Чемпионы по запросам: россияне искали мундиаль и Хабиба

Одна из самых популярных поисковых систем в Рунете «Яндекс» опубликовала данные о самых популярных запросах пользователей в 2018 году.

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Заканчивающийся год можно смело называть спортивным, потому что сразу три события из этой сферы жизни вошли в пятерку самых популярных по количеству запросов.

Вне конкуренции оказался — что неудивительно — чемпионат мира по футболу — 2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля.

Турнир удался на славу, многочисленные иностранные фанаты и футбольные чиновники остались очень довольны организацией со стороны страны-хозяйки, назвав мундиаль-2018 лучшим в истории.

Огромный интерес вызвало мировое первенство и внутри страны, причем на период его проведения футболом заинтересовались даже те, кто обычно равнодушен к этому виду или спорту вообще.

Поспособствовало повышенному интересу к турниру у россиян и выступление национальной сборной, в которую из-за неудачных результатов и слабой игры до начала самого турнира никто особенно не верил.

Однако подопечные Станислава Черчесова начали с увереннейшей победы в матче открытия над Саудовской Аравией (5:0), продолжили викторией над Египтом (3:1) с Мохамедом Салахом, обеспечив себе выход из группы, а

в плей-офф выдали два великолепных триллера. Сначала основное и дополнительное время матча с самими испанцами в 1/8 финала завершились вничью (1:1), и Россия прошла дальше, выиграв серию одиннадцатиметровых.

Ну а затем была четвертьфинальная драма с Хорватией, где наша сборная вела после гола Дениса Черышева, не сумела удержать преимущество в основное время, а в дополнительное уже проигрывала после удара головой Домагоя Виды.

Однако на последних минутах Марио Фернандес тоже головой после навеса Алана Дзагоева со штрафного сравнял счет, но в серии пенальти оказались сильнее или удачливее хорваты с будущим обладателем «Золотого мяча» Лукой Модричем в составе, добравшиеся в итоге до финала.

На втором месте по популярности запросов в поисковике оказалось еще одно масштабное спортивное событие года — зимние Олимпийские Игры в южнокорейском Пхенчхане, куда немногие российские спортсмены были допущены лишь под нейтральным флагом в качестве «Олимпийских атлетов из России».

Коллизии с допуском ведущих российских зимних атлетов оказали немалое влияние на интерес общественности к соревнованиям, хотя наверняка большой вклад внесло и выступление хоккейной сборной, выигравшей Олимпиаду под руководством Олега Знарка.

Вошло в пятерку и еще одно спортивное событие, причем прошедшее совсем недавно. Речь о поединке за титул чемпиона промоушена UFC в легком весе по смешанным единоборствам, где встретились россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.

Бой сопровождал антураж сканадалов и взаимной ненависти бойцов и их лагерей друг к другу, а после убедительной победы Нурмагомедова (его соперник сдался в четвертом раунде попавшись на удушение) прямо внутри арены в Лас-Вегасе случилось несколько потасовок и драк с участием Конора и Хабиба, а также членов их команд.

Нурмагомедов неожиданно перепрыгнул ограждение октагона и бросился к команде ирландца, вступив в недолгое сражение с другом и спарринг-партнером Макгрегора Диллоном Дэнисом, а сам Конор в это время отбивал атаки сразу трех членов команды дагестанца, поставив фингал его двоюродному брату Абубакару.

В итоге действия обоих бойцов попали под рассмотрение суровой атлетической комиссии штата Невада, а Нурмагомедов на следующий день после своей победы уже имел в инстаграме на несколько миллионов подписчиков больше, чем до нее, а после к тому же встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Интересно также, что согласно данным «Яндекса», самым популярным человеком в 2018 году стал бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, ставший одним из героев чемпионата мира и отразивший два пенальти в серии с Испанией.

В число людей, информацию о которых чаще всего искали, вошли также боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, футболист сборной России Артем Дзюба, президент Хорватии Колинде Грабар-Китарович, посетившая финальный матч ЧМ-2018 в Москве и российская фигуристка Алина Загитова.

Среди самых популярных фильмов года оказалась спортивная драма «Движение вверх» о победе баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде, где в финале были обыграны американские профессионалы, до того считавшиеся непобедимыми.

В июле «Яндекс» также изучил самые популярные запросы об иностранных болельщиках чемпионата мира по футболу. Забавно, что про австралийцев, которые привезли на ЧМ надувных кенгуру, спрашивали, почему они в желтых майках.

Кроме того россиян интересовало, почему так мало англичан и французов приехали на турнир и откуда у нигерийцев деньги на билеты.

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