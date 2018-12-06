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Юниорский финал: Косторная начала с рекорда

Косторная выиграла короткую программу в финале ЮГП с рекордом юниоров

В Канаде стартовал финал юниорского Гран-при по фигурному катанию. В короткой программе у девушек победу одержала Алена Косторная, установившая новое мировое достижение в этой возрастной группе и опередившая другую ученицу Этери Тутберидзе, чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
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05:30

Вот как выглядит турнирная таблица в финале ЮГП у девушек после короткой программы. Косторная опередила Трусову, что в целом не является сенсацией. Сюрприз — это провалы Таракановой и особенно Щербаковой, а также третье место Канышевой, ставшее возможным благодаря этому. Будем прощаться. Трансляцию для вас провел Александр Седов. Но не уходите далеко — впереди короткие программы взрослого финала у мужчин и женщин!

05:26

Выше компоненты у Косторной, нежели чем у Трусовой. Зрелое, взрослое катание. В общем, впереди вся борьба в произвольной, где у Александры будет преимущество в сложности, но пока впереди Алена — 76,32. Это лучший результат сезона для Косторной. Да что там, ЭТО МИРОВОЙ РЕКОРД ЮНИОРОК!

05:24

А вот и конкуренция! Тоже начала с «разминочного» обязательного в этом сезоне для юниорок двойного акселя на хороший плюс и пошла штамповать элементы. Все прыжки, включая каскад, выполнила на плюсы, а дорожки и вращения, естественно, получили четвертый уровень. По технике Алена опережает Трусову!!!

05:21

Аена Косторная завершит короткую программу юниорок.

05:20

74,43 — не было никаких сомнений, что это будет уверенное первое место. Тут еще соперницы помогли оторваться. При этом всего 0,03 уступила своему лучшему результату сезона Александра.

05:18

Размялась прекрасным двойным акселем чемпионка мира среди юниоров, затем так же легко выполнила тройной флип, и сразу стало ясно, что Трусова очень уверена в себе сегодня. Впрочем, когда визуально было иначе? Четвертый уровень дорожки шагов, тройной лутц + тройной ритберер на добротный плюс! Четвертые уровни дорожек шагов и вращений... Это катание фаворитки грядущего взрослого чемпионата России, если что...

05:14

Итак, выступает Александра Трусова!

05:13

Ким Йе Лим зарабатывает за свой короткий прокат 62,51 баллов. Был недокрут на тройном тулупе у нее, но кореянка откатала очень нежно и легко в целом. Она вторая сейчас!

05:11

Кореянка сразу начала с каскада и на зубах вытащила тройной лутц + тройной тулуп, в итоге получив небольшой минус. Дальше были двойной аксель, четвертый уровень вращений, неплохой тройной флип на весомый плюс, четвертый уровень вращений, хотя и на невысокой скорости. Дорожке шагов арбитры присудили третий уровень, а финальному вращению — только второй. Канышева должна остаться лидером!

05:08

Ким Йе Лим разбавляет российских спортсменок на льду Ванкувера.

05:07

Итак, 68,66 получает Канышева, которая не скрывала свое удовлетворения прокатом, встретившись у бортика со Светланой Пановой. Это промежуточное первое место! Кто бы мог подумать, а? И поздравила в Kiss and cry маму с днем рождения!

05:05

А вот Канышева с нервами, похоже, смогла справиться. Начала с уверенного двойного акселя, затем четвертый уровень дорожки шагов, тройной флип, каскад из тройных лутца и тулупа, четвертый уровень вращений — все выполнено с плюсами, пусть местами и очень небольшими. Канышева изначально обладает самым слабым с точки зрения техники набором элементов среди российских финалисток, но хороший прокат может поднять ее на фоне волнения конкуренток. Правда, в концовке был только второй уровень дорожки шагов, зато отличное вращение. Справилась со своим прокатом 13-летняя спортсменка.

05:01

Алена Канышева на льду.

05:00

56,26 — это только второй результат с большим проигрышем Таракановой.

04:59

Практически расплакалась Щербакова, встретившись за бортиком с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Можно понять. Год назад из-за тяжелой травмы не смогла отобраться в финал, и вот такой дебют сегодня... Кстати, такое ощущение, что задумывала не двойной, а тройной аксель, поскольку перекрутила.

