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«Основания есть»: когда оправдают Кокорина и Мамаева

Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева на арест 18 декабря

Апелляции пребывающих под следствием и находящихся в СИЗО «Бутырка» футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на меру пресечения будут рассмотрены 18 декабря. Заседание по этому делу в Мосгорсуде назначено на 10.00 по московкому времени.

Стало известно, когда будут рассматриваться апелляционные жалобы законных представителей нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на решение о продлении ареста до 8 февраля.

Заседание Мосгорсуда состоится 18 декабря и начнется в 10.00 по московскому времени.

Напомним, что футболисты должны были находиться под арестом в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря, однако по ходатайству следствия арест был продлен еще на два месяца.

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«Сегодня подал апелляционную жалобу. Ожидаю, что ее рассмотрят с положительным для нас итогом. Все основания для этого есть, и в жалобе они подробно приведены, — цитирует «Спорт-Экспресс» адвоката Мамаева Игоря Бушманова.

— Доводы, которые ранее суд положил в основу своего решения, не могут быть включены в конструкцию любого судебного акта, потому что основаны исключительно на голословных предположениях следствия, они объективно ничем не подтверждены.

Прокомментировал юрист и тот факт, что первая апеллляция, которая подавалась на решение заключить его подзащитного под стражу до 8 декабря, была отклонена.

«За это время прошли существенные изменения в расследовании, оно находится на завершающем этапе. Все доказательства по данном делу закреплены. Следствию осталось фактически выполнить чисто технические функции, — отметил Бушманов.

— Даже если предположить, что Павел или другие участники дела могут как-то повлиять на расследование, то это абсолютно невозможно. Сейчас обстоятельства, учитывавшиеся судами ранее, существенно изменились и должны получить другую оценку.

Более того, мы ссылаемся на то, что предварительное расследование проводится неэффективно. Допускается процессуальная волокита, которая никак не должна сказываться на сроках содержания обвиняемых под стражей. Суд должен учитывать это.

Рассчитываем, что до Нового года суд найдет время рассмотреть апелляционную жалобу и принять взвешенное и справедливое решение.

При этом адвокат не смог дать гарантий, что решение Мосгорсуда на этот раз будет для его подопечного положительным.

«Гарантировать этого никто не может. Рассчитываем, что совокупность указанных нами в жалобе данных учтут, и дадут Павлу возможность встретить Новый год с семьей, а не с сокамерниками», – сказал Бушманов.

Ранее, сразу после решения о продлении ареста до 8 февраля, защитница Александра Кокорина Татьяна Стукалова назвала вердикт суда ожидаемым, сославшись на то, что все фактически было решено не на процессе, а еще утром.

Высказался по ситуации со своими бывшими партнерами по сборной России и пришедший на телеэфир на канал «Матч Премьер» одноклубник Мамаева по «Краснодару» Юрий Газинский, ставший автором первого гола на летнем чемпионате мира – 2018.

«В клубе уже эту тему не обсуждают. Понятно, что с ребятами на эту тему разговариваем. Как ни крути, пять лет мы с Пашей знакомы, играем в одной команде. Как футболиста его представлять не надо. Что касается человеческих отношений, у меня никогда не было с ним проблем. Всегда были теплые отношения, — рассказал Газинский.

— Наверное, если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать. Хочется, чтобы все сложилось положительно для ребят, хочет их поддержать. В любом случае мы все люди, все можем допускать ошибки. Что получилось, то получилось. Ничего уже не вернуть.

Я могу только поддержать, чтобы вся ситуация решилась в их пользу».

Напомним, что футболисты оказались под арестом после событий начала октября, когда они отмечали с компанией друзей десятилетие своей дружбы и ввязались в две драки.

Сначала случился эпизод с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, а затем в «Кофемании» на Никитской улице компания имела конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В результате на футболистов было заведено дело по двум статьям уголовного кодекса – «Хулиганство» и «Побои». Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

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