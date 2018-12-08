«Просто хулиганство»: россиян засудили в финале Гран-при

Курсы валют$ 66.40 (+0.033) 75.63 (-0.058)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусИнтер М
1:0
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
перенесен
Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
3:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
5:4 (ОТ)
закончен
19:30
ЛокомотивЙокерит
0:3
закончен
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
2:1 (ОТ)
закончен
20:30
Динамо РСалават Юлаев
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
0:1
закончен
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
7:2
закончен
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
93:82
закончен
19:00
Нижний Новгород Автодор
75:98
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
82:84
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
76:73
закончен
22:30
Панатинаикос Фенербахче
69:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
90:112
закончен
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
111:117
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
113:107
закончен
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
110:129
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
106:105
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
103:107
закончен
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
114:112
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
133:120
закончен
05:00
Финикс СанзМайами Хит
98:115
закончен
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
95:105
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Произвольная программа мужчин
1
Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
1:0
закончен
15:00
ЦСКАЕнисей
2:0
1 тайм
17:30
Локомотив МОренбург
не начался
20:00
АнжиСпартак М
не начался
Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
1:0
1 тайм
18:15
ВаленсияСевилья
не начался
20:30
ВильярреалСельта
не начался
22:45
ЭспаньолБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
0:0
1 тайм
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
не начался
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
не начался
17:30
Шальке-04Боруссия Д
не начался
17:30
БайерАугсбург
не начался
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
не начался
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
не начался
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыДинамо К
0:1
1 тайм
15:00
ЗаряАрсенал К
1:0
1 тайм
18:00
ЧерноморецВорскла
не начался
Италия / Серия А
17:00
НаполиФрозиноне
не начался
20:00
КальяриРома
не начался
22:30
ЛациоСампдория
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖМонпелье
перенесен
22:00
АнжеБордо
перенесен
22:00
ГенгамАмьен
не начался
22:00
НимНант
перенесен
22:00
РеннДижон
не начался
22:00
ТулузаЛион
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралБарыс
1:3
закончен
13:30
СибирьТрактор
1:1
3 период
14:30
Металлург МгСпартак
6:3
2 период
17:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
17:00
ВитязьДинамо М
не начался
17:00
ХК СочиАвангард
не начался
19:30
СлованАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Зенит УНИКС
не начался
17:30
Цмоки-Минск ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону
16:15
Женский спринт 7,5 км
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МУрал
не начался
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
ЗенитРубин
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарЛеванте
не начался
18:15
УэскаРеал Мадрид
не начался
20:30
Реал СосьедадВальядолид
не начался
22:45
БетисРайо Вальекано
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоФиорентина
не начался
17:00
ЭмполиБолонья
не начался
17:00
ПармаКьево
не начался
17:00
УдинезеАталанта
не начался
20:00
ДженоаСПАЛ
не начался
22:30
МиланТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДДесна
не начался
18:00
АлександрияЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургКан
не начался
19:00
ЛилльРеймс
не начался
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
МайнцГанновер-96
не начался
20:00
Боруссия МШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
19:00
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистКуньлунь Ред Стар
не начался
17:30
СеверстальЙокерит
не начался
17:30
ЦСКАСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Астана
не начался
20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
«Просто хулиганство»: россиян засудили в финале Гран-при

Синицина и Кацалапов идут третьими после ритм-танца в финале Гран-при

В канадском Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. 8 декабря короткие программы показали спортивные и танцевальные пары, также были разыграны медали в мужском одиночном катании. По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, некоторым российским спортсменам несправедливо снизили оценку, из-за чего они не смогли финишировать выше.

Российский фигурист-одиночник Сергей Воронов занял последнее место в финале Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. По сумме короткой и произвольной программ 31-летний Воронов заработал лишь 226.44 балла — это шестой результат. Однако, по словам Сергея, он доволен своим участием на соревнованиях.

Реклама

«На этот турнир даже только попасть престижно. Во всяком случае, для меня. Это у нас как-то стали говорить «ну, финал Гран-при, ну и что», а я не считаю так», — начал спортсмен.

«Общие впечатления: мне было приятно выступать среди сильнейших ребят.

Считаю, что здесь представлен очень высокий уровень соперников даже в отсутствие Юдзуру Ханю.

