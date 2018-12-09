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«При всем желании не прыгну четверной»: как проиграла Загитова

«При всем желании не прыгну четверной»: Загитова объяснила поражение

Алина Загитова допустила ошибку в произвольной программе и заняла второе место в финале Гран-при по фигурному катанию, уступив японке Рике Кихире. После проката олимпийская чемпионка заявила, что «при всем желании» не сможет исполнить тройной аксель или четверной прыжок в ближайшее время, а также призналась, что в этом сезоне ей морально тяжело выступать из-за возросших ожиданий публики.

Алина Загитова потерпела свое второе поражение в карьере на взрослом уровне после провального чемпионата мира в прошлом сезоне. В финале Гран-при ученица Этери Тутберидзе уступила Рике Кихире почти семь баллов, и это даже нельзя было назвать борьбой до последней минуты.

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16-летняя японка владеет акселем в три с половиной оборота, который изначально приносит ей преимущество по технической базе. Что касается компонентов, то и по ним дебютировавшая в этом сезоне на взрослом уровне Кихира уже сравнялась с Загитовой.

Да, спортсменка пока не отличается идеальной стабильностью, и «триксель» у нее получается далеко не всегда, однако в каждой из программ в финале Гран-при она сумела по разу исполнить этот элемент чисто — и этого уже оказалось достаточно.

Загитова и при идеальном прокате вряд ли могла бы соперничать с такой Кихирой за первое место (нужны были грубые ошибки от японки), однако спортсменка еще и сама допускала мелкие недочеты,

которые при таком уровне конкуренции сильно влияют на результат.

В произвольной программе олимпийская чемпионка сделала «бабочку» во время каскада тройной лутц + тройной тулуп: последний прыжок у нее получился всего в один оборот.

Потеря баллов на таких вещах не позволила россиянке навязать Кихире серьезную борьбу за золото. После проката ученица Тутберидзе объяснила свою неудачу возросшей нервозностью из-за статуса олимпийской чемпионки.

«Своим прокатом не очень довольна, все никак не могу собрать произвольную программу.

Но я рада, что смогла прийти в себя после ошибки и докатать чисто. В этом сезоне мне действительно сложнее именно в моральном плане. Сейчас я нервничаю чуть больше, чем раньше, а нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.

Как говорила Лиза Туктамышева, в первом взрослом сезоне никто от тебя ничего особенного не ждет, потому и легче выступать. Судя по моим ощущениям сегодня, я была скованной.

Конечно, хочется всегда быть первой, но я понимаю, что такого, наверное, быть не может.

Постараюсь откатать этот сезон достойно», — пообещала Загитова.

В конце концов спортсменка пришла к выводу, что в этом сезоне ей нужно просто по максимуму показывать то, что она умеет, и не беспокоиться о техническом отставании от некоторых конкуренток.

«Ожидая своей очереди выступать, думала о том, что в короткой программе сделала все, что должна была. Что, наверное, моя вина в том, что каталась недостаточно раскованно, даже можно сказать зажато. Что нужно ни о чем не думать и просто катать свое — то, что я должна сделать в программе.

Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя.

Значит, нужно просто кататься так, как я умею…» — приводит слова спортсменки «РИА Новости».

Поражение олимпийской чемпионки прервало рекордную четырехлетнюю победную серию российских фигуристок в финале Гран-при.

Начиная с 2014 года в этом турнире побеждали исключительно отечественные спортсменки: Елена Радионова (в 2014-м), Евгения Медведева (в 2015-м и 2016-м) и Алина Загитова (в 2017-м).

Прервавшая гегемонию российских фигуристок Рика Кихира еще в прошлом сезоне была на вторых ролях даже среди юниорок: в финале Гран-при она стала четвертой, а на чемпионате мира — восьмой.

«Думаю, причина моих нынешних успехов в том, что у меня были провалы в последние два года.

Я пообещала себе, что запомню их и больше подобных ошибок не повторю, — заявила чемпионка на пресс-конференции. — В этом сезоне я не нацеливалась на финал Гран-при.

Я просто хотела показывать хорошие результаты. У меня была хорошая подготовка, так что мне просто нужно было реализовать ее на соревнованиях».

Ставшая третьей россиянка Елизавета Туктамышева была явно довольна этим результатом: ей почти 22, и в таком возрасте медаль в финале Гран-при уже можно считать подвигом. Тем более если учесть, что спортсменка вернулась на топовый уровень после трехлетнего перерыва.

«Очень счастлива, потому что для себя я откаталась хорошо. Это хороший опыт перед чемпионатом России.

Что изменилось после участия в финале юниорской серии Гран-при в 2010 году? Восемь лет назад все казалось мне проще, я особенно ни о чем не думала. Это была новая жизнь для меня, и я просто ей наслаждалась.

Теперь же я испытала многое, были взлеты и падения, но я приобрела опыт и отпустила волнение, осознав, для чего катаюсь. В моем возрасте важно не соревноваться, а получать удовольствие от работы, любить свое дело», — подчеркнула ученица Алексея Мишина.

Результаты фигуристок в финале Гран-при

1. Рика Кихира (Япония) — 233,12
2. Алина Загитова (Россия) — 226,53
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,32
4. Каори Сакамото (Япония) — 211,68
5. Софья Самодурова (Россия) — 204,33
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 201,31

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