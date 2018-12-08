«Просто хулиганство»: россиян засудили в финале Гран-при

Российский фигурист-одиночник Сергей Воронов занял последнее место в финале Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. По сумме короткой и произвольной программ 31-летний Воронов заработал лишь 226.44 балла — это шестой результат. Однако, по словам Сергея, он доволен своим участием на соревнованиях.

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«На этот турнир даже только попасть престижно. Во всяком случае, для меня. Это у нас как-то стали говорить «ну, финал Гран-при, ну и что», а я не считаю так», — начал спортсмен.

«Общие впечатления: мне было приятно выступать среди сильнейших ребят.

Считаю, что здесь представлен очень высокий уровень соперников даже в отсутствие Юдзуру Ханю.

Финал Гран-при — это, мне кажется, мини-чемпионат мира», — приводит слова Воронова «РИА Новости».

В своем номере Воронов допустил ряд ошибок, исполнив чисто лишь меньшую часть элементов. В частности, россиянин несколько раз неуверенно приземлился, исполняя тройной аксель.

«Хотел два тулупа. Риттбергер круче, когда он чистый при выезде. Здесь я был не готов к тому, чтобы сделать его», — заключил он.

Первое место среди мужчин второй год подряд занял 19-летний представитель Соединенных Штатов Нэйтан Чен, получивший от судей 282.42 балла в сумме. Вторым стал японец Сома Уно (275.10), а замкнул тройку лучших Чха Джун Хван из Южной Кореи (263.49).

Настоящая драма разразилась в борьбе за тройку лучших в танцах на льду.

Российская пара Александра Степанова/Иван Букин при уверенном и сильном катании оказалась только на четвертом месте (77.20 балла). Лидируют после ритм-танца американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, в активе которых 80.53 балла. По мнению олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, судьи необъективно подошли к оценке номеров, несправедливо занизив уровень танго Степановой и Букину.

«Очень сложная ситуация с техническими специалистами, они одним росчерком пера убрали Степанову с Букиным со второго места на четвертое. Есть оценки за обязательные элементы программы, и Степанова с Букиным получили за первую половину танго базовый уровень, то есть ноль. Для того, чтобы получить такую оценку, они должны были стоять на двух ногах и вообще ничего не делать. Это нонсенс, это просто хулиганство», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

«У них не лучший стартовый номер, но, надеюсь, технические специалисты не забудут их катание, когда будут оценивать сильнейшую разминку», — добавила олимпийская чемпионка, говоря о шансах пары на медали в финале турнира.

Другая российская пара в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов финишировали после короткой программы третьими (77.33). Никита отметил, что сделал достаточно серьезную ошибку, допустив недокрут оборота на поддержке. Однако, как признался спортсмен, пара довольна своим прокатом.

«Крутые ощущения, ехалось легко.

Настроены были отлично, прокатали отлично, но вот дурак...

Уже было такое в этом сезоне, когда я недокручивал всего лишь оборот в поддержке, это случилось и сегодня. Потеряли на этом много баллов», — подчеркнул Кацалапов.

«В целом, с отличными эмоциями откатали программу, один из лучших наших прокатов показали. Приятно, атмосферно ехалось, прям «тангос» чувствовался. Но мы самокритичные, и когда посмотрим прокат со стороны, найдем кучу всего, над чем надо работать», — добавил он.

Среди российских спортивных пар удивили слабым выступлением лидеры отечественного катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По ходу короткой программы 23-летняя Тарасова не удержалась на коньках и допустила падение при выполнении синхронного тройного тулупа, за что паре существенно снизили оценку (74.04 балла). Несмотря на серьезную помарку, спортсмены пообещали бороться за золото.

«Откатали короткую программу с одной грубой ошибкой, это была ошибка на прыжке, падение. Но это не сбило концентрацию, и дальше мы сделали все хорошо, что позволило остаться в тройке. Завтра будет новый день, будем биться за первое место», — сказал Морозов.

На фоне неудачи Морозова и Тарасовой наилучшим образом смогли проявить себя Наталья Забияко и Александр Энберт. За свое выступление пара получила 75.18, уступив лидирующим китайцам Чэн Пэн и Цзинь Ян меньше балла (75,69). По их прокату было видно, что спортсмены действительно катались с душой.

Фигуристы признались, что это выступление стало самым эмоциональным дли их пары.

«Мы довольны тем, как прокатали программу сегодня. В этом сезоне из всех наших коротких программ эта была самая эмоциональная», — начала Забияко.

«Это точно, что самая эмоциональная. Были какие-то помарки, но по напору мы действительно показали прокат чуть лучше, чуть сильнее, чем раньше», — добавил Энберт.

Напомним, финал Гран-при проходит с 7 до 9 декабря в Ванкувере. Мужчины-одиночники завершили свое выступление на соревнованиях, а фигуристам в категории спортивных пар и танцев на льду 9 декабря предстоит показать свои произвольные программы, по итогам которых будут известны победители Гран-при.

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