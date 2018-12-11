«Она вам поперек горла»: фанаты Загитовой напали на Слуцкую

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 по фигурному катанию Ирина Слуцкая позволила себе несколько критических высказываний в адрес Алины Загитовой, уступившей золото финала Гран-при японке Рике Кихире.

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Напомним, ученица Этери Тутберидзе допустила в произвольной программе недокрут в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, сделав последний прыжок одинарным, и лишилась последних шансов побороться за победу.

К тому же из-за превосходства Кихиры по технической базе (ученица Миэ Хамады владеет тройным акселем) этих шансов изначально было немного.

Слуцкая призвала Загитову не останавливаться в своем развитии и подчеркнула, что после триумфа на Олимпиаде россиянке прощают некоторые недочеты, однако долго так продолжаться не может.

«Стоять на месте ни в коем случае нельзя, как и оглядываться на прошлое. Нужно бороться. А борьба уже сейчас интересная, и за спиной достаточно девушек, которые готовы к этой борьбе подключиться.

Преимущество Алины в том, что ей как олимпийской чемпионке прощают некоторые вещи. Но долго такие вещи продолжаться не будут.

Визуально она стала намного осторожнее, стала волноваться, чего не было раньше. Но Алина взрослеет, ее катание становится осознанным. Надеюсь, она со всеми сложностями справится», — приводит слова Слуцкой «СЭ».

Также двукратная чемпионка мира поделилась мнением о том, кто должен был занять место Загитовой на второй ступени пьедестала почета.

«Мне очень понравилась Туктамышева. Я за Лизу вообще всегда болела.

Эта спортсменка прошла уже огонь, воду и медные трубы, и в Ванкувере показала яркое, задорное, технически сложное катание. По мне, так она должна была второй становиться в финале.

Также мне очень понравилась Рика Кихира, которая стала достойным соперником всем нашим лидерам. К сожалению, Алине Загитовой не удалось избежать помарок и показать максимум того, на что она способна», — подытожила Слуцкая.

После таких высказываний многочисленные фанаты олимпийской чемпионки Пхенчхана завалили инстаграм экс-фигуристки гневными комментариями. Казалось бы, привычная ситуация в таких обстоятельствах, однако некоторые из поклонников Загитовой явно перешли границу дозволенного.

«Просто кому-то завидно, что худые девочки могут выиграть Олимпийские игры, уже учась в девятом классе, а тетям жирным, как борец сумо, это не удается за всю их жирную жизнь», — написал пользователь с футбольным никнеймом ronaldinho_is_better_than_leo.

Кто-то из комментаторов начал взывать к совести Слуцкой:

«Как вам не стыдно травить ребенка? У самой ведь дети растут. Она вам поперек горла стоит со своей медалью?»

Некто Ольга Кочемарова попыталась утихомирить разошедшихся фанатов, написав, что «Ирина имеет право на свою точку зрения не только потому, что она профессионал, но и просто как человек».

Однако ее тут же осадили. «Она не высказала свою точку зрения, она бросила камень», — безапелляционно заявил пользователь jansunik.

Комментариев было гораздо больше, однако Слуцкая удалила львиную долю оскорблений, оставив лишь несколько высказываний. Вскоре после этого экс-фигуристка написала собственный пост в инстаграме:

«Ну что, дорвались, псевдо-поклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее на финале! И она достойный соперник для лидеров!

Борьба всегда была, есть и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет! Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты — проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. «Умники», сидящие задницами на диване».

Слуцкую поддержал известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев, написавший под этой публикацией «Диванные войска всех стран — соединяйтесь» и подкрепивший свои слова девятью эмодзи безудержного смеха.

А чуть ранее другой одиозный комментатор Василий Уткин оставил в своем инстаграме еще более красноречивый пост:

«Как трудно, Алина, когда тебе нужна поддержка и совет, а твои болельщики могут спокойно основать Всероссийское добровольное общество придурков,

в полном составе войти в него и даже провести общенациональную придурковатую перепись».

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда болельщики Загитовой устраивают массовые нападки на известную личность, которая позволила себе критику их кумира.

Ранее они точно так же желали смерти двукратному олимпийскому чемпиону Максиму Транькову, который в одном из интервью признался, что на Играх-2018 все спортсмены болели за Евгению Медведеву.

После этого Траньков писал в социальных сетях, что скоро начнет ходить с охраной, поскольку в комментариях содержались даже прямые угрозы расправы.

Возможно, такая бурная реакция фанатов связана с тем, что Загитова в недавнем интервью призналась, что ее серьезно задевает обильная критика после неудачных выступлений.

«Стоит мне выступить не так, как от меня ждут, как многие сразу же начинают писать: вот, она сливается, она не может. Это диванные критики.

Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видом спорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно все дается на этом уровне.

Они никогда не были на моем месте и никогда не будут. И когда я это осознаю, то этим самым успокаиваю себя», — цитирует олимпийскую чемпионку «РИА Новости».

Однако Слуцкая и Траньков профессионально занимались спортом, и к мнению таких людей, возможно, стоило бы прислушаться. Однако фанатская любовь не видит границ, и остается только гадать, рада ли сама Загитова такой яростной преданности.

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