04:58

Как неудачный тройной флип на старте программы ударил по Таракановой, так и срыв первого прыжка повлиял на Щербакову. Как минимум это отразилось на неудачном приземлении с тройного лутца, к которому она не сумел пристегнуть второй прыжок... Третий уровень на дорожке шагов и вращения четвертого уровня завершили программу... Она проиграет Таракановой. Пока нервное напряжение побеждает финалисток...

04:56

Падение с двойного акселя сразу же! За весь прошлогодний финал девушки все вместе в 12-ти прокатах упали лишь раз (это сделала ставшая чемпионкой Саша Трусова, не выполнившая четверной сальхов).

04:55

На льду Анна Щербакова!

04:54

61,78 получает волгоградская спортсменка, у которой был также недокрут на втором прыжке в каскаде. Пока это, само собой, первое место. Очень неудачный результат, конечно, учитывая конкуренцию.

04:52

Тройной флип немного заминусовали, вращение четвертого уровня, двойной аксель с небольшим плюсом, дорожка шагов третьего уровня, неидеально исполненный каскад тройной лутц + тройной тулуп, но все же с минимальным плюсом даже и вращения четвертого уровня. Это сухое перечисление, но по факту весь прокат спортсменка боролась сама с собой, и это вряд ли будет достаточно высоко оценено арбитрами.

04:48

Ну а начинает соревнования Анастасия Тараканова!

04:46

Ой, Саша Трусова все же упала на последних секундах разминки с каскада и сама засмеялась.

04:45

Трусова на большой скорости выполняет элементы на разминке и делает это чисто.

04:43

Несмотря на то что Трусова является явным фаворитом, если смотреть на суммы спортсменок в этом сезоне, в короткой программе точно будет упорная борьба — здесь разница между соперницами очень невелика.

04:40

У нас начинается разминка. Скоро стартуют и сами соревнования.

04:35

Последние восемь лет россиянки не выпускают из рук золотые медали юниорского Гран-при. Список победительниц впечатляет (тут и Сотникова, и Медведева, и Загитова), а Трусова владеет этим титулом прямо сейчас и может стать первой после японки Мики Андо двукратной победительницей ЮГП и единственной в истории, кому удалось взять два финала подряд!

04:30

Конкуренция в женской юниорской одиночке просто сумасшедшая: все семь этапов Гран-при выиграли российские девушки. По две победы на счету Трусовой, Косторной и Щербаковой, у Таракановой победа и серебро. Канышева и Ким Йе Лим дважды были вторыми, опередив за счет лучшей суммы своего лучшего выступления показавшую такой же результат еще одну россиянку Анну Тарусину, которая в Ванкувере значится первой запасной.

04:25

Девушки выйдут на лед в следующем порядке:

1. Анастасия Тараканова (Россия) 2. Анна Щербакова (Россия) 3. Алена Канышева (Россия) 4. Ким Йе Лим (Южная Корея) 5. Александра Трусова (Россия) 6. Алена Косторная (Россия)

04:20

Итак, состав участниц. Главные фаворитки, конечно, из группы Тутберидзе: Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. От Трусовой и Щербаковой ждем четверных прыжков. Но не сегодня — в короткой программе у женщин они запрещены. Ушла от Тутберидзе и теперь работает с Евгением Плющенко Александра Тараканова, которая тоже точно приехала в Ванкувер бороться за медалями. И лишь самая юная участница финала Алена Канышева никогда не занималась у Этери Георгиевны. Ее воспитала Светлана Панова, чей подопечной также является Мария Сотсоква. Ну и единственной иностранной участницей финала станет кореянка Ким Йе Лим, работающая в США в группе Тома Закрайчека.

04:15

В основном это, конечно же, сражение нынешних и бывших учениц Этери Тутберидзе. Три девушки тренируются под ее руководством и сейчас, одна — ушла из ее группы летом. «Конвейер «Хрустального» работает уверенно.

04:10

Ну что ж, еще раз здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции финала юниорского Гран-при в Ванкувере. Вместе с вами за короткой программой у девушек будет следить Александр Седов.

00:15

Главные интриги предстоящего соревнования «Газета.Ru» осветила в своем превью к финалу Гран-при.

00:10

Иностранка в этом финале только одна — кореянка Ким Йе Лим.

00:05

Сборную России представят пять спортсменок — Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Анастасия Тараканова и Алена Канышева.

00:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы сегодня для вас проведем текстовую онлайн-трансляцию короткой программы финала юниорского Гран-при по фигурному катанию среди девушек. Соревнования начнутся в 4:40 мск.