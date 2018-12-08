Воронов бьется за пьедестал в Ванкувере. LIVE

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Следующими свою короткую программу покажут спортивные пары. Отдохнем немного, после чего вернемся!
Итоговая таблица танцев на льду! К сожалению, россиян все обогнали. Но еще ничего не ясно — уже завтра танцоры вновь выйдут на льду.
78.30! В двух баллах оказались итальянцы от Хаббелл и Донохью.
Итальянцы — просто нереальное что-то! Гиньяр и Фаббри сегодня откровенно лучшие. У них третий уровень танго. Судьи точно не поскупятся на оценки.
Четвертый уровень танго, очень спорно, конечно. Как и полученные ими 80.53 балла — первое место. Да, сильное выступление. Чем были хуже Букин и Степанова? Нет ответа.
Справились американцы, молодцы! Щедрые им будут баллы от судей наверняка. Твизлы и поддержка — просто потрясающе.
Хаббелл и Донохью выходят на лед. Они тут как дома, их любят и очень горячо приветствуют!
К большому сожалению, только 77.20... Показалось, что выдали свой максимум Букин и Степанова. Какая-то нехорошая тенденция у судей по несколько раз пересматривать номер и беспощадно снимать баллы.
ВАУ! Браво, просто браво! Фантастическое катание! Очень сложный именно в плане технической части танец показали Иван и Александра. Но справились.
Выходят на лед Букин и Степанова! Александра в серо-черном платье — идеальное сочетание.То, чего, на мой взгляд, не хватило Тиффани.
Небольшой перерыв у нас, после чего стартует вторая разминка, где находятся Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Мэдисон Хаббелл/Захарий Донохью (США), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).
72.98! И это, на данный момент, вторая строчка. Видно по лицам ребят, что не слишком они удовлетворены своим номером.
Хорошо! Поначалу зажаты действительно были Джонатан и Тиффани, запаздывали, но после сложнейших элементов раскрепостились. Столкновений на твизлах не было — самое главное.
Закрывают первую разминку россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро! Рыжеволосая Тиффани, откровенно говоря, в несуразном зелено-красном платье. Неоднозначно.
71.33 получают американцы! Улучшили они свой собственный результат, но лучше Кацалапова и Синицыной не стали.
Честно говоря, слабо выступили американские спортсмены. Много допустили помарок на твизлах, а также им наверняка будут сняты баллы за несоответствие темы — танго-романтик.
Следующие на льду — американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер.
77.31... Не слишком довольны Никита и Виктория. Были у них в этом сезоне и лучше результаты. Сняли судьи достаточно много за ошибки в поддержке.
Очень душевное танго! На одном дыхании смотрелось! Безусловно, ребята могут занести себе в актив выступление. Были и ошибки во вращении, к сожалению. Посмотрим на оценки.
Фигуристы уже на льду. Первыми выступят Никита Кацалапов и Виктория Синицына!
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой короткого танца на льду, короткой программы спортивных пар и произвольной программы мужчин в финале Гран-при по фигурному катанию. Сами соревнования начнутся в 06:10 по московскому времени.