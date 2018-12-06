Юниорский финал: Косторная начала с рекорда

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Вот как выглядит турнирная таблица в финале ЮГП у девушек после короткой программы. Косторная опередила Трусову, что в целом не является сенсацией. Сюрприз — это провалы Таракановой и особенно Щербаковой, а также третье место Канышевой, ставшее возможным благодаря этому. Будем прощаться. Трансляцию для вас провел Александр Седов. Но не уходите далеко — впереди короткие программы взрослого финала у мужчин и женщин!
Выше компоненты у Косторной, нежели чем у Трусовой. Зрелое, взрослое катание. В общем, впереди вся борьба в произвольной, где у Александры будет преимущество в сложности, но пока впереди Алена — 76,32. Это лучший результат сезона для Косторной. Да что там, ЭТО МИРОВОЙ РЕКОРД ЮНИОРОК!
А вот и конкуренция! Тоже начала с «разминочного» обязательного в этом сезоне для юниорок двойного акселя на хороший плюс и пошла штамповать элементы. Все прыжки, включая каскад, выполнила на плюсы, а дорожки и вращения, естественно, получили четвертый уровень. По технике Алена опережает Трусову!!!
Аена Косторная завершит короткую программу юниорок.
74,43 — не было никаких сомнений, что это будет уверенное первое место. Тут еще соперницы помогли оторваться. При этом всего 0,03 уступила своему лучшему результату сезона Александра.
Размялась прекрасным двойным акселем чемпионка мира среди юниоров, затем так же легко выполнила тройной флип, и сразу стало ясно, что Трусова очень уверена в себе сегодня. Впрочем, когда визуально было иначе? Четвертый уровень дорожки шагов, тройной лутц + тройной ритберер на добротный плюс! Четвертые уровни дорожек шагов и вращений... Это катание фаворитки грядущего взрослого чемпионата России, если что...
Итак, выступает Александра Трусова!
Ким Йе Лим зарабатывает за свой короткий прокат 62,51 баллов. Был недокрут на тройном тулупе у нее, но кореянка откатала очень нежно и легко в целом. Она вторая сейчас!
Кореянка сразу начала с каскада и на зубах вытащила тройной лутц + тройной тулуп, в итоге получив небольшой минус. Дальше были двойной аксель, четвертый уровень вращений, неплохой тройной флип на весомый плюс, четвертый уровень вращений, хотя и на невысокой скорости. Дорожке шагов арбитры присудили третий уровень, а финальному вращению — только второй. Канышева должна остаться лидером!
Ким Йе Лим разбавляет российских спортсменок на льду Ванкувера.
Итак, 68,66 получает Канышева, которая не скрывала свое удовлетворения прокатом, встретившись у бортика со Светланой Пановой. Это промежуточное первое место! Кто бы мог подумать, а? И поздравила в Kiss and cry маму с днем рождения!
А вот Канышева с нервами, похоже, смогла справиться. Начала с уверенного двойного акселя, затем четвертый уровень дорожки шагов, тройной флип, каскад из тройных лутца и тулупа, четвертый уровень вращений — все выполнено с плюсами, пусть местами и очень небольшими. Канышева изначально обладает самым слабым с точки зрения техники набором элементов среди российских финалисток, но хороший прокат может поднять ее на фоне волнения конкуренток. Правда, в концовке был только второй уровень дорожки шагов, зато отличное вращение. Справилась со своим прокатом 13-летняя спортсменка.
Алена Канышева на льду.
56,26 — это только второй результат с большим проигрышем Таракановой.
Практически расплакалась Щербакова, встретившись за бортиком с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Можно понять. Год назад из-за тяжелой травмы не смогла отобраться в финал, и вот такой дебют сегодня... Кстати, такое ощущение, что задумывала не двойной, а тройной аксель, поскольку перекрутила.
Как неудачный тройной флип на старте программы ударил по Таракановой, так и срыв первого прыжка повлиял на Щербакову. Как минимум это отразилось на неудачном приземлении с тройного лутца, к которому она не сумел пристегнуть второй прыжок... Третий уровень на дорожке шагов и вращения четвертого уровня завершили программу... Она проиграет Таракановой. Пока нервное напряжение побеждает финалисток...
