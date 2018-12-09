Объединил пояса: Ломаченко разобрался с Педрасой

Ломаченко решил сначала присмотреться к оппоненту и не рискует выбрасывать смелые удары и как-то раскрываться. Только под конец Василий сумел попасть опасным укороченным по голове пуэрто-риканца. В целом ударов почти не было. Во многом этому способствовал и сам Педраса, который за счет более широкого размаха рук держит опасного соперника на расстоянии. Так первый раунд и завершился.