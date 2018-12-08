Воронов бьется за пьедестал в Ванкувере. LIVE

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Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
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закончен
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Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
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3 период
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
1:1
2 период
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Калев Парма
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Нижний Новгород Автодор
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Анадолу Эфес Реал Мадрид
82:84
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
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Панатинаикос Фенербахче
69:81
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03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
111:117
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
113:107
закончен
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
110:129
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
106:105
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
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закончен
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
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закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
133:120
закончен
05:00
Финикс СанзМайами Хит
online
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
59:60
3 четверть
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Короткий танец на льду, короткая программа спортивных пар, произвольная программа мужчин
online
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
не начался
15:00
ЦСКАЕнисей
не начался
17:30
Локомотив МОренбург
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Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
не начался
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ВаленсияСевилья
не начался
20:30
ВильярреалСельта
не начался
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ЭспаньолБарселона
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не начался
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
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ЧелсиМанчестер Сити
не начался
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Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
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не начался
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ПармаКьево
не начался
17:00
УдинезеАталанта
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20:00
ДженоаСПАЛ
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МиланТорино
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Украина / Премьер-лига
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Олимпик ДДесна
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ЛилльРеймс
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23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
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04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
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05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
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Единая лига ВТБ
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Локомотив-Кубань Астана
не начался
20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
Воронов бьется за пьедестал в Ванкувере. LIVE

Онлайн-трансляция финала Гран-при по фигурному катанию

В канадском Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Свою произвольную программу показывают мужчины-одиночники, среди которых есть только один россиянин — 31-летний Сергей Воронов. Короткие программы также покажут спортивные пары и фигуристы, выступающие в категории танца на льду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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07:05

Следующими свою короткую программу покажут спортивные пары. Отдохнем немного, после чего вернемся!

07:00

Итоговая таблица танцев на льду! К сожалению, россиян все обогнали. Но еще ничего не ясно — уже завтра танцоры вновь выйдут на льду.

06:58

78.30! В двух баллах оказались итальянцы от Хаббелл и Донохью.

06:55

Итальянцы — просто нереальное что-то! Гиньяр и Фаббри сегодня откровенно лучшие. У них третий уровень танго. Судьи точно не поскупятся на оценки.

06:51

Четвертый уровень танго, очень спорно, конечно. Как и полученные ими 80.53 балла — первое место. Да, сильное выступление. Чем были хуже Букин и Степанова? Нет ответа.

06:48

Справились американцы, молодцы! Щедрые им будут баллы от судей наверняка. Твизлы и поддержка — просто потрясающе.

06:47

Хаббелл и Донохью выходят на лед. Они тут как дома, их любят и очень горячо приветствуют!

06:45

К большому сожалению, только 77.20... Показалось, что выдали свой максимум Букин и Степанова. Какая-то нехорошая тенденция у судей по несколько раз пересматривать номер и беспощадно снимать баллы.

06:41

ВАУ! Браво, просто браво! Фантастическое катание! Очень сложный именно в плане технической части танец показали Иван и Александра. Но справились.

06:38

Выходят на лед Букин и Степанова! Александра в серо-черном платье — идеальное сочетание.То, чего, на мой взгляд, не хватило Тиффани.

06:32

Небольшой перерыв у нас, после чего стартует вторая разминка, где находятся Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Мэдисон Хаббелл/Захарий Донохью (США), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).

06:31

72.98! И это, на данный момент, вторая строчка. Видно по лицам ребят, что не слишком они удовлетворены своим номером.

06:29

Хорошо! Поначалу зажаты действительно были Джонатан и Тиффани, запаздывали, но после сложнейших элементов раскрепостились. Столкновений на твизлах не было — самое главное.

06:26

Закрывают первую разминку россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро! Рыжеволосая Тиффани, откровенно говоря, в несуразном зелено-красном платье. Неоднозначно.

06:26

71.33 получают американцы! Улучшили они свой собственный результат, но лучше Кацалапова и Синицыной не стали.

06:25

Честно говоря, слабо выступили американские спортсмены. Много допустили помарок на твизлах, а также им наверняка будут сняты баллы за несоответствие темы — танго-романтик.

06:20

Следующие на льду — американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер.

06:18

77.31... Не слишком довольны Никита и Виктория. Были у них в этом сезоне и лучше результаты. Сняли судьи достаточно много за ошибки в поддержке.

06:15

Очень душевное танго! На одном дыхании смотрелось! Безусловно, ребята могут занести себе в актив выступление. Были и ошибки во вращении, к сожалению. Посмотрим на оценки.

06:10

Фигуристы уже на льду. Первыми выступят Никита Кацалапов и Виктория Синицына!

06:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой короткого танца на льду, короткой программы спортивных пар и произвольной программы мужчин в финале Гран-при по фигурному катанию. Сами соревнования начнутся в 06:10 по московскому времени.