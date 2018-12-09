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«Лучший боксер планеты»: Ломаченко угрожает Усику

Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе

В Нью-Йорке прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок украинца Василия Ломаченко и пуэрториканца Хосе Педрасы за объединенные пояса чемпиона мира по версии WBA и WBO. 12-раундовое избиение Педрасы завершилось решением судей, которые единогласно отдали победу Ломаченко.

Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей забрал победу у пуэрториканца Хосе Педрасы и объединил два титула чемпиона мира в легкой весовой категории — украинец защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и отобрал титул Всемирной боксерской организации (WBO) у Педрасы.

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Бой состоялся на знаменитой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Ломаченко выходил на ринг в статусе фаворита, что явно обозначил уже с первого раунда. Украинец оборонялся образцово – голова вниз, руки вверх. Перчатки Ломаченко не опустил даже к 12 раунду, когда Педраса уже еле передвигался по рингу и едва ли нес угрозу.

Казалось, что сокрушительные серии украинца не дадут поединку быть переведенным в решение, но пуэрториканец показал какую-то фантастическую стойкость – у Педрасы болтались ноги, он регулярно искал спасение в клинчах и ради приличия старался отвечать украинцу, но попадал лишь по блоку.

В 11 раунде Хосе пропустил 42 силовых панча, даже побывал в нокдауне, однако все равно поднялся.

В целом статистика ударов составила 931 против 738 в пользу Ломаченко. При этом украинец оказался намного точнее: 240 его ударов (32,5%) дошли до цели, у Педрасы – только 111 (11,9%). Преимущество украинца также выразилось и в точности силовых ударов (45,8% — 18,8%), и в джебах (20,9% — 6,1%). В итоге судьи ожидаемо отдали победу Ломаченко — 119-107, 117-109, 117-109.

Несмотря на статус доминирующего чемпиона, перед боем с Педрасой за Ломаченко были определенные опасения.

30-летний украинец в последний раз выходил на ринг в мае 2018 года, когда победил Хорхе Линареса и завоевал пояс WBA. Бой был действительно сложным: Ломаченко впервые в карьере побывал в нокдауне, а также получил повреждение плеча. Педраса же бился летом, забрав титул чемпиона WBO у Раймундо Бельтрана. На бумаге он выглядел опытнее Ломаченко – 26 профессиональных боев против 12-ти у Василия. Любопытно, что в девяти случаях своей победы Ломаченко именно нокаутировал соперника. Угол украинца во время боя с Педрасой традиционно занимал его отец и легендарный тренер Анатолий Ломаченко, настойчиво руководящий действиями сына. По действиям корнера чемпиона было видно, что украинец настроен исключительно на нокаут, но, как уже было сказано, Педраса показал непостижимые чудеса стойкости, за что получил уважение от Василия.

«Объединение титулов было мечтой. Это было моей целью, теперь могу сосредоточиться на следующей главе. Педраса? Он проделал отличную работу, и я очень уважаю его команду», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

По данным ESPN, бой против Педрасы принес Ломаченко порядка $2 млн, из которых гарантированный гонорар составил $1 млн, а еще $1 млн — отчисления от ТВ-продаж и рекламы.

Пуэрториканец заработал около $1 млн с учетом всех бонусов. По словам Педрасы, он гордится своим выступлением против «лучшего боксера планеты».

«Доволен своим выступлением.

Я выстоял все 12 раундов с лучшим боксером на планете.

Знал, против кого я выхожу в ринг. Думаю, что вплоть до нокдаунов поединок был близким. Как бы то ни было, горжусь тем, что я сделал», — сказал Хосе.

Ломаченко в поединке с Педрасой покорилось сразу несколько уникальных достижений. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории – 12, а также повторил достижение Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Более того, украинец завладел поясом во второй весовой категории только за семь боев, что является рекордом.

30-летний Ломаченко по-прежнему остается вторым боксером Украины, уступая лишь абсолютному чемпиону мира в первой тяжелой весовой категории Александру Усику.

Своим следующим соперником Ломаченко хочет видеть действующего чемпиона мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Майки Гарсию.

«Конечно, я хочу еще два пояса. Поэтому, возможно, мы сможем в следующем году провести бой с Майки Гарсией», — заявил украинец.

Однако с организацией поединка могут быть сложности. Дело в том, что Гарсия в 2019 году поднимается в полусредний вес, где будет драться с Эрролом Спенсом. Вероятнее всего, что для боя Ломаченко-Гарсия одному из спортсменов придется сменить весовую категорию. При этом, безусловно, если поединок состоится, то станет самой серьезной проверкой для украинского чемпиона.

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