но я рад, что мы не сдались,

— заявил Гамза французскому изданию L'Equipe. — Я не могу сказать, что сейчас русское влияние на IBU находится на минимальном уровне, учитывая сколько времени Бессеберг помогал им скрывать проблемы их спортсменов. Но мы не хотим мести, мы хотим диалога. Это главное изменение за последние восемь лет, когда IBU правили три человека, а все остальные были пешками Бессеберга и его подручных».

Драчеву крайне не понравилась такая риторика, особенно в тот момент, когда речь идет о выполнении Россией критериев восстановления сейчас условно-дисквалифицированного СБР в правах в международной биатлонной семье.

«Сейчас же, в преддверии нескольких судебных и административных процессов над российскими биатлонистами, в прессе появляется подобное заявление от официального лица IBU, — цитирует Драчева агентство ТАСС.

— Интересно, почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы Чехии и России сразу после предполагаемого получения угроз в свой адрес?

Нам рассматривать его заявление как провокацию или давление на спортсменов, суды и комиссию IBU по антидопинговым слушаниям в преддверии разбирательств? Требуем назвать имена лиц, оказывающих давление и угрожавших руководству IBU, привлечь правоохранительные органы и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо.

Недавно представители IBU, включая господина Гамзу, приезжали в Москву на переговоры по дорожной карте по восстановлению СБР в статусе полноправного члена. Переговоры проходили в дружеском и продуктивном ключе, и никто из представителей IBU не обмолвился о каких бы то ни было угрозах. Безусловно, мы сразу бы приняли меры и привлекли правоохранительные органы для их защиты.

Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга».

Вынужден был официально прокомментировать ситуацию и Международный союз биатлонистов, где постарались максимально погасить страсти, заняв нейтральную позицию.

«IBU в курсе комментария Иржи Гамзы, который был дан относительно инцидента, произошедшего более года назад. В то время он не работал в IBU. В его интервью он говорит о своем прошлом. Он не подавал жалобы в IBU или другие органы, насколько нам известно.

СБР сделал большой шаг вперед, чтобы не допустить повторения прошлых ошибок в будущем. Однако еще много предстоит сделать. IBU сфокусирован на работе с руководством СБР по выполнению всех критериев восстановления, чтобы Россия как можно скорее вернулась как полноценный член биатлонной семьи», — говорится в заявлении IBU.

Напомним, что Гамза, много лет возглавляющий чешский биатлон, неоднократно негативно высказывался в адрес сборной России, считая, что спортсмены нашей страны добивались своих успехов нечестным путем.

Также Чехия бойкотировала заключительный этап Кубка мира прошлого сезона, не добившись от IBU его переноса из Тюмени в город одной из европейских стран.

Не остался в стороне от событий и комментатор Дмитрий Губерниев, рассказавший в своем инстаграме, как пытался записать интервью с Гамзой во время первого этапа Кубка мира нынешнего сезона в словенской Поклюке.

«Мы делали с ним интервью, уговаривали половину дня, а в итоге он нам просто процитировал релиз IBU. У него была огромная площадка, скажи на всю Россию: «Эй, русские, мне угрожают». Но я у него прошу адреса, пароли, явки, — написал комментатор.

— Где заявление в прокуратуру, полицию? Кто эти люди, что ему угрожают? Не знаю, зачем он это говорит, наверное, для пиара. Мне тоже угрожают разные люди. Но если мы чувствуем серьезность положения, то подключаем правоохранительные органы.

Меня не интересует вопрос безопасности Гамзы на самом деле, потому что никакой реальной опасности, конечно же, нет. Меня больше беспокоит то, что он в открытую говорит, что мы потеряем сочинское золото в эстафете из-за дела Евгения Устюгова. Это чудовищно.

Вот о чем мы должны задумываться и выстраивать линию защиты. Дай бог, чтобы я ошибался, но, к сожалению, ждать чего-то хорошего тут не приходится».

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