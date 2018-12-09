Объединил пояса: Ломаченко разобрался с Педрасой

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На этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями и желает всем хорошего дня! До скорых встреч на боксе!
Отличный бой от Ломаченко — по учебнику! По большому счету, не было шансов у Педрасы против украинца. Поздравляем Василия с объединенными титулами — у Украины еще один «суперчемпион»!
Единогласно — 119-107,117-109, 117-109! Василий Ломаченко — чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе!
И все! Не удалось отправить пуэрториканца в нокаут. Будет решение.
Последний раунд пошел. Попробует Василий нокаутировать Хосе.
Боже, каков Педраса! Уже поплыли ноги после очередной серии от Ломаченко, о клинчах уже и мечтать не приходится, оказался Хосе в нокдауне, но не сдается. Фантастика!
Напомним, что у Ломаченко девять из одиннадцати побед были досрочными. Вряд ли сегодня Педраса упадет. Очень отважный боец.
Немного успокоился темп у нас. Пуэрториканец решил рискнуть и пойти на таран, но тут же отхватил левый боковой. Не соперник он сегодня Ломаченко.
Ух!!! Все проходит у Ломаченко. Буквально отбил он сейчас голову Хосе. Как он еще стоит на ногах? Кстати, нельзя не отметить, что потрясающе Василий обороняется — руки к десятому раунду вообще не опускает.
Девятый раунд стартовал. Центр ринга занимает украинский боксер. Продолжает он доминировать. Анатолий Ломаченко подсказывает сыну в углу конкретные серии.
Что-то из борцовских приемов придумал Василий. Делает ему внушение рефери. Поспокойнее надо. Пока есть ощущение, что по очкам ведет Ломаченко.
В пятом раунде сечка под глазом появилась у Педрасы после отличной серии Ломаченко. Могло это помешать ему, но справился Хосе.
В четвертом раунде боксеры наконец начали проявлять чуть большую активность. Защита Педрасы начинает потихоньку трещать по швам — Ломаченко усиливает давление, увеличивая количество ударов.
Активно джебы выбрасывает Василий, которые регулярно доходят до цели. Педраса только по защите пока попадает.
Призывает корнер Ломаченко быть активнее своего спортсмена в движении.
Третий раунд пошел!Кажется, Ломаченко начинает нащупывать свою коронную манеру ведения боя, но Педраса все еще продолжает успешно убегать от него, держа на расстоянии предупредительными ударами вникуда.
Несмотря на не самое стремительное развитие поединка, у Ломаченко пока дела получше. Он умело ставит блок, не давая Педрасе задеть себя, и сам периодически неплохо заряжает в подбородок сопернику. Так подходит к концу второй раунд.
Стартовал второй раунд! Соперники по-прежнему не поражают смелостью своего бокса. Особенно Педраса, который изначально выбрал более оборонительную тактику и старается только подловить Ломаченко на контратаках. Тем не менее пуэрто-риканец еще ни разу не попал по украинцу.
Ломаченко решил сначала присмотреться к оппоненту и не рискует выбрасывать смелые удары и как-то раскрываться. Только под конец Василий сумел попасть опасным укороченным по голове пуэрто-риканца. В целом ударов почти не было. Во многом этому способствовал и сам Педраса, который за счет более широкого размаха рук держит опасного соперника на расстоянии. Так первый раунд и завершился.
Бой начался!
Ломаченко показался на арене под громкие крики «Лома! Лома!»
Хосе Педраса уже зашел внутрь ринга! Ждем выхода главного героя сегодняшнего боксерского вечера Ломаченко.
В интервью для превью к бою Ломаченко рассказал, что для каждого поединка у него есть три или четыре плана. Серьезная подготовка.
Арена забита полностью.
Болельщики уже ждут не дождутся выхода своих кумиров на ринг. Только что закончились всевозможные разогревочные ролики с яркими цитатами Ломаченко и Педрасы о том, как они сокрушают своих соперников.
К слову, незадолго до поединка в сеть был залит документальный фильм, посвященный Василию Ломаченко.
Ломаченко сегодня будут поддерживать два других известных украинских боксера Александр Усик и Александр Гвоздик.
Итак, подошел к концу соглавный поединок вечера между Айзеком Догбо и Эмануэлем Наваррете. Победу одержал последний — по очкам. Ждем выхода Ломаченко и Педрасы!
За этот поединок Ломаченко получит $1 млн, а Педраса — $350 тыс.
Статистика соперников:
Украинский боксер, к слову, пришел на поединок пешком.
Василий Ломаченко уже вовсю готовится к выходу на ринг.
Боксерский вечер в Нью-Йорке, помимо боя Ломаченко и Педрасы, который станет титульным, включает в себя еще четыре поединка. Это бой за титул чемпиона мира во втором полулегком весе между Айзеком Догбо и Эмануэлем Наварете, 10-раундовый поединок Теофимо Лопеса против Мейсона Менарда, а также бои Джойси Варгас — Джон Рентериа и Александр Беспутин — Хуан Карлос Абреу.
Теперь у Василия есть весьма неплохие шансы триумфально завершить 2018-й год, выиграв первый в его карьере объединительный бой против Педрасы и забрав пояс WBO.
Позже выяснилось, что в ходе поединка с Линаресом Ломаченко получил серьезную травму плеча и по этой причине не сумел продемонстрировать свой лучший бокс, хотя и победил. Украинцу пришлось даже перенести операцию, что привело к самому длинному перерыву между боями в его карьере — семь месяцев.
Предыдущий свой бой Ломаченко провел аж в мае 2018 года. Тогда он опустился в легкий вес и нокаутом одолел Хорхе Линареса, забрав его пояс чемпиона по версии WBA. Любопытно, что в этом же победном поединке украниец впервые побывал в нокдауне.
На кону сразу два чемпионских пояса, и при этом Ломаченко считается безоговорочным фаворитом.
В Нью-Йорке в знаменитом «Мэдисон-сквер-гарден» проходит боксерский вечер, главным событием которого является бой чемпионов WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко и пуэрто-риканца Хосе Педрасы соответственно. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.