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Оливье в тазу: как Кокорин и Мамаев отметят Новый год

Мамаеву и Кокорину разрешат сделать оливье на Новый год

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля. Но футболисты смогут провести Новый год в традиционном формате: к празднику им разрешат приготовить оливье.

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которым продлили арест до 8 февраля, разрешат приготовить салат оливье к новогоднему столу. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

О том, что новогодние каникулы Мамаев с Кокориным проведут в СИЗО, стало известно 5 декабря. Тверской районный суд Москвы вынес вердикт о продлении ареста футболистам до 8 февраля. Напомним, что 8 октября игроки стали участниками двух драк. В результате инцидентов пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в СИЗО «Бутырка».

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Но обвинение по двум статьям и пребывание под стражей не помешают Кокорину с Мамаевым устроить небольшое застолье 31 декабря. Мельников рассказал, что родственники или друзьям смогут передать спортсменам в СИЗО все необходимые ингредиенты для приготовления салата: картошку, морковь, колбасу, соленые огурцы, майонез и вареные яйца. Купить продукты для оливье футболистам разрешат через интернет-магазин ФСИН.

Единственным недоступным ингредиентом для Кокорина и Мамаева станет зеленый горошек, так как в железных банках в следственный изолятор ничего передавать нельзя.

Он также подчеркнул, что экс-футболисты сборной России смогут отварить овощи в тазу с помощью кипятильника, а порезать их — безопасными ножами, которые на время выдаются подследственным сотрудниками изолятора.

При этом Кокорин с Мамаевым встретят Новый год по отдельности: в своих камерах.

«Они смогут это сделать только по отдельности. В своих камерах, с сокамерниками. Понятно, что все стараются готовить новогодний стол, несмотря на то что находятся в местах принудительного содержания»,

— заявил Мельников в интервью «СЭ».

В октябре некоторые СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как участник банды Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. После этого была проведена служебная проверка, в результате которой были выявлены нарушения правил внутреннего распорядка, а также уволены несколько сотрудников.

Пока непонятно, что будет еще в меню у футболистов на Новый год помимо оливье. Вряд ли им позволяет организовать такой же стол, как у Цеповяза. Но Мельников рассказал, что Мамаев с Кокориным даже смогут выпить под бой курантов безалкогольные напитки. По его словам, обвиняемым также разрешат сделать «импровизированную елку из фруктов».

Кроме того, Мамаев с Кокориным смогут посмотреть новогоднее обращение президента России Владимира Путина, так как отбой в новогоднюю ночь обычно сдвигают на два часа.

«Несмотря на то что прямых указаний в отношении празднования Нового года нет, подозреваемым и обвиняемым, как правило, позволяют дождаться полуночи. Могут разрешить посмотреть традиционное обращение президента России к гражданам. И выпить под бой курантов какие-нибудь безалкогольные напитки.

31 декабря время отбоя сдвигается на два часа. Обычно в СИЗО ложатся спать в 22:00, а на Новый год администрация разрешает посмотреть новогодние шоу и послушать бой курантов. Но сразу после наступления Нового года следует отбой», — отметил Мельников.

Также ответственный секретарь ОНК отметил, что заключенные под стражу обычно стараются запастись большим количеством продуктов перед Новым годом, так как во время самих январских праздников не доставляются передачи и не работает онлайн-магазин. Возможно, в связи с этим Мамаев с Кокориным уже начали составлять праздничное меню.

Но заместитель председателя ОНК Ева Меркачева рассказала, что передачи в следственный изолятор в прошлом году принимались даже 31 декабря, поэтому есть все основания полагать, что и Мамаев с Кокориным смогут получать их до самого конца года.

«В прошлом году в СИЗО принимали передачи практически до упора, даже 31 декабря. И быстро разносили их адресатам, чтобы те успели организовать стол», — говорила Меркачева «СЭ».

Несмотря на определенные поблажки в СИЗО в праздники, помимо отсутствия алкогольных напитков на столе у футболистов в новогоднюю ночь будут действовать и другие ограничения.

В частности, им не разрешат привести в СИЗО Снегурочку или Деда Мороза. Это запрещено правилами изолятора.

«Такая возможность предусмотрена только для несовершеннолетних или заключенных из хозотряда. Общение со сказочными персонажами происходит во время тех самых новогодних концертов. Обвиняемых и подозреваемых в актовом зале не собирают. Поэтому Кокорин и Мамаев Деда Мороза и Снегурочку не увидят. И вряд ли их приведут к ним в камеры», — подытожил Мельников.

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