Финал Гран-при — это, мне кажется, мини-чемпионат мира», — приводит слова Воронова «РИА Новости».

В своем номере Воронов допустил ряд ошибок, исполнив чисто лишь меньшую часть элементов. В частности, россиянин несколько раз неуверенно приземлился, исполняя тройной аксель.

«Хотел два тулупа. Риттбергер круче, когда он чистый при выезде. Здесь я был не готов к тому, чтобы сделать его», — заключил он.

Первое место среди мужчин второй год подряд занял 19-летний представитель Соединенных Штатов Нэйтан Чен, получивший от судей 282.42 балла в сумме. Вторым стал японец Сома Уно (275.10), а замкнул тройку лучших Чха Джун Хван из Южной Кореи (263.49).

Настоящая драма разразилась в борьбе за тройку лучших в танцах на льду.

Российская пара Александра Степанова/Иван Букин при уверенном и сильном катании оказалась только на четвертом месте (77.20 балла). Лидируют после ритм-танца американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, в активе которых 80.53 балла. По мнению олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, судьи необъективно подошли к оценке номеров, несправедливо занизив уровень танго Степановой и Букину.

«Очень сложная ситуация с техническими специалистами, они одним росчерком пера убрали Степанову с Букиным со второго места на четвертое. Есть оценки за обязательные элементы программы, и Степанова с Букиным получили за первую половину танго базовый уровень, то есть ноль. Для того, чтобы получить такую оценку, они должны были стоять на двух ногах и вообще ничего не делать. Это нонсенс, это просто хулиганство», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

«У них не лучший стартовый номер, но, надеюсь, технические специалисты не забудут их катание, когда будут оценивать сильнейшую разминку», — добавила олимпийская чемпионка, говоря о шансах пары на медали в финале турнира.

Другая российская пара в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов финишировали после короткой программы третьими (77.33). Никита отметил, что сделал достаточно серьезную ошибку, допустив недокрут оборота на поддержке. Однако, как признался спортсмен, пара довольна своим прокатом.

«Крутые ощущения, ехалось легко.

Настроены были отлично, прокатали отлично, но вот дурак...

Уже было такое в этом сезоне, когда я недокручивал всего лишь оборот в поддержке, это случилось и сегодня. Потеряли на этом много баллов», — подчеркнул Кацалапов.

«В целом, с отличными эмоциями откатали программу, один из лучших наших прокатов показали. Приятно, атмосферно ехалось, прям «тангос» чувствовался. Но мы самокритичные, и когда посмотрим прокат со стороны, найдем кучу всего, над чем надо работать», — добавил он.

Среди российских спортивных пар удивили слабым выступлением лидеры отечественного катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По ходу короткой программы 23-летняя Тарасова не удержалась на коньках и допустила падение при выполнении синхронного тройного тулупа, за что паре существенно снизили оценку (74.04 балла). Несмотря на серьезную помарку, спортсмены пообещали бороться за золото.

«Откатали короткую программу с одной грубой ошибкой, это была ошибка на прыжке, падение. Но это не сбило концентрацию, и дальше мы сделали все хорошо, что позволило остаться в тройке. Завтра будет новый день, будем биться за первое место», — сказал Морозов.

На фоне неудачи Морозова и Тарасовой наилучшим образом смогли проявить себя Наталья Забияко и Александр Энберт. За свое выступление пара получила 75.18, уступив лидирующим китайцам Чэн Пэн и Цзинь Ян меньше балла (75,69). По их прокату было видно, что спортсмены действительно катались с душой.

Фигуристы признались, что это выступление стало самым эмоциональным дли их пары.

«Мы довольны тем, как прокатали программу сегодня. В этом сезоне из всех наших коротких программ эта была самая эмоциональная», — начала Забияко.

«Это точно, что самая эмоциональная. Были какие-то помарки, но по напору мы действительно показали прокат чуть лучше, чуть сильнее, чем раньше», — добавил Энберт.

Напомним, финал Гран-при проходит с 7 до 9 декабря в Ванкувере. Мужчины-одиночники завершили свое выступление на соревнованиях, а фигуристам в категории спортивных пар и танцев на льду 9 декабря предстоит показать свои произвольные программы, по итогам которых будут известны победители Гран-при.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».