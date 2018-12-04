«Больше так делать не будет»: Путин спас Хабиба от наказания

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов избежал наказания от отца за драку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Орел в четвертом раунде провел удачный болевой прием и вынудил соперника сдаться, после чего выпрыгнул из сетки и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса.

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Эмоции улеглись, но отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов зарекся, что накажет сына за неподобающее поведение даже жестче, чем это может сделать руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако победа над Макгрегором и последующая драка с командой ирландца принесли Хабибу небывалую популярность, поэтому теперь чемпион является частым гостем у самых влиятельных людей мира. Нурмагомедов с отцом успел побывать и у президента России Владимира Путина.

Встреча с главой государства подарила Хабибу не только телефонный номер, на который он может звонить «в любой ситуации, если что-то пойдет не так», но и спасла чемпиона от гнева отца.

Путин во время беседы со спортсменом и его отцом попросил Абдулманапа не наказывать строго сына за драку. Как теперь признался Нурмагомедов-старший, просьбу российского лидера он исполнил.

«Владимир Владимирович это сказал и на камеру, и отдельно — в приватной беседе. И покойный отец меня об этом также просил. Мы с Хабибом нормально поговорили и решили, что так делать он больше не будет», — цитирует тренера чемпиона «Советский спорт».

После боя с Макгрегором инстаграм Нурмагомедова пестрит самыми разнообразными снимками — из Мекки, раздевалки «Пари Сен-Жермен» и Африки, куда он ездил с благотворительной миссией. Многочасовые тренировки действительно отошли у Хабиба на второй план, но этому есть свое обоснование. Год для чемпиона выдался сложным — как физически, так и психологически. К тому же, Атлетическая комиссия Невады продолжает рассмотрение дела по поводу драки на UFC 229. Очевидно, что Орел получит не только денежный штраф, но и дисквалификацию, после которой ему предстоит очередная защита чемпионского пояса. Наиболее вероятный претендент на бой с Хабибом — американец Тони Фергюсон.

Однако команда чемпиона категорически не хочет поединок с первым номером рейтинга легковесов UFC.

По мнению Нурмагомедова-старшего, даже бой против Нейта Диаса или Дастина Порье наиболее привлекателен для чемпиона.

У Хабиба по контракту с UFC остался только один поединок. Отец Орла не исключает, что его сын покинет промоушен.

«Да, но хочу добавить, что у нас есть много разных предложений. Конечно, после окончания контракта UFC предложит новый — на три-четыре или даже пять боев Хабиба. Но условия уже изменились. Есть раньше у нас было «8+8» в тысячах долларах, то теперь «8+8» в миллионах. Если нам это предложение отклонят, то мы рассмотрим предложения других организаций», — сказал он.

По информации журналиста Майка Бонна, UFC также не в восторге от возможного боя Нурмагомедов — Фергюсон, поскольку поединок вряд ли принесет большой доход. Бонн пишет, что глава UFC

Дана Уайт хочет увидеть реванш Хабиба и Макгрегора, поэтому разрабатывает поединки Хабиб — Фергюсон и Порье — Макгрегор, победители которых встретятся между собой.

Абдулманап Нурмагомедов же хочет, чтобы сын провел бой с древней легендой UFC Жоржем Сен-Пьером, который уже больше года не выходил в октагон, но былую популярность не утратил. Да и сам Хабиб в хороших отношениях с канадцем, что создаст вокруг поединка положительную атмосферу — это ценится в Дагестане.

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы сначала Хабиб провел бой с Сен-Пьером в Эмиратах. Люди готовят там этот бой. Даже не в UFC. Люди хотят видеть эти два стиля. Это возможно в следующем. Сейчас мы проведем один бой в UFC и будем открыты для предложений. Будем думать», — заключил отец чемпиона.

Что касается возможного отстранения Хабиба от поединков, то UFC не заинтересован, чтобы россиянин получил длительную дисквалификацию.

Как уже было сказано, Нурмагомедов буквально купается в лучах славы после победы над Макгрегором, и если промоушен не воспользуется популярностью чемпиона, то наверняка будет кусать локти.

«Я не думаю, что они дисквалифицируют Хабиба больше, чем на год. По крайней мере, я на это надеюсь. Если они отстранят его больше, чем на год, это будет уже не честно», — начал Уайт.

«Все это продолжалось 40 секунд. Никого не тронули, и никто не пострадал. Ничего не случилось. Надеюсь, комиссия это учтет, и Хабиба отстранят меньше чем на год, потому что иначе это будет несправедливо», — сказал президент UFC.

Еще одним претендентом на бой с Нурмагомедовым недавно себя провозгласил непобежденный претендент на титул UFC в полулегком весе Брайан Ортега, с которым, вероятно, команде Хабиба будет интересно встретиться еще в меньшей степени, чем с Фергюсоном.

Напомним, что слушание по делу Атлетической комиссии Невады по делу о драке с участием Нурмагомедова состоится 10 декабря в США.

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