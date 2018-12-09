«Продает тело с 16 лет»: из-за кого Мамаев сидит в СИЗО

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана продолжает наводить шумиху вокруг своей семьи, в подробностях изобличая супруга в изменах. Как ранее рассказала Алана Мамаева, ее муж находится сейчас в СИЗО из-за любовницы, которая имеет непосредственное отношение к конфликту футболиста с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. По словам Мамаевой, любовницей футболиста является некая девушка Александра из Вильнюса. Ей 27 лет, у нее есть дочь и собственный магазин цветов.

Алана предполагает, что Павел познакомился с новой пассией в борделе.

«Из-за нее все началось. Она приехала в Москву по его вызову, как она обычно это делает. Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что любит ее», — заявила Алана Мамаева в эфире программы «Центральное телевидение».

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Напомним, что 30-летний Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин в компании нескольких друзей 8 октября устроили две драки в центре Москвы, напав на Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина. Жертвы игроков получили повреждения разной тяжести, а Кокорин с Мамаевым были арестованы и помещены в следственный изолятор.

Алане Мамаевой об истинной причине драки мужа стало известно только во время следственных действий, после чего девушка начала искать информацию про любовницу супруга. Предполагается, что новая возлюбленная футболиста в нетрезвом виде села в машину к Соловчуку, откуда водитель ее выгнал. Показания участников дела о дальнейшем развитии ситуации разнятся: Мамаев утверждает, что Соловчук начал оскорблять их компанию и первым нанес удар, однако сам водитель уверяет в обратном – футболисты без объяснения причин начали бить бутылки около его автомобиля, а затем напали на него самого.

О разногласиях в семье Мамаева известно давно — еще до злополучной драки.

Жена футболиста неоднократно заявляла о намерениях подать на развод, однако впоследствии супруги благополучно приходили к перемирию.

Корень проблем, по словам Аланы, кроется в вечных изменах Павла. Девушка подчеркнула, что была готова простить мужа и начать все сначала, однако футболист, судя по всему, хочет строить дальнейшие планы на жизнь с другой — той, которую любит.

«Мне очень тяжело переживать это, как жене, тем более после того, что было на свидании, после тех слов, которые я потом переварила и осознала», — начала Алана.

«Я была готова простить, начать всe заново. Думала, что человек изменится и всe осознает. Но когда поняла, что он еe любит, и его фраза — «И тебя тоже люблю»… Я не знаю, как с этим жить.

Мы в гареме как будто бы.

Понятно, что я его люблю, но я тоже не могу постоянно биться об закрытую стену. Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мною?» — добавила девушка.

Более того, как заявила жена Мамаева, супруг попросил ее перестать писать ему письма в СИЗО. После этого, однако, Алана явилась на заседание Тверского районного суда города Москвы по поводу рассмотрения ходатайства о продлении ареста игрокам, где между супругами произошла немая сцена: Мамаева в зале суда подошла к конвойному помещению, где находился Павел, несколько минут смотрела на мужа, после чего молча удалилась. Прессе в комментариях девушка грубо отказала.

5 декабря суд принял решение продлить арест Мамаеву, Кокорину и его младшему брату Кириллу, а также еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому на два месяца.

Теперь футболисты встретят Новый год в «Бутырке».

Некоторые персональные болельщики Мамаева после откровений супруги игрока начали обвинять Алану в том, что это она своими заявлениями повлияла на решение суда. Девушка в этих доводах связи не видит.

«Единственное, на что это может влиять, — его моральное состояние там, так как и мне тяжело, и ему тяжело. Чем мне с вами поделиться, любовницей? Мне это очень тяжело переживать как жене, тем более после слов на свидании. Мне это трудно переварить, у меня дисбаланс», — заявила она.

У Мамаева будет еще как минимум два месяца, чтобы сделать выбор между супругой и любовницей. Сама Алана подчеркнула, что готова простить мужа, а также выразила надежду на то, что он правильно расставит жизненные приоритеты.

«Надеюсь, он наконец поймет, что есть что, что на каких местах стоит и где должны быть приоритеты.

Я делаю все, чтобы сохранить семью.

Но я не могу заставить его кого-то разлюбить. Эта соперница не просто какая-то женщина, она работает в борделе», — заключила Алана Мамаева.

Павел и Алана Мамаевы вместе с 2013 года. У пары есть общая дочь Алиса, а также ребенок от первого брака девушки Алекс, в воспитании которого футболист принимает активное участие.

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