Падение с двойного акселя сразу же! За весь прошлогодний финал девушки все вместе в 12-ти прокатах упали лишь раз (это сделала ставшая чемпионкой Саша Трусова, не выполнившая четверной сальхов).
На льду Анна Щербакова!
61,78 получает волгоградская спортсменка, у которой был также недокрут на втором прыжке в каскаде. Пока это, само собой, первое место. Очень неудачный результат, конечно, учитывая конкуренцию.
Тройной флип немного заминусовали, вращение четвертого уровня, двойной аксель с небольшим плюсом, дорожка шагов третьего уровня, неидеально исполненный каскад тройной лутц + тройной тулуп, но все же с минимальным плюсом даже и вращения четвертого уровня. Это сухое перечисление, но по факту весь прокат спортсменка боролась сама с собой, и это вряд ли будет достаточно высоко оценено арбитрами.
Ну а начинает соревнования Анастасия Тараканова!
Ой, Саша Трусова все же упала на последних секундах разминки с каскада и сама засмеялась.
Трусова на большой скорости выполняет элементы на разминке и делает это чисто.
Несмотря на то что Трусова является явным фаворитом, если смотреть на суммы спортсменок в этом сезоне, в короткой программе точно будет упорная борьба — здесь разница между соперницами очень невелика.
У нас начинается разминка. Скоро стартуют и сами соревнования.
Последние восемь лет россиянки не выпускают из рук золотые медали юниорского Гран-при. Список победительниц впечатляет (тут и Сотникова, и Медведева, и Загитова), а Трусова владеет этим титулом прямо сейчас и может стать первой после японки Мики Андо двукратной победительницей ЮГП и единственной в истории, кому удалось взять два финала подряд!
Конкуренция в женской юниорской одиночке просто сумасшедшая: все семь этапов Гран-при выиграли российские девушки. По две победы на счету Трусовой, Косторной и Щербаковой, у Таракановой победа и серебро. Канышева и Ким Йе Лим дважды были вторыми, опередив за счет лучшей суммы своего лучшего выступления показавшую такой же результат еще одну россиянку Анну Тарусину, которая в Ванкувере значится первой запасной.
Девушки выйдут на лед в следующем порядке:
1. Анастасия Тараканова (Россия) 2. Анна Щербакова (Россия) 3. Алена Канышева (Россия) 4. Ким Йе Лим (Южная Корея) 5. Александра Трусова (Россия) 6. Алена Косторная (Россия)
Итак, состав участниц. Главные фаворитки, конечно, из группы Тутберидзе: Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. От Трусовой и Щербаковой ждем четверных прыжков. Но не сегодня — в короткой программе у женщин они запрещены. Ушла от Тутберидзе и теперь работает с Евгением Плющенко Александра Тараканова, которая тоже точно приехала в Ванкувер бороться за медалями. И лишь самая юная участница финала Алена Канышева никогда не занималась у Этери Георгиевны. Ее воспитала Светлана Панова, чей подопечной также является Мария Сотсоква. Ну и единственной иностранной участницей финала станет кореянка Ким Йе Лим, работающая в США в группе Тома Закрайчека.
В основном это, конечно же, сражение нынешних и бывших учениц Этери Тутберидзе. Три девушки тренируются под ее руководством и сейчас, одна — ушла из ее группы летом. «Конвейер «Хрустального» работает уверенно.
Ну что ж, еще раз здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции финала юниорского Гран-при в Ванкувере. Вместе с вами за короткой программой у девушек будет следить Александр Седов.
Главные интриги предстоящего соревнования «Газета.Ru» осветила в своем превью к финалу Гран-при.
Иностранка в этом финале только одна — кореянка Ким Йе Лим.
Сборную России представят пять спортсменок — Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Анастасия Тараканова и Алена Канышева.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы сегодня для вас проведем текстовую онлайн-трансляцию короткой программы финала юниорского Гран-при по фигурному катанию среди девушек. Соревнования начнутся в 4:40 мск.