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Объединил пояса: Ломаченко разобрался с Педрасой

Ломаченко победил Педрасу и стал чемпионом мира по версии WBA и WBO

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В Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
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08:40

На этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями и желает всем хорошего дня! До скорых встреч на боксе!

08:35

Отличный бой от Ломаченко — по учебнику! По большому счету, не было шансов у Педрасы против украинца. Поздравляем Василия с объединенными титулами — у Украины еще один «суперчемпион»!

08:30

Единогласно — 119-107,117-109, 117-109! Василий Ломаченко — чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе!

08:26

И все! Не удалось отправить пуэрториканца в нокаут. Будет решение.

08:24

Последний раунд пошел. Попробует Василий нокаутировать Хосе.

08:22

Боже, каков Педраса! Уже поплыли ноги после очередной серии от Ломаченко, о клинчах уже и мечтать не приходится, оказался Хосе в нокдауне, но не сдается. Фантастика!

08:19

Напомним, что у Ломаченко девять из одиннадцати побед были досрочными. Вряд ли сегодня Педраса упадет. Очень отважный боец.

08:17

Немного успокоился темп у нас. Пуэрториканец решил рискнуть и пойти на таран, но тут же отхватил левый боковой. Не соперник он сегодня Ломаченко.

08:14

Ух!!! Все проходит у Ломаченко. Буквально отбил он сейчас голову Хосе. Как он еще стоит на ногах? Кстати, нельзя не отметить, что потрясающе Василий обороняется — руки к десятому раунду вообще не опускает.

08:12

Девятый раунд стартовал. Центр ринга занимает украинский боксер. Продолжает он доминировать. Анатолий Ломаченко подсказывает сыну в углу конкретные серии.

08:10

Что-то из борцовских приемов придумал Василий. Делает ему внушение рефери. Поспокойнее надо. Пока есть ощущение, что по очкам ведет Ломаченко.

08:05

В пятом раунде сечка под глазом появилась у Педрасы после отличной серии Ломаченко. Могло это помешать ему, но справился Хосе.

08:00

В четвертом раунде боксеры наконец начали проявлять чуть большую активность. Защита Педрасы начинает потихоньку трещать по швам — Ломаченко усиливает давление, увеличивая количество ударов.

08:00

Активно джебы выбрасывает Василий, которые регулярно доходят до цели. Педраса только по защите пока попадает.

07:55

Призывает корнер Ломаченко быть активнее своего спортсмена в движении.

07:52

Третий раунд пошел!Кажется, Ломаченко начинает нащупывать свою коронную манеру ведения боя, но Педраса все еще продолжает успешно убегать от него, держа на расстоянии предупредительными ударами вникуда.

07:50

Несмотря на не самое стремительное развитие поединка, у Ломаченко пока дела получше. Он умело ставит блок, не давая Педрасе задеть себя, и сам периодически неплохо заряжает в подбородок сопернику. Так подходит к концу второй раунд.

07:47

Стартовал второй раунд! Соперники по-прежнему не поражают смелостью своего бокса. Особенно Педраса, который изначально выбрал более оборонительную тактику и старается только подловить Ломаченко на контратаках. Тем не менее пуэрто-риканец еще ни разу не попал по украинцу.

07:45

Ломаченко решил сначала присмотреться к оппоненту и не рискует выбрасывать смелые удары и как-то раскрываться. Только под конец Василий сумел попасть опасным укороченным по голове пуэрто-риканца. В целом ударов почти не было. Во многом этому способствовал и сам Педраса, который за счет более широкого размаха рук держит опасного соперника на расстоянии. Так первый раунд и завершился.

07:40

Бой начался!

07:35

Ломаченко показался на арене под громкие крики «Лома! Лома!»

07:30

Хосе Педраса уже зашел внутрь ринга! Ждем выхода главного героя сегодняшнего боксерского вечера Ломаченко.

07:25

В интервью для превью к бою Ломаченко рассказал, что для каждого поединка у него есть три или четыре плана. Серьезная подготовка.

07:22

Арена забита полностью.

07:20

Болельщики уже ждут не дождутся выхода своих кумиров на ринг. Только что закончились всевозможные разогревочные ролики с яркими цитатами Ломаченко и Педрасы о том, как они сокрушают своих соперников.

07:15

К слову, незадолго до поединка в сеть был залит документальный фильм, посвященный Василию Ломаченко.

07:10

Ломаченко сегодня будут поддерживать два других известных украинских боксера Александр Усик и Александр Гвоздик.

07:00

Итак, подошел к концу соглавный поединок вечера между Айзеком Догбо и Эмануэлем Наваррете. Победу одержал последний — по очкам. Ждем выхода Ломаченко и Педрасы!

06:40

За этот поединок Ломаченко получит $1 млн, а Педраса — $350 тыс.

06:30

Статистика соперников:

06:20

Украинский боксер, к слову, пришел на поединок пешком.

06:10

Василий Ломаченко уже вовсю готовится к выходу на ринг.

06:05

Боксерский вечер в Нью-Йорке, помимо боя Ломаченко и Педрасы, который станет титульным, включает в себя еще четыре поединка. Это бой за титул чемпиона мира во втором полулегком весе между Айзеком Догбо и Эмануэлем Наварете, 10-раундовый поединок Теофимо Лопеса против Мейсона Менарда, а также бои Джойси Варгас — Джон Рентериа и Александр Беспутин — Хуан Карлос Абреу.

06:00

Теперь у Василия есть весьма неплохие шансы триумфально завершить 2018-й год, выиграв первый в его карьере объединительный бой против Педрасы и забрав пояс WBO.

05:55

Позже выяснилось, что в ходе поединка с Линаресом Ломаченко получил серьезную травму плеча и по этой причине не сумел продемонстрировать свой лучший бокс, хотя и победил. Украинцу пришлось даже перенести операцию, что привело к самому длинному перерыву между боями в его карьере — семь месяцев.

05:50

Предыдущий свой бой Ломаченко провел аж в мае 2018 года. Тогда он опустился в легкий вес и нокаутом одолел Хорхе Линареса, забрав его пояс чемпиона по версии WBA. Любопытно, что в этом же победном поединке украниец впервые побывал в нокдауне.

05:45

На кону сразу два чемпионских пояса, и при этом Ломаченко считается безоговорочным фаворитом.

05:30

В Нью-Йорке в знаменитом «Мэдисон-сквер-гарден» проходит боксерский вечер, главным событием которого является бой чемпионов WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко и пуэрто-риканца Хосе Педрасы соответственно. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.