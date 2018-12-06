Юниорский финал: Косторная начала с рекорда

Итак, состав участниц. Главные фаворитки, конечно, из группы Тутберидзе: Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. От Трусовой и Щербаковой ждем четверных прыжков. Но не сегодня — в короткой программе у женщин они запрещены. Ушла от Тутберидзе и теперь работает с Евгением Плющенко Александра Тараканова, которая тоже точно приехала в Ванкувер бороться за медалями. И лишь самая юная участница финала Алена Канышева никогда не занималась у Этери Георгиевны. Ее воспитала Светлана Панова, чей подопечной также является Мария Сотсоква. Ну и единственной иностранной участницей финала станет кореянка Ким Йе Лим, работающая в США в группе Тома Закрайчека.