Парад четверных: ученицы Тутберидзе сразятся за медали Гран-при

В канадском Ванкувере с 7 по 9 декабря пройдут финальные соревнования у юниоров в серии Гран-при в их возрастной категории. Как и год назад, в женском катании пять из шести участниц финального этапа представляют Россию.

Российских девушек в Ванкувере могло быть и вовсе шестеро, однако Анна Тарусина уступила кореянке Ким Йе Лим по дополнительным показателям, из-за чего осталась в качестве первой запасной.

Вообще, женский юниорский Гран-при уже давно стал площадкой для внутрироссийских разборок. Вот уже на протяжении восьми лет подряд, с сезона-2010/11, в финале ЮГП побеждают исключительно россиянки.

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Более того, трижды за это время, включая прошлый сезон, пьедестал почета был полностью российским, а на вторую строчку иностранку пустили лишь раз — Ханна Миллер из США обогнала в сезоне-2012/13 в Сочи Анну Погорилую.

Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Евгения Медведева, Полина Цурская, Алина Загитова, Александра Трусова — именно так по порядку впечатляюще выглядит список восьми последних победительниц ЮГП.

В этом сезоне Трусова имеет все шансы стать второй в истории после японки Мики Андо двукратной чемпионкой юниорского Гран-при в женском катании и первой, кому удастся добиться этого результата дважды подряд.

Воспитанница Этери Тутберидзе, штампующая четверные прыжки и имеющая самую сложную программу с точки зрения технических элементов в женском фигурном катании, включая взрослых спортсменок, конечно, является главным фаворитом.

На предварительных этапах серии все шесть побед достались именно россиянкам, причем Трусова и еще две ученицы Тутберидзе Алена Косторная и Анна Щербакова набрали максимальные 30 очков, выиграв оба своих старта каждая.

Среди них Александра, действующая чемпионка мира среди юниоров, имеет лучшие результаты и в короткой (74,74) и в произвольной (146,81) программах. Но если отставание Щербаковой и Косторной в короткой совсем небольшое, то в произвольной обеим конкуренткам лидер «везет» больше 14-ти баллов.

Среди остальных попавших в финал девушек победу и одно второе место (за Щербаковой) имеет Анастасия Тараканова, а Ким Йе Лим и Алена Канышева квалифицировались в финал, дважды заняв на своих этапах вторые места.

Именно им и проиграла по сумме баллов тоже дважды занявшая вторые места Тарусина, чей лучший результат (188,24) уступил 3,60 балла Канышевой и аж 8,10 кореянке.

Год назад в японской Нагое Трусова, Косторная и Тараканова уже боролись за победу и финишировали именно в таком порядке, причем разрыв между победительницей и бронзовой призеркой составил всего 5,97 очка.

Тогда эта троица буквально не заметила оставшуюся четвертой японку Рику Кихиру, которая сейчас будет одним из главных фаворитов наряду с Алиной Загитовой уже во взрослом финале!

Кроме того, во взрослый финал в этом году попала занявшая год назад шестое место в Нагое у юниорок Софья Самодурова. Это все к вопросу о конкуренции в юниорском женском катании — она просто сумасшедшая. И тон в ней, конечно, задает школа Тутберидзе.

Под руководством тренера, приведшего Загитову и Евгению Медведеву к золотой и серебряной медалям Олимпиады в Пхенчхане, тренируются Трусова, Косторная и Щербакова, а Тараканова только этим летом перебралась от Этери Георгиевны к Евгению Плющенко.

Конечно, главной интригой являются четверные прыжки, которые мы наверняка увидим в Ванкувере в исполнении как минимум Трусовой и Щербаковой, хотя Тараканова может рискнуть и тоже попробовать усложнить контент еще не до конца разученным четверным прыжком, с которого уже падала на «Мордовских узорах».

Год назад в финале Гран-при за 12 выступлений (короткие и произвольные программы всех участниц) зрители увидели только одно падение, которое не помешало не выполнившей четверной сальхов Трусовой оформить общую победу (при этом в произвольной чуть лучше баллы оказались у Косторной).

Тренирующаяся в США Йе Лим в этой борьбе, скорее всего, будет статисткой, по крайней мере, если речь идет о гонке за медалями.

Ну а как иначе, если Трусова обещает постараться исполнить в произвольной программе сразу три имеющихся у нее в арсенале четверных — лутц, тулуп и сальхов?!

«Мне вообще нравится соревноваться со взрослыми, с чемпионами. А главный соперник для меня — это я сама. И всегда так», — рассказала о своей мотивации чемпионка мира среди юниоров, которая сможет вскоре выступить на взрослом чемпионате России, где станет конкуренткой за победу для Загитовой, Елизаветы Туктамышевой и Медведевой.

«Если что-то делать, то мне нужно знать, для чего. И всегда быть только первой — для меня нет никаких других мест, кроме первого. Второе, третье — это все то же самое, что двадцатое, — это уже слова Таракановой в интервью «Газете.Ru».

— Я ушла [от Тутберидзе] не из-за того, что меня там якобы что-то не устроило. Меня там все устраивало. И не боялась я никакой конкуренции. Но меня весь тот сезон морально подкосил, и… не буду я тут что-то выдумывать… я бросила фигурное катание. Месяц не каталась. И я не думала о том, что мне его не хватает. Но… как-то… Я смотрела на родителей и понимала, что была проделана не только моя работа.

Это была и работа моих родителей, которым очень сильно обидно, потому что они столько сил в меня вложили, а теперь не могут ничего поделать с моим выбором. Мне было не по себе, и я решила вернуться в спорт».

Можно не сомневаться, что нас ждет незабываемое зрелище. Женский финал юниорского Гран-при в Ванкувере — то соревнование, которое просто нельзя пропустить